Nedělme svět na mužský a ženský
Ženy i muži si zaslouží stejné příležitosti i ohodnocení. Neustále přibývá pozic, které můžou ženy zastávat i v donedávna „mužském“ světě. Kromě rovných šancí je také třeba dodávat ženám odvahu. Tyto myšlenky zazněly na akci (NE)ROVNOST: O bezpečí, inspiraci a rovnosti pro všechny, kterou uspořádala společnost GasNet u příležitosti výročí slavnostního přihlášení společnosti k iniciativě Women's Empowerment Principles (WEPs).
„Plynárenství je laiky stále vnímáno jako „mužský svět“. Společnost GasNet ale dobře ví, že to je nejen nespravedlivý, ale i omezující pohled. Řada pracovních pozic je sice logicky vhodnější pro muže, v GasNetu ale dostala příležitost i spousta žen, které jsou pro firmu velkým přínosem. Je to logické, protože stejně jako se mění svět, mění se i ženy. Mnohé z nich chtějí uspět v pracovní kariéře, mají k tomu odhodlání, vzdělání i schopnosti. Potřebují pouze rovné příležitosti a odpovídající ohodnocení. Naštěstí přibývá firem, které si uvědomují, že je to nejen spravedlivé, ale také přínosné. Mám radost, že takovou firmou je i GasNet,“ uvedla prezidentka veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) Eva Primus Kovandová. BPWCR je ambasadorem projektu WEPs v České republice.
Ačkoli ženy disponují odbornými znalostmi, kompetencemi a zkušenostmi, na cestě k vedoucím pozicím jim často stojí předsudky a bariéry, které musí překonávat. Diskutovat se o tom bude na tradiční konferenci Equal Pay Day (EPD) 25.–26. března 2025 v Clarion Congress Hotel Prague.
I ženy chtějí rozvíjet svůj potenciál. Bude to tématem prestižní konference EPD
Projekt WEPs je chartou vyhlášenou organizacemi UN Women a UN Global Compact. Obsahuje principy poskytující firmám praktický návod, jak integrovat rovnost žen a mužů do firemních procesů a firemní kultury. Celosvětově se k WEPs přihlásilo už více než 10 tisíc firem, v České republice počet signatářů překonal dvě desítky. WEPs staví na základech mezinárodních pracovních norem a mezinárodních lidských práv, které předpokládají odpovědnost firem jako zaměstnavatelů za rovné příležitosti a také za posílení postavení žen, tak jak jsou uvedeny v agendě Cílů udržitelného rozvoje OSN. Signatáři získávají přístup k rozsáhlému know-how, návodným a vzdělávacím materiálům, příkladům dobré praxe z celého světa a možnosti sdílení zkušeností. Organizace, které uplatňují principy, získávají konkurenční výhodu, protože stále více zákazníků, investorů a zaměstnanců upřednostňuje společnosti s výrazným závazkem k rovnému přístupu. Implementace principů navíc signatářům pomáhá naplňovat povinnosti vyplývající z nefinančního reportingu (ESG) o udržitelnosti podnikání.
Češky se na důchod dosud finančně připravovaly o dost méně než muži. Zvláště starší generace s tím měla problém. Zeptali jsme se expertek z Generali Penzijní společnosti a ze Swiss Life Select, do jaké míry to ještě platí a zda se to začíná už konečně měnit.
Expertky varují: Češky čeká delší, ale chudší stáří. Změní na tom něco mladá generace?
Nezisková organizace BPWCR se ve své činnosti kromě snahy o dosažení rovnosti v ohodnocení mužů a žen soustředí rovněž na mentoring žen, které potřebují dodat odvahu, aby lépe prezentovaly své schopnosti. To bylo také obsahem vystoupení Jany Černouškové s názvem: Příležitost. Jdi za ní. Vytvoř si ji.
„Ženy systematicky podceňují své schopnosti, zatímco muži je častěji přeceňují. Rozdíl v tom, kdo se hlásí o příležitosti, kdo riskuje a kdo začíná jednat. Tyto vzorce se odrážejí nejen na pracovním trhu, ale dnes také například ve výstupech AI, kterou lidé využívají více a více. AI pracuje s obrovskými objemy dat o tom, jak se lidé chovají online a v profesním prostředí. Modely založené na výkonových signálech mohou pak ženy hodnotit jako „méně aktivní, méně ambiciózní, méně připravené“. A to, i když mají stejné nebo lepší výsledky,“ vysvětlila Černoušková.
Velkou příležitostí pro všechny ženy je v tomto směru klíčová akce organizace BPWCR, kterou je mezinárodní konference Equal Pay Day. Její další, již 17. ročník se uskuteční 26. a 27. března 2026 v Clarion Congress Hotel Prague. Tématem konference budou dopady využívání umělé inteligence na pracovní trh.
Pod úspěšným investorem si asi stále naprostá většina lidí představí muže, který sleduje vývoj na trzích a novinky ze světa, aby se mohl v mžiku rozhodnout, jakou investici zrovna podnikne, a kterého baví vzrušení z podstupování rizika. Byť se určitě najdou tací, kteří takto fungují a jsou velmi úspěšní, většinu riskujících a spekulujících investorů strčí do kapsy jiný typ investora, který má v zásadě úplně opačnou podobu.
Hlavsová: Ženy se investování bojí, přitom statisticky jsou úspěšnější než muži
„Heslo konference zní: AI mění budoucnost. My měníme systém. Konference bude i letos rozdělená do dvou částí, čtvrtek nabídne zkušenosti a příklady z praxe, v pátek proběhne tzv. Empower Day, a to včetně vyhledávaného speed mentoringu, který se za 16 let stal největší networkingovou příležitostí v ČR. Srdečně na konferenci zvu všechny zájemkyně i zájemce,“ uvedla Eva Primus Kovandová.
