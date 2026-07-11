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newstream.cz Money Kolik asi bere? Čechy čím dál víc zajímají mzdy jejich kolegů

Kolik asi bere? Čechy čím dál víc zajímají mzdy jejich kolegů

česká koruna, bankovky, růst, mzdy
iStock
ČTK
ČTK

Stále více zaměstnanců v ČR zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62 procent, což je meziroční nárůst o pět procentních bodů. Skoro tři čtvrtiny lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila agentura Ipsos pro Provident Financial mezi tisícovkou respondentů.

Průzkum souvisí s tím, že v červnu měla být přijata směrnice EU o transparentnosti odměňování. Novela je připravena na schválení Parlamentem.

Zajímavé je, že až 80 procent zaměstnanců ve věku do 26 let by rádo porovnalo svůj plat či mzdu s odměnou kolegy. Více to také zajímá vysokoškoláky.

Třetina lidí neví, kolik kolegové berou

I když od loňského června zaměstnavatel nemůže zakázat mluvit na pracovišti o svých výdělcích, jen 11 procent lidí uvedlo, že zná přesně plat kolegů na stejné pozici. Alespoň přibližnou představu má 63 procent dotázaných, a zároveň mladší ročníky mají lepší přehled. Každý třetí zaměstnanec ve věku nad 54 let vůbec netuší, kolik kolegové berou.

Bankovky

Češi berou málo. Hodinová mzda je sedmá nejnižší v EU

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České mzdy se evropskému průměru přibližují, jenže pomaleji než v některých okolních zemích. Loni dosahovala hodinová mzda v Česku 57 procent průměru Evropské unie. Mezi 27 členskými státy šlo o sedmou nejnižší úroveň, uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu Dalibor Holý.

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Zhruba osm procent respondentů uvedlo, že se ve firmě zcela otevřeně hovoří o mzdách. Loni to bylo pět procent. Spíše neformálně se o platech hovoří u 30 procent zaměstnanců proti 27 procentům v loňském roce.

„Otevřenější debata o odměňování bude pro řadu firem i zaměstnanců změnou, ale neměla by být vnímána jako hrozba. Cílem směrnice není rozdělovat kolegy, ale nastavit férovější podmínky a dlouhodobě snižovat nerovnosti v odměňování, zejména mezi muži a ženami,“ řekla HR ředitelka Provident Financial Barbora Pencová.

Bankovky

Minimální mzda míří nahoru. Příští rok může vzrůst o 2500 korun

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Minimální mzda by se mohla od příštího roku zvýšit o 2500 korun na 24 900 korun. V roce 2028 by podle odhadů mohla dosáhnout 26 900 korun. Růst nejnižšího výdělku ale zároveň zvýší náklady firmám, veřejnému sektoru i státu.

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Polovina mladších zaměstnanců ve věku 18 až 26 let uvedla, že o své odměně hovoří zcela běžně nebo alespoň neformálně. V běžné populaci je to jenom 38 procent, ale poměr se proti loňsku zvýšil. Loni takto odpovídalo 32 procent dotázaných zaměstnanců.

Doložka o mlčenlivosti už neplatí

Doložku o mlčenlivosti má stále podepsanou téměř pětina zaměstnanců, i když podle flexinovely přijaté v loňském červnu již neplatí. Dalších 30 procent lidí neví, zda ji podepisovalo. Více než polovina ji podepsanou nemá.

Lukáš Kovanda: Průměrnou mzdu stále nevidí dvě třetiny zaměstnanců. Letos si však většina z nich polepšila

Lukáš Kovanda: Průměrnou mzdu nemají dvě třetiny zaměstnanců. Většina si ale polepšila

Názory

Když se mluví o průměrné mzdě přesahující 50 tisíc korun měsíčně, řada lidí má pocit, že statistici žijí v jiné zemi než oni. Není divu. Průměrná mzda totiž nevypovídá o tom, kolik vydělává typický zaměstnanec. Ve skutečnosti na ni nedosahují téměř dvě třetiny pracujících.

