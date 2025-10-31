Připojte se k WEPs snadno a rychle
Přidejte se k více než 10 tisícům světových firem, které se přihlásily k Chartě OSN Women's Empowerment Principles (WEPs). S námi to zvládnete snadno a rychle. Jako ambasadoři projektu v České republice jsme pro vás připravili zbrusu novou a maximálně přehlednou příručku WEPs.
Projekt WEPs staví na základech mezinárodních pracovních norem a mezinárodních lidských práv, které předpokládají odpovědnost firem jako zaměstnavatelů za rovné příležitosti a také za posílení postavení žen tak, jak jsou uvedeny v agendě Cílů udržitelného rozvoje OSN. Signatáři získávají přístup k rozsáhlému know-how, návodným a vzdělávacím materiálům, příkladům dobré praxe z celého světa a možnosti sdílení zkušeností.
Organizace, které uplatňují principy, získávají konkurenční výhodu, protože stále více zákazníků, investorů a zaměstnanců upřednostňuje společnosti s výrazným závazkem k rovnému přístupu. Připojením k WEPs tak vstoupíte do společenství, které podporuje podobné cíle, což může vést k větší spolupráci a sdílení osvědčených postupů. Implementace principů vám navíc pomůže naplňovat povinnosti vyplývající z nefinančního reportingu (ESG) o udržitelnosti vašeho podnikání.
„Přihlásit se k principům WEPs se občas firmy bez dostatku informací nejprve zdráhají. Proto je důležité seznámit je se všemi benefity. Firmám to kromě pomoci s plněním povinností vyplývajících z nefinančního reportingu (ESG) pomůže rovněž v posílení reputace a přilákání kvalifikovaných talentů, ale i ke zvýšení produktivity a získání nových tržních segmentů,“ vysvětlila prezidentka BPWCR Eva Primus Kovandová.
Ta si ale zároveň uvědomuje, že je důležitém poskytnout firmám kromě informací rovněž pomoc s absolvováním celého procesu. Právě proto vytvořila BPWCR novou verzi příručky WEPs, která se firmám stane užitečným pomocníkem a průvodcem. Příručka bude brzy ke stažení na našem webu www.bpwcr.cz
„Naším posláním je poskytovat firmám informace, zjednodušovat cestu k signatářství a být dlouhodobou oporou pro stávající signatáře. Chceme, aby se implementace WEPs stala přirozenou a výdělečnou součástí českého podnikatelského prostředí. V příručce najdete i inspiraci v podobě konkrétních příkladů dobré praxe, které ukazují, jak lze principy proměnit v reálné firemní aktivity – třeba zavedením flexibilní pracovní doby, mentorovacích programů pro ženy nebo aktivní podporou společností vlastněných ženami v dodavatelském řetězci,“ popsala Primus Kovandová, která zároveň upozornila, že WEPs se zaměřují na genderovou rovnost a ekonomické posílení žen, což úzce souzní s vlajkovou lodí BPWCR – mezinárodní konferencí Equal Pay Day (EPD).
Konference EPD je největší vzdělávací a networkingová událost v ČR, která každoročně upozorňuje na rozdíly v odměňování a sdílí příklady dobré praxe a inspirativní příběhy. Právě na EPD a dalších akcích pravidelně vytváříme zajímavý prostor pro setkání naší komunity, kde se propojují zapojené firmy, ženy a odborníci, sdílí se zkušenosti a rozšiřuje profesní síť. Přístup k těmto cenným kontaktům a znalostem je klíčový pro úspěšnou implementaci WEPs ve vaší firmě!
Sledujte nás pro aktuální informace o 17. ročníku ročníku EPD. Buďte u toho i vy – 26. a 27. března 2026 na Equal Pay Day!
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.