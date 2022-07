Funkcionalistická perla Holešovic má nový kabát. A uchází se o prestižní architektonickou cenu

Funkcionalistická budova v pražských Holešovicích získala díky rozsáhlé a citlivé rekonstrukci opět svůj zašlý lesk. Projekt ateliéru TaK je rovněž jedním z těch, který zaujal odbornou porotu letošního ročníku soutěže Česká cena za architekturu, dostal se do užšího výběru.

Funkcionalistická budova Elektrických podniků dostavěná v roce 1935 ve své době patřila s 33 tisíci metry čtverečními mezi největší a rovněž nejmodernější kancelářské prostory v tuzemsku. Posledních téměř 40 let ale víceméně chátrala. V 80. a 90. letech navíc prodělala necitlivé stavební zásahy. Ty změnily kromě vnitřního uspořádání i architektonické vyznění objektu.

Palác Elektrických podniků ale patří podle Marka Tichého z architektonického ateliéru TaK mezi největší a nejvýznamnější památky české meziválečné funkcionalistické architektury. „Cílem rekonstrukce proto bylo navrátit budově její velkorysost a noblesu a navázat tak na někdejší slávu moderní prvorepublikové stavby,“ dodává Tichý.

Obnova, jejímž cílem bylo kromě snahy o co největší zachování původní architektonické hodnoty i přizpůsobení budovy současným potřebám, započala na podzim v roce 2018 a stála 1,3 miliardy korun. Investorem je developerská skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka.

A stejně jako před téměř 100 lety i nyní nabízí budova především kancelářské prostory, a to od prvního patra výš. V přízemí, kde se kdysi nacházela například poliklinika, vznikly obchodní jednotky, v podzemí pak systém automatického parkování pro 157 aut. Celkově nyní budova nabízí k pronájmu plochu téměř 26 tisíc metrů čtverečních.

