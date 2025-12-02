Hotel Moráň jde svou vlastní cestou. A budí nadšení
V centru Prahy stojí hotel, který vede žena. Směr, který vytyčila, přináší úspěchy. Pod vedením Gabriely Prachařové se hotel Moráň stal místem, kde pečují nejen o hosty, ale i o přírodu a zaměstnance. Jde o první pražský hotel s certifikací EU Ecolabel a stal se rovněž signatářem Women’s Empowerment Principles (WEPs).
Hotel Moráň je tak skvělým příkladem společensky odpovědného podnikání, které je laskavé vůči lidem i životnímu prostředí. Díky ekologickým technologiím hotel snížil spotřebu energie o třetinu a spotřebu vody téměř o polovinu, zavedl zero-waste přístup na snídaních a stoprocentně přešel na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Zbytky potravin nekončí v koši, ale pomáhají místnímu koňskému statku. Plastové lahve tu nenajdete vůbec. Stejnou péči jako planetě, věnuje hotel i lidem. Zaměstnanci mají jistoty, férové mzdy, transparentní pravidla a možnost růstu. To se pochopitelně pozitivně odráží na atmosféře. Devadesát procent zaměstnanců v anonymním průzkumu uvedlo, že chodí do práce rádo.
Přístup hotelu vysoce oceňují i jeho hosté. Stále více lidí totiž při výběru služeb sleduje i hodnoty, které vyznávají jejich poskytovatelé, ať už v oblasti ochranu životního prostředí či férového přístupu k zaměstnancům. Právě ten je základním stavebním kamenem zmíněné charty Women’s Empowerment Principles (WEPs) vyhlášené organizacemi UN Women a UN Global Compact. WEPs poskytují firmám praktický návod, jak integrovat rovnost žen a mužů do firemních procesů a firemní kultury. Firmy se k dodržování principů WEPs zavazují dobrovolně. Celosvětově jde už o více než deset tisíc společností, které dávají jasně najevo, že rovnost pohlaví patří k jejich základním hodnotám. Signatářů neustále přibývá i v tuzemsku.
Ambasadorem WEPs v Česku je organizace Business and Professional Women CR (BPWCR). Podle její prezidentky Evy Primus Kovandové je Hotel Moráň nejen skvělým ubytovacím zařízením, ale rovněž ukázkou moderní firmy, jakým bude právem patřit úspěšná budoucnost.
„Pro Hotel Moráň je udržitelnost, ohleduplný a férový přístup k životnímu prostředí i lidem přirozeným způsobem fungování. To, bohužel, stále není samozřejmostí. Zájem i skvělé ohlasy hostů ale ukazují, že jde o hodnoty, které zákazníci stále více vyhledávají a oceňují. Nás samozřejmě velmi těší, že mezi hodnoty hotelu patří i rovný přístup k mužům a ženám,“ řekla prezidentka BPWCR Eva Primus Kovandová, která upozornila, že Česko má v této oblasti stále co dohánět. Rozdíl v příjmech mezi muži a ženami u nás patří k nejvyšším v Evropské unii. Gender Pay Gap u nás 17,9 procenta v neprospěch žen. Česko se ve zprávě Global Gender Gap vydané letos v červnu umístilo na 102. místě ze 148 hodnocených zemí. Před námi jsou například země jako Uganda, Paraguay, Mongolsko nebo Rumunsko.
Na téma férového odměňování a rovných příležitostí upozorňuje organizace BPWCR již od roku 2010. Vrcholem české kampaně za rovné odměňování je mezinárodní konference Equal Pay Day. Její další, již 17. ročník se uskuteční 26. a 27. března 2026 v Clarion Congress Hotel Prague. Tématem konference budou dopady využívání umělé inteligence na pracovní trh.
„Umělá inteligence může život v mnohém usnadnit, ale také do společnosti i na pracovní trh vnést další nerovnosti. Proto heslo konference zní: AI mění budoucnost. My měníme systém. Konference bude i letos rozdělená do dvou částí, čtvrtek nabídne zkušenosti a příklady z praxe, v pátek proběhne tzv. Empower Day, a to včetně vyhledávaného speed mentoringu, který se za 16 let stal největší networkingovou příležitostí v ČR. Srdečně na konferenci zvu všechny zájemkyně i zájemce,“ uvedla Eva Primus Kovandová.
