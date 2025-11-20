Nový magazín právě vychází!

České radary z Pardubic sledují svět. Továrna Eldis vyrábí oči a uši oblohy pro čtyři kontinenty

České radary z Pardubic sledují svět. Továrna Eldis vyrábí oči a uši oblohy pro čtyři kontinenty

Firma Eldis si dokáže 90 procent komponentů vyrobit sama
Eldis
Michal Nosek
Michal Nosek

V Pardubicích vznikají zařízení, která hlídají nebe nad Indií, Vietnamem i Evropou. Firma Eldis Pardubice, dnes patří mezi nejvýznamnější výrobce radarových systémů na světě. V posledních letech expanduje, staví novou výrobní halu a její technologie určují, jak bude vypadat řízení letového provozu v příští dekádě.

Na první pohled je to nenápadná budova na okraji Pardubic. Za branou ale vzniká technika, která dokáže sledovat pohyb letadel na stovky kilometrů. Uvnitř montážní haly firmy Eldis Pardubice se otáčí antény, na stolech leží plošné spoje a technici kontrolují výstupy z bezodrazové komory. Každý radar tu prochází desítkami testů, než se vydá na cestu – často tisíce kilometrů daleko.

„Radary zaznamenaly v poslední době dramatický vývoj. Dříve to byla velká zařízení plná elektroniky, dnes jsou menší, výkonnější a o mnohem větší část jejich práce se stará software,“ popisuje generální ředitel společnosti Vladimír Vojáček. Moderní radar už není jen kus kovu, je to systém senzorů, výpočetní techniky a algoritmů, které musí v reálném čase vyhodnocovat tisíce objektů.

Od prototypu po exportní úspěch

Eldis vznikl v roce 1991, navázal na pardubickou radiotechnickou tradici a začínal doslova „v garáži“. Dnes má za sebou více než sto radarových instalací ve více než 25 zemích světa, od Evropy po Asii a Afriku. Od roku 2017 je součástí holdingu Czechoslovak Group (CSG), který sdružuje české high-tech firmy v oblasti obrany, letectví a dopravy.

Sekundární anténa Eldis

Největší reference má firma v Indii. Tamní řízení letového provozu používá pardubické radary už více než dvacet let. Dnes jimi sleduje 99 procent vzdušného prostoru země. „Rozvoj letectví v Indii je obrovský. Naše zařízení tam zajišťují provozní bezpečnost pro miliony cestujících,“ dodává Vojáček. Nedávno Eldis získal zakázku na 20 nových radarů pro indická letiště, v řádu stovek milionů korun.

Rok 2025 přinesl i další významný kontrakt. Pět radarů pro Vietnam. Pardubičtí technici je v současnosti testují, než se vydají k instalaci pro tamní řízení letového provozu. Každý systém prochází tzv. Factory Acceptance Testem – přejímací zkouškou, během níž zákazník osobně ověřuje funkčnost.

Technologický vývoj a vlastní výroba

Na rozdíl od mnoha jiných výrobců si Eldis většinu komponentů vyrábí sám. „Přibližně devadesát procent součástí je z vlastní produkce. To nám umožňuje hlídat kvalitu i dodací termíny,“ říká Vojáček. Základem produkce jsou tři klíčové typy radarů – primární přehledové RL-2000, sekundární MSSR-1 a přibližovací PAR-E, doplněné o moderní systémy ADS-B pro sledování letadel pomocí satelitní komunikace.

Bohuslav Paule

Investice do naší technologie se klientovi vrátí do roka, říká šéf Pocket Virtuality Bohuslav Paule

Zprávy z firem

Česká firma Pocket Virtuality se rychle zařadila mezi evropské inovátory v oblasti rozšířené a virtuální reality pro průmysl, servis i obranu. Její platforma Lumnio šetří firmám čas, náklady i lidské zdroje tím, že přenáší odborné znalosti přímo tam, kde jsou potřeba – do reálného provozu. O tom, jak se firmě daří, jak financuje svůj vývoj a kam míří dál, jsme na konferenci Smart Industry hovořili s jejím ředitelem Bohuslavem Paulem. „Druhý ročník konference, kterou spolupořádáme s mateřským koncernem CSG, byl výrazně větší než ten loňský. Měli jsme přes 350 registrovaných účastníků. A Pocket Virtuality na konferenci představilo novinky v systému Lumnio, především v oblasti využití umělé inteligence,” uvedl Paule.

