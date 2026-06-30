Nadalův hotelový byznys roste. Na Fuerteventuře otevřel čtvrtý hotel
Rafael Nadal odložil raketu, ale do důchodu se nechystá. Po konci kariéry sází na hotely, wellness a sportovní akademie. Na Fuerteventuře otevřel už čtvrtý hotel značky Zel Hotels a z tenisové slávy buduje byznys, ve kterém se točí miliony eur.
Rafael Nadal odložil raketu a pustil se do hotelového byznysu. Bývalý tenisový šampion otevřel na Fuerteventuře už čtvrtý hotel značky Zel Hotels, kterou buduje společně se španělskou skupinou Meliá Hotels International. Uvedla to CNBC.
Pro Nadala nejde o náhodnou investici. V hotelech strávil během kariéry podstatnou část života a teď tuto zkušenost převádí do vlastního podnikání. Značka ZEL už má hotely na Mallorce, Costa Bravě, v Punta Caně a nově také na Fuerteventuře.
Projekt stojí na kombinaci hotelového know-how skupiny Meliá a Nadalova příběhu. ZEL sází na středomořský životní styl, sport, wellness, dobré jídlo a zážitkové cestování. Nadal tak po konci kariéry neprodává jen slavné jméno, ale buduje byznys, který má fungovat i bez jeho rakety.
Skončila jedna úžasná kariéra tenisty. Rafael Nadal se definitivně rozloučil s tenisem ve čtvrtfinále Davisova poháru. Na prize money si za svou kariéru odnesl 134 milionů dolarů (v přepočtu asi 3,3 miliardy korun). Větší mašinou na peníze v tenisovém světě je už jen Novak Djokovič.
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Z kurtu do hotelového lobby
Základní myšlenka značky ZEL je jednoduchá: přenést do hotelového světa středomořský způsob života. Moře, sport, dobré jídlo, wellness, neformálnost, společenskost a atmosféru, v níž host není jen ubytovaný, ale má pocit, že je součástí určitého životního stylu.
Právě v tom je Nadalův hotelový byznys zajímavý. Nepůsobí jako náhodná investice sportovní hvězdy, která po konci kariéry hledá, kam uložit peníze. Hotely poznal jako náročný host, který v nich trávil týdny a měsíce během turnajů po celém světě. Ví, jak důležité je dobré zázemí, klid, regenerace, pohyb, jídlo i pocit, že člověk na cestách neztrácí vlastní rytmus.
Po konci kariéry si přitom mohl vybrat pohodlnější cestu. Zůstat jen tváří značek, jezdit na exhibice a užívat si život na Mallorce. Jenže to zjevně není jeho styl. V rozhovoru pro CNBC řekl, že není typ člověka, který by se ráno rád probudil a nevěděl, co bude dělat.
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Hotely místo důchodu
ZEL do tohoto nastavení zapadá přesně. Není to tvrdý sportovní resort pro askety ani luxusní hotel odtržený od běžného života. Spíš značka pro cestovatele, kteří chtějí spojit pohodlí, zážitky, pohyb, dobré jídlo a lehký pocit výjimečnosti. Tedy přesně to, za co jsou lidé v prémiovém cestování ochotni platit čím dál víc.
Nadal tím dobře vystihl jednu z hlavních proměn cestovního ruchu. Hosté už nechtějí jen pokoj, snídani a bazén. Chtějí příběh. Místo, které mohou zažít, sdílet a spojit s vlastním životním stylem.
Proto v hotelech ZEL hraje důležitou roli wellness, fitness, gastronomie, sport i design. V Punta Caně značka vsadila na all-inclusive po svém: méně masová dovolená, více lifestyle resort s tenisovými kurty, spa, sportovními aktivitami a středomořskou energií v karibském prostředí. Fuerteventura zase přirozeně staví na moři, větru, plážích a aktivním odpočinku.
Pro Nadala je to logické prodloužení jeho vlastního brandu. Celou kariéru reprezentoval disciplínu, fyzickou odolnost, zdravý životní styl, ale zároveň i silnou vazbu na Mallorku a středomořský způsob života. V hotelech ZEL se tyto prvky převádějí do komerční podoby.
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Zážitky jako investice
Nadalův hotelový byznys ale není jen příběhem slavného sportovce, který si po kariéře otevřel resort u moře. Je to také sázka na segment, v němž se stále víc utrácí za zážitky, wellness, sport a prémiový volný čas. Právě to z cestovního ruchu dělá oblast, která láká investory i známé osobnosti hledající druhou kariéru mimo sport.
Finanční rozměr má i Nadalova sportovní akademie. Už v roce 2016 otevřel na Mallorce Rafa Nadal Academy. Z původně tenisového projektu se postupně stala mezinárodní síť akademií a sportovních center v několika zemích.
V roce 2025 Nadal prodal 44,9 procenta akademie soukromé investiční společnosti GPF Capital. Hodnota transakce podle CNBC dosáhla přibližně 94 milionů eur, tedy kolem 107 milionů dolarů. Nadal si zároveň ponechal většinový podíl 55,1 procenta a kontrolu nad projektem, který označuje za osobní a celoživotní.
Ukazuje se tak, že Nadal po konci kariéry neprodává jen své jméno. Buduje portfolio značek, které stojí na sportu, zdravém životním stylu, cestování a vzdělávání.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.