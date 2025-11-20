České radary z Pardubic sledují svět. Továrna Eldis vyrábí oči a uši oblohy pro čtyři kontinenty
V Pardubicích vznikají zařízení, která hlídají nebe nad Indií, Vietnamem i Evropou. Firma Eldis Pardubice, dnes patří mezi nejvýznamnější výrobce radarových systémů na světě. V posledních letech expanduje, staví novou výrobní halu a její technologie určují, jak bude vypadat řízení letového provozu v příští dekádě.
Na první pohled je to nenápadná budova na okraji Pardubic. Za branou ale vzniká technika, která dokáže sledovat pohyb letadel na stovky kilometrů. Uvnitř montážní haly firmy Eldis Pardubice se otáčí antény, na stolech leží plošné spoje a technici kontrolují výstupy z bezodrazové komory. Každý radar tu prochází desítkami testů, než se vydá na cestu – často tisíce kilometrů daleko.
„Radary zaznamenaly v poslední době dramatický vývoj. Dříve to byla velká zařízení plná elektroniky, dnes jsou menší, výkonnější a o mnohem větší část jejich práce se stará software,“ popisuje generální ředitel společnosti Vladimír Vojáček. Moderní radar už není jen kus kovu, je to systém senzorů, výpočetní techniky a algoritmů, které musí v reálném čase vyhodnocovat tisíce objektů.
Od prototypu po exportní úspěch
Eldis vznikl v roce 1991, navázal na pardubickou radiotechnickou tradici a začínal doslova „v garáži“. Dnes má za sebou více než sto radarových instalací ve více než 25 zemích světa, od Evropy po Asii a Afriku. Od roku 2017 je součástí holdingu Czechoslovak Group (CSG), který sdružuje české high-tech firmy v oblasti obrany, letectví a dopravy.
Největší reference má firma v Indii. Tamní řízení letového provozu používá pardubické radary už více než dvacet let. Dnes jimi sleduje 99 procent vzdušného prostoru země. „Rozvoj letectví v Indii je obrovský. Naše zařízení tam zajišťují provozní bezpečnost pro miliony cestujících,“ dodává Vojáček. Nedávno Eldis získal zakázku na 20 nových radarů pro indická letiště, v řádu stovek milionů korun.
Rok 2025 přinesl i další významný kontrakt. Pět radarů pro Vietnam. Pardubičtí technici je v současnosti testují, než se vydají k instalaci pro tamní řízení letového provozu. Každý systém prochází tzv. Factory Acceptance Testem – přejímací zkouškou, během níž zákazník osobně ověřuje funkčnost.
Technologický vývoj a vlastní výroba
Na rozdíl od mnoha jiných výrobců si Eldis většinu komponentů vyrábí sám. „Přibližně devadesát procent součástí je z vlastní produkce. To nám umožňuje hlídat kvalitu i dodací termíny,“ říká Vojáček. Základem produkce jsou tři klíčové typy radarů – primární přehledové RL-2000, sekundární MSSR-1 a přibližovací PAR-E, doplněné o moderní systémy ADS-B pro sledování letadel pomocí satelitní komunikace.
Vedle civilního řízení letového provozu se Eldis zaměřuje i na vojenský segment. Roste zájem o mobilní radary, které lze během několika hodin přesunout na jiné místo. „Ve vojenském sektoru je klíčová právě mobilita. Radary se musí dát rychle nainstalovat a uvedením do provozu pokrýt provizorní letiště,“ vysvětluje ředitel.
Nové investice a lidé
Firma v posledních letech výrazně roste. V Pardubicích staví novou výrobní a administrativní halu o ploše přes 1400 metrů čtverečních a během jednoho roku navýšila počet zaměstnanců o třetinu. Dnes zaměstnává několik stovek lidí. Od elektrotechniků po vývojáře signálového softwaru.
„Zintenzivnili jsme nábor,“ potvrzuje Vojáček. „Potřebujeme nejen montážníky, ale i inženýry, kteří dokážou ladit složité algoritmy a integrovat naše radary do systémů řízení letového provozu.“ V tom podniku pomáhá i spolupráce s pardubickými technickými školami.
Z Pardubic do světa
Továrna Eldis v Pardubicích tak není jen dodavatelem hardwaru, ale kompletním systémovým integrátorem, od návrhu po servis. Firma dnes pokrývá vzdušný prostor nad všemi kontinenty s výjimkou Austrálie a Antarktidy. Ambice jsou ale větší – s rostoucím důrazem na bezpečnost letového provozu má Eldis prostor dál expandovat na Blízký východ a do Afriky.
V halách firmy vznikají systémy, které hlídají bezpečnost milionů cestujících. V čase, kdy se svět letectví zrychluje a digitalizuje, je to možná jeden z nejdůležitějších českých exportních příběhů.