Lukáš Kovanda

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Asi 70 procent lidí si myslí, že transparentnější sdílení informace o mzdách přispívá ke spravedlivému odměňování. Stále více se jich domnívá, že by firmy měly být více otevřené, uvítají tedy změnu zákona. Loni takto odpovědělo 65 procent, letos 70 procent.

Návrh novely, která do českého právního řádu promítá směrnici Evropského parlamentu a Rady EU o transparentnosti odměňování, je po připomínkovém řízení, ale ještě neprošel Parlamentem. ČR měla povinnost tuto směrnici transponovat do 7. června 2026.

Novela zavádí právo zaměstnance písemně požádat zaměstnavatele o informaci o vlastní odměně a o průměrné odměně ve srovnatelné skupině prací, rozdělené podle pohlaví. Od loňského roku platí to, že zaměstnavatel nesmí zaměstnancům zakazovat mluvit o jejich vlastní mzdě.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Nezaměstnanost neklesá ani v sezoně. Přes léto může vystoupat k pěti procentům

Nezaměstnanost neklesá ani v sezoně. Přes léto může vystoupat k pěti procentům
iStock
nst
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Český trh práce zůstává stabilní jen na první pohled. Bez zaměstnání je o více než 40 tisíc lidí více než před rokem a ani tradičně silný červen nepřinesl výraznější pokles. Analytici očekávají, že se nezaměstnanost už během prázdnin může vrátit k pěti procentům.

Český trh práce se v červnu téměř nepohnul. Nezaměstnanost zůstala na květnových 4,8 procenta, přestože začala hlavní sezona venkovních prací, brigád a cestovního ruchu. Úřady práce evidují téměř 100 tisíc volných míst, podle expertů je ale zaměstnavatelé ve skutečnosti nabízejí výrazně více. Firmy a uchazeči se ale stále častěji míjejí kvalifikací, regionem i představami o práci.

Na konci června hledalo zaměstnání 356 134 lidí, o 2718 méně než v květnu. Počet volných pozic naopak meziměsíčně vzrostl o 5474 na 99 854, vyplývá z údajů Úřadu práce ČR.

Sezona zabrala méně, než se čekalo

Červen přitom bývá pro trh práce jedním z příznivějších měsíců. Naplno začínají práce ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, gastronomii i cestovním ruchu. Firmy zároveň nabírají brigádníky, kteří přes léto zastupují zaměstnance na dovolených.

„Na trhu se střetly protichůdné síly, které se navzájem vyrovnaly,“ uvedl generální ředitel společnosti Randstad Česká republika Martin Jánský. Firmy se podle něj snažily dokončit náborová řízení ještě před začátkem dovolených a letního provozního útlumu.

Výsledek ale není tak dobrý, jak by samotné číslo mohlo naznačovat. Část analytiků podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy čekala, že nezaměstnanost díky sezonním pracím klesne až na 4,7 procenta.

„V měsíci, kdy obvykle nastupují práce ve stavebnictví, zemědělství, cestovním ruchu, gastronomii či službách, by za normálních okolností měla evidence úřadů práce citelněji řídnout,“ upozornil Kovanda.

Ne všichni přitom očekávali pokles. Partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk připomíná, že kvůli slabšímu vývoji ekonomiky existovalo také riziko růstu nezaměstnanosti.

„Červnová data navzdory očekávání nepřinesla nárůst nezaměstnanosti. Obrat ale lze čekat v následujících měsících,“ dodal Hauk.

Proti sezonním náborům stojí slabší průmysl

Příznivý vliv sezonních prací vyvažují problémy v průmyslu. Podle Jánského firmy v automobilovém, strojírenském, elektrotechnickém a zpracovatelském průmyslu nové pracovníky často nenabírají, případně své stavy přímo snižují.

Podniky jsou obecně opatrnější. Místo rozsáhlého propouštění nejprve omezují nábor, přesčasy nebo práci přes agentury. Často také pouze nahrazují odcházející zaměstnance a nerozšiřují své kapacity.

