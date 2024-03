Prodali dům i byt a opravili barokní ruinu. Ne všechny zámky mají takové štěstí

Zámek v Týnci u Klatov sloužil jako maštal, jako sídlo německé i československé armády. Z ruin se nyní díky soukromému majiteli stal zase barokní skvost.

Zámek v Týnci u Klatov dlouhé desítky let chátral. Výjimečná barokní stavba a také kulturní památka měla víc štětí než stovky dalších. Současný majitel ji díky nákladné a časově náročné rekonstrukci zachránil.

„Do objektu léta zatékalo, byla narušena statika, detaily jako podlahy, stropy, okna a dveře byly zničeny,“ přibližuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarowitz.

Sběratel umění se do zámku zamiloval a v roce 1999 ho odkoupil od správkyně konkurzní podstaty s tím, že ho zrekonstruuje a umístí do něj svoje sbírky umění.

Z ruiny se za čtvrt miliardy stal barokní skvost plný umění

Kvůli opravě rodina prodala dům a byt, použila všechny úspory, spoření, penzijní pojištění. Ani potom, ale stavba stále nebyla ve stavu, aby se do ní mohly odvézt sbírky a otevřít se veřejnosti.

„Památku můžete začít opravovat s deseti miliony, ale stejně tak se třemi sty miliony, významná památka tohoto typu, chcete-li se držet tradičních materiálů, řemesel a historických postupů, si vždy zaslouží investici maximální,“ dodává Pelánek Lazarowitz.

S opravami významně pomohly mimo jiné dotace ministerstva kultury a také v roce 2018 víc než 110 milionů korun z IROP. Cekově rekonstrukce vyšla na čtvrt miliardy korun.

„Je to jako dítě. Když něco 25 let pipláte, je to velmi emociální. Celý objekt má pět tisíc metrů čtverečných a pět podlaží. Museli jsme dostat zámek do původního stavu. Nejsilnější zážitek pro mě byl, když jsme předloni přivezli asi 200 nových oken. Najednou byl zámek uzavřen, nešel do něj mráz a vítr a viděla jsem, že ten dům je šťastný," dodala Jirmusová Lazarowitz.

Majitelé chtějí zámek opět věnovat umění, výstavám svých sbírek i výstavám současných umělců či práci restaurátorů.

Hodně zámků hledá majitele

Ne všechny zámky, v Česku jsou jich stovky, mají takové štěstí jako ten v Týnci u Klatov. Některé chátrají a jiné dlouho hledají nové majitele.

Takový je třeba osud jednoho z největších hradních komplexů v Dolních Kounicích na Brněnsku, jehož odhadní hodnota šplhá až k půl miliardě, je už přes rok v nabídce realitní kanceláře za 200 milionů korun.

Dlouho hledá majitele i zámek v Liberci. Nabízí ho realitní kancelář Sotheby´s. Současný majitel se ho pokusil prodat už před deseti lety, a to za šest milionů eur. O koupi objektu už několik let přemýšlí i vedení Liberce nebo Liberecký kraj. Zhruba před šesti lety radnice cenu za nákup zámku odhadovala na 60 až 100 milionů korun.

