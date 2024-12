BPWCR a GasNet inspirují české firmy v posilování nezávislosti žen

Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) je ambasadorkou projektu Women’s Empowerment Principles (WEPs) v České republice. Buduje komunitu firem s cílem podporovat rovné příležitosti a posilovat postavení žen ve společnosti. Smyslem projektu je nejen zvyšovat počet signatářů WEPs, ale také sdílet zkušenosti pro podporu těch společností, které cestu k rovnosti žen a mužů teprve hledají. Příkladem firmy systematicky posilující respekt a férovost je GasNet. Firma se v prosinci 2022 stala prvním signatářem WEPs v české energetice. Během druhého výročního setkání nazvaného „ŽENA (NE)závislá“ sdílely BPWCR a GasNet tipy, jak se vydat na cestu k rovnosti žen a mužů, třeba díky nezávislosti žen.

Women's Empowerment Principles je projekt založený organizacemi UN Global Compact a UN Women. Staví na základech mezinárodních pracovních norem a lidských práv, která předpokládají odpovědnost firem jako zaměstnavatelů za rovné příležitosti pro ženy a muže.

„Jedná se o soubor zásad, které představují pro firmy pokyny a návrhy, jak podporovat rovné příležitosti pro ženy a muže na pracovištích, v komunitách i celkově ve společnosti, kterou firmy spoluvytvářejí,“ vysvětluje Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR.

Česká federace Business & Professional Women patří k nejaktivnějším; mimo jiné díky tomu stojí v čele evropské pracovní skupiny k projektu WEPs.

GasNet: Ženy oceňují pružnou pracovní dobu a možnost se rozvíjet

„Diverzita zkušeností a názorů nám dává sílu a posiluje náš byznys. Dlouhodobě proto vytváříme tolerantní prostředí a jsme bezpečným místem, kde je vítán každý profesionál. Přistoupení k WEPs bylo důležitým milníkem na naší cestě k posilování férovosti a naplňování naší ESG strategie,” vysvětluje Erika Vorlová, členka vedení skupiny GasNet.

Plynařina je díky velkému podílu fyzicky náročné práce přirozenou doménou mužů. Žen tak v GasNetu pracuje jen 26 procent. „Proto s našimi ženami pracujeme o to intenzivněji. Diverzita ale není o počtu žen ve firmě. Je o tom, jak efektivně dokážeme zaměstnancům nastavit vhodné podmínky pro práci a osobní život. V GasNetu se proto zaměřujeme na zlepšování těchto oblastí. Díky pravidelným výzkumům víme, že především ženy v GasNetu oceňují pružnou pracovní dobu nebo pestrou paletu rozvojových aktivit,“ doplňuje Erika Vorlová.

Tomáš Šebek: Starejte se o své zdraví a do péče o rodinu zapojte muže

Na setkání ŽENA (NE)závislá vystoupil také lékař Tomáš Šebek, který založil platformu Ministr zdraví. Průměrný věk Čechů se podle něj zvýšil na 76 let a Češek na 82 let. Průměrná délka života ve zdraví je ale pouze 61,6 let. Většina z nás tedy dožívá posledních více než 15 let života v nemoci.

„Cílem projektu Ministr zdraví je prodloužit dobu prožitou ve zdraví o 5 let. Toho dosáhneme především díky prevenci. Naše chování má totiž na zdraví mnohem větší vliv, než genetika nebo zdravotní péče,“ říká Šebek a dodává: „Každý z nás by se měl zaměřit na 5 klíčových oblastí a těmi jsou kvalitní spánek, pravidelný pohyb, strava, vystavování se chladu a zdravé vztahy, které mají vliv na psychické i fyzické zdraví.“

Šebek na setkání také sdílel svůj osobní příběh, který letos popsal ve své poslední vydané knize s názvem Objektivní nález. Otevřeně v něm promluvil o svém dětství a chybách, které udělal ve svém pracovním i soukromém životě. Jak sám říká: „Jsem bídný otec, ale nikdy jsem se nepřestal snažit.“ Své chyby ale nechce opakovat, a proto se svým druhým dvěma dětem snaží věnovat mnohem více. Rozhodl se jít na otcovskou dovolenou a v tu chvíli si uvědomil, v jakých stereotypech stále žijeme. „Když jsem to oznámil svému primáři, myslel si, že si dělám legraci. A když jsem začal fungovat doma, došlo mi, jak je druhá směna žen v domácnosti nedoceněná, a přitom tak důležitá.“

I tato oblast „bezplatné péče“ komplikuje nezávislost žen. Ty totiž podle průzkumů primárně pečují o chod rodiny. Podle studie Gender Equality Index 2023 65 procent žen a jen 8 procent mužů denně pečuje o domácnost, přičemž tato data se v průběhu posledních 8 let zhoršila o 3 procentní body.

Rada od GasNetu: Pomozte svým ženám růst

GasNet svou strategii systematicky staví na číslech. Aktivně pracuje se zpětnou vazbou od zaměstnanců: „Výsledky z pravidelných průzkumů nám pomáhají nastavovat celoroční cíle. Patří k nim dohled nad férovým odměňováním nebo podpora vzdělávání. Setkáním ŽENA (NE)závislá jsme odstartovali stejnojmenný program, jehož cílem je pomoci našim ženám bourat mýty a stereotypy a umožnit jim růst jak profesně, tak osobně,“ vysvětluje Helena Steinerová, která vede tým náboru a rozvoje společnosti GasNet a dodává: „Nedostatek žen ve vedoucích pozicích je zapříčiněn jak genderovými stereotypy, tak problémem sladit pracovní a osobní život. V roce 2025 se proto chceme zaměřit na budování nezávislosti našich žen. Zabývat se budeme rozvojem se zaměřením například na finanční gramotnost, zdraví, sebeobranu a mnoho dalšího. Nezapomínáme ale ani na naše muže. Tyto rozvojové programy jsou otevřené všem našim zaměstnancům bez rozdílu.“

Snažení GasNetu se dlouhodobě promítá do neustále se zlepšujícího nezávislého ESG ratingu, jenž firma každoročně získává od mezinárodní agentury Sustainalytics. Ta zařadila GasNet mezi společnosti s vysokou úrovní řízení ESG. Za rok 2023 získal GasNet ocenění ESG Industry Top Rated, které firmu řadí mezi lídry v oblasti plynárenství, energetiky, vodárenství a provozu obnovitelných zdrojů.

„Ženy tvoří polovinu lidstva, ale jejich příležitosti téměř všude na světě ve srovnání s muži pokulhávají. Česká republika je v celosvětovém Indexu rovnosti pohlaví až na 101. místě. V Evropské Unii zastáváme páté místo od konce, a to je opravdu velmi špatná zpráva. Dobré vzory, jakým je právě společnost GasNet, mohou ostatní inspirovat a vzbudit skutečný zájem o problematiku rovných příležitostí a podmínek žen a mužů. Naše organizace pořádá také konferenci Equal Pay Day, která si klade za cíl posilovat ekonomickou bezpečnost žen vyvoláváním odborné diskuse firem i veřejnosti nad příčinami stále vysoké mzdové nerovnosti,“ uzavírá Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR.