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„Firmy v Česku stále nerady propouštějí, protože si pamatují, jak těžké bylo v minulých letech lidi znovu najít. Právě to drží nezaměstnanost nízko, ale současně brání jejímu dalšímu poklesu,“ vysvětlil Kovanda.

Podle analytičky Raiffeisenbank Terezy Krček bude nezaměstnanost klesat jen pomalu, protože trh prochází strukturální proměnou. Zaměstnavatelé omezují nábor na juniorské pozice, zároveň ale obtížně hledají zkušené specialisty.

O 41 tisíc nezaměstnaných více než loni

V porovnání s loňskem je vývoj výrazně méně příznivý. V červnu 2025 činila nezaměstnanost 4,2 procenta a úřady práce evidovaly 315 465 uchazečů.

Letos je tak bez práce o 40 669 lidí více, zatímco nabídka míst meziročně vzrostla jen o 1177 pozic.

„Meziroční srovnání zůstává napjaté. Evidence je zhruba o 41 tisíc uchazečů vyšší než před rokem, což potvrzuje, že ochlazení trhu práce má strukturální rozměr,“ dodal Hauk.

Podle Jánského za vyšší nezaměstnaností stojí mimo jiné dlouhodobá stagnace průmyslu. Kovanda k důvodům přidává slabší výkon oborů navázaných na Německo, vysoké náklady na energie a opatrnější spotřebitele.

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Statistiky mohou ukazovat jen část volných míst

Úřad práce evidoval na konci června 99 854 volných pozic. To však nemusí být úplný obraz skutečné poptávky firem.

Hauk odhaduje, že reálný počet nabízených míst může být zhruba dvaapůlkrát vyšší, tedy kolem čtvrt milionu. Mnoho zaměstnavatelů už totiž nenahlašuje pozice úřadům práce a hledá zaměstnance přímo přes pracovní portály, sociální sítě, personální agentury nebo doporučení.

„Statistika tak zachycuje jen špičku ledovce,“ uvedl Hauk.

Ani výrazně vyšší počet míst by ale neznamenal, že je trh práce v rovnováze. Problémem je především nesoulad mezi tím, co firmy potřebují, a tím, co uchazeči nabízejí.

„Nesedí kvalifikace, obor, region ani ochota k rekvalifikaci či dojíždění,“ upozornil Hauk. Červnovou stagnaci proto nevnímá jako důkaz rovnováhy, ale jako připomínku, že je nutné lépe propojit nabídku s poptávkou.

Podobně situaci hodnotí Tereza Krček. Uchazeči podle ní často nemohou potřebnou kvalifikaci získat během krátké rekvalifikace, zatímco firmy hledají velmi konkrétní profese.

Praha a Karviná jsou dva různé světy

Celostátní průměr zakrývá výrazné regionální rozdíly. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, kde dosáhla 7,2 procenta. V Moravskoslezském kraji činila 6,8 procenta.

Nejnižší podíl lidí bez práce měly Praha a Pardubický kraj, shodně 3,8 procenta.

Ještě větší rozdíly ukazují jednotlivé okresy. V Karviné a Mostě dosáhla nezaměstnanost 10,2 procenta. Na jedno volné místo připadalo v Karviné 18,2 uchazeče. V okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou naopak zůstala nezaměstnanost pod třemi procenty.

Právě rozdíly mezi regiony jsou podle expertů jednou z hlavních překážek. Pracovní místa často vznikají jinde, než kde žijí lidé bez zaměstnání. Stěhování či dojíždění navíc komplikuje dostupnost bydlení a dopravy.

Část nezaměstnaných míří do podnikání

Zajímavým trendem letošního roku je podle Randstadu rostoucí zájem uchazečů o samostatnou výdělečnou činnost.

„Téměř 42 procent lidí, kteří z evidence Úřadu práce odcházejí za pracovním uplatněním, volí cestu OSVČ,“ uvedl Jánský.