Michal Nosek

Přečíst článek

Vedle civilního řízení letového provozu se Eldis zaměřuje i na vojenský segment. Roste zájem o mobilní radary, které lze během několika hodin přesunout na jiné místo. „Ve vojenském sektoru je klíčová právě mobilita. Radary se musí dát rychle nainstalovat a uvedením do provozu pokrýt provizorní letiště,“ vysvětluje ředitel.

Nové investice a lidé

Firma v posledních letech výrazně roste. V Pardubicích staví novou výrobní a administrativní halu o ploše přes 1400 metrů čtverečních a během jednoho roku navýšila počet zaměstnanců o třetinu. Dnes zaměstnává několik stovek lidí. Od elektrotechniků po vývojáře signálového softwaru.

„Zintenzivnili jsme nábor,“ potvrzuje Vojáček. „Potřebujeme nejen montážníky, ale i inženýry, kteří dokážou ladit složité algoritmy a integrovat naše radary do systémů řízení letového provozu.“ V tom podniku pomáhá i spolupráce s pardubickými technickými školami.

Z Pardubic do světa

Továrna Eldis v Pardubicích tak není jen dodavatelem hardwaru, ale kompletním systémovým integrátorem, od návrhu po servis. Firma dnes pokrývá vzdušný prostor nad všemi kontinenty s výjimkou Austrálie a Antarktidy. Ambice jsou ale větší – s rostoucím důrazem na bezpečnost letového provozu má Eldis prostor dál expandovat na Blízký východ a do Afriky.

V halách firmy vznikají systémy, které hlídají bezpečnost milionů cestujících. V čase, kdy se svět letectví zrychluje a digitalizuje, je to možná jeden z nejdůležitějších českých exportních příběhů.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnadova CSG roste. Tržby skupiny letos vzrostly o více než 82 procent

Zprávy z firem

Zbrojní průmysl vydělává. Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná miliardářem Michalem Strnadem, dál roste a řadí se k předním evropským obranným společnostem. Tržby skupiny za první tři čtvrtletí roku 2025 dosáhly 4,49 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 82,4 procent.

nos

Přečíst článek

Apple chystá změny ve vedení, Cookův odchod je prý na spadnutí

Tim Cook
ČTK
ČTK
ČTK

Americký technologický gigant Apple se čím dál intenzivněji připravuje na odchod svého výkonného ředitele Tima Cooka, který by mohl nastat již v příštím roce. Informuje o tom list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené s diskuzemi uvnitř podniku.

Cook se stal výkonným ředitelem Applu v roce 2011. V čele podniku nahradil jeho spoluzakladatele a technologického vizionáře Steva Jobse. Za Cookova nejpravděpodobnějšího nástupce je považován viceprezident firmy Apple pro hardwarové inženýrství John Tenrus, píše Financial Times.

Apple vyrábí například populární chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch či počítače Mac. Společnost Apple založili tři počítačoví nadšenci Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne v kalifornském Cupertinu v dubnu 1976. V roce 1980 vstoupila firma na akciovou burzu.

Minulý měsíc tržní hodnota společnosti Apple poprvé přesáhla čtyři biliony dolarů (zhruba 83 bilionů korun). Firma se tak stala teprve třetí veřejně obchodovanou společností na světě, která tuto hranici pokořila. Apple nyní těží ze silné poptávky po nové řadě chytrých telefonů iPhone, kterou představil 9. září.

Apple mění hru. Chystá opravdu levný Mac

Zprávy z firem

Apple podle Bloombergu připravuje první levnější MacBook, který má oslovit studenty, školy i firmy. Počítač s čipem z iPhonu a LCD displejem nižší třídy by se mohl objevit už v první polovině příštího roku.

ČTK

Přečíst článek

