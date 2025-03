Strnadova CSG chce podpořit nadané studenty nebo hasiče

Část z 30 milionů, které zatím alokovala skupina CSG do nově vzniklého nadačního fondu, bude mířit na podporu vzdělávaní a nadaných studentů a také vědeckých pracovišť. Fond podpoří i dobrovolné hasičské sbory a zaměstnance skupiny po celém světě.

„Podstatou druhé pilíře Nadačního fondu CSG je podpora talentovaných studentů už v době jejich studia, a to skrze přímou spolupráci s vysokými školami uzavřenou na základě bilaterálních dohod,“ uvedl viceprezident pro výzkum, vývoj a inovace CSG Aerospace Bohuslav Přikryl.

Individuální podpora bude mít podobu stipendií ve výši až několika tisíců měsíčně. Fond talentované studenty chce podporovat nejenom na tuzemských vysokých školách, v budoucnu i na těch prestižních v zahraničí. Nedílnou součástí bude i podpora činnosti vysokých škol a výzkumných středisek.

Dalším ze tří pilířů činnosti nadace je i podpora dobrovolných hasičů. „V letošním roce jsme vyčlenili 12 milionů korun na podporu dobrovolných hasičů. Přesné podmínky pro grantové žádosti jsou k dispozici na webu fondu. Žádosti na hasičské vybavení, techniku nebo akce můžou být podávány od 17. března prostřednictvím webových stránek nadačního fondu,“ uvedl Adam Valenta, manažer fondu.

CSG Nadační fond vznikl při příležitosti 30letého výročí firmy. Symbolická částka 30 milionů se má v budoucnu ještě navyšovat.

„Částka 30 miliónů samozřejmě připomíná naše 30. výročí, ale byla stanovena i s ohledem na to, aby ji nově založený nadační fond dokázal v prvním roce své existence efektivně využít. Aktivity fondu se budou do budoucna rozrůstat, a to nejen po finanční stránce, ale i regionálně vzhledem k tomu, že CSG má výrobní podniky v několika evropských zemích a v USA,“ dodal David Chour, místopředseda představenstva CSG a předseda správní rady CSG Nadačního fondu.