Vlastní podnikání může být pro část lidí alternativou v situaci, kdy nabídka zaměstnání neodpovídá jejich odbornosti, bydlišti nebo představám o výdělku a pracovní době.

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Přes léto může nezaměstnanost vystoupat k pěti procentům

Stabilita z června nemusí vydržet dlouho. O prázdninách firmy obvykle omezují nábor a do evidence začnou přicházet lidé, kterým na konci prvního pololetí skončily smlouvy na dobu určitou.

Na podzim se přidají čerství absolventi a postupně začnou ubývat sezonní práce pod širým nebem.

Kovanda očekává, že se nezaměstnanost může už během prázdnin vrátit k pěti procentům a na podzim tuto hranici překročit. Hauk rovněž předpokládá v dalších měsících obrat směrem vzhůru.

Krček odhaduje, že průměrná nezaměstnanost letos dosáhne 4,9 procenta po loňských 4,4 procenta. Vyšší počet lidí bez práce a štědřejší podpora v nezaměstnanosti podle ní zvýší letošní výdaje na dávky a rekvalifikace přibližně na 22 miliard korun, tedy meziročně o 4,8 miliardy.

Český pracovní trh tak zůstává odolný a masová nezaměstnanost mu nehrozí. Zároveň se však vzdaluje mimořádně napjatému období, kdy firmy přijímaly téměř kohokoli. Hlavní problém dnes nespočívá v absolutním nedostatku práce, ale v tom, že dostupná místa a lidé bez zaměstnání se stále častěji míjejí.

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Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Z hlediska hotelového byznysu je Česko vůči Rakousku nekonkurenceschopné. „Nechápe potenciál cestovního ruchu,“ říká Jan Herget, bývalý šéf agentury CzechTourism. S byznysovým partnerem pořídil dva hotely v rakouském Bad Gasteinu, které leží v samotném srdci Alp.

Zatímco v Česku podle Hergeta z hlediska cestovního ruchu a hotelnictví funguje jen Praha a Lipno, v Rakousku má každý region desítky údolí, která fungují jako samostatné značky. „Jeho“ Bad Gastein je jedním z největších lyžařských středisek, a zároveň jde o lázeňské město, významem srovnatelné s Karlovými Vary.

Cíl na klíčové země

Herget nevyužitý český potenciál převádí na peníze. „Když jsem byl ředitelem CzechTourism, měl jsem na veškerý marketing, a to i po celém světě, necelých 400 milionů korun. V Rakousku jen naše údolí o třech vesnicích má rozpočet sto milionů.“ A zatímco Česko se soustředilo na celý svět, minimálně dvaadvacet zemí, Bad Gastein cílí pouze na klíčové destinace, jako je Česko, Německo, Polsko, částečně na Itálii a Skandinávii.

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Čím je dáno, že kvalita rakouského ubytování, jídla i ostatních služeb je na mnohem vyšší úrovni než v Česku? „Vyžadují to hosté. Náš hlavní zákazník je Němec, který to prostě vyžaduje,“ říká Herget. Podle něj se v Česku za turistický ruch stydíme, znamená to někomu sloužit, v Rakousku jsou na to hrdí. O obsazenosti hotelu podle Hergeta nyní rozhoduje booking. „Když nemáte správný poměr ceny a hodnocení, nemáte šanci.“

Rozdíl je také v motivaci zaměstnanců. Minimální mzda je v Rakousku téměř dva tisíce eur, a musí se vyplácet i třináctý a čtrnáctý plat. Vše se musí striktně dodržovat. Byrokracie a pravidla tam jsou podle Hergeta ještě přísnější než u nás. „Ale na rozdíl od nás se tam pravidla dodržují. A úředníci pomáhají. Když jsme tam přišli jako cizí, všechno nám vysvětlili, pomohli nám legálně zaměstnat třeba ukrajinské uklízečky, provedli nás celým procesem.“

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Jako dva pražské byty

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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