Formule v rakouských kopcích. Spielberg ukazuje, jak se z rychlosti stal globální byznys
Red Bull Ring má Formuli 1 jistou až do roku 2041. Pro štýrský region jde o dlouhodobou ekonomickou kotvu, která každoročně přivádí do Murtalu fanoušky, týmy, sponzory, média i globální značky. Spielberg se stal modelem moderního sportovního byznysu: propojuje závody, turistiku, marketing, technologie a zážitkový průmysl. Do tohoto světa výrazně vstupuje také český kapitál. Přes Allwyn, McLaren a Pavla Turka, nejzkušenějšího českého manažera v zákulisí Formule 1.
Na mapě Formule 1 nepůsobí Spielberg jako místo, které by mělo soupeřit s Miami, Las Vegas, Singapurem nebo Abú Zabí. Nemá kulisu mrakodrapů, noční show ani velkoměstskou okázalost. Je to rakouské údolí v kopcích, obklopené loukami, kempy, lesy a štýrskými vesnicemi.
Právě tahle autenticita ale dává Red Bull Ringu sílu. Formule 1 sem přiváží celý průmysl. Týmy, dodavatele, média, hosty z byznysu, sponzory, fanoušky, technologické firmy i luxusní značky. Na několik dní se z regionu Murtal stává místo, kde se obchoduje s rychlostí, prestiží, pozorností a zážitkem.
FOTOGALERIE: Formule 1 v Rakousku
Loni podepsaná smlouva do roku 2041 má proto význam ekonomické pojistky. Region získává předvídatelný tok návštěvníků, práci pro hotely a restaurace, zakázky pro dopravce, bezpečnostní služby, lokální dodavatele i pořadatele. Formule 1 si naopak drží stabilní evropský pilíř v době, kdy se o místa v kalendáři ucházejí státy s obřími rozpočty, městské okruhy i nové trhy.
Red Bull z okruhu vytvořil značkové území
Rakouská Grand Prix má dlouhou historii. První závod mistrovství světa se v zemi jel v roce 1964 na letištním okruhu Zeltweg, od sedmdesátých let se centrum přesunulo do Spielbergu. Dnešní Red Bull Ring prošel několika životy: od rychlého Österreichringu přes zmodernizovaný A1-Ring až po současný areál, který po období útlumu znovu postavil na nohy Red Bull.
Když Dietrich Mateschitz investoval do obnovy okruhu, nestavěl pouhou vzpomínku na slavnou minulost. Vytvořil celoroční motorsportový a eventový areál, který umí žít i mimo samotný závodní víkend. Red Bull tím ve Spielbergu vybudoval značkové území, kde se propojuje sport, turistika, marketing a zážitkový průmysl.
To je dnes jeden z hlavních trendů vrcholového sportu. Hodnota akce neleží pouze ve vstupenkách. Rozhoduje schopnost vytvořit vícedenní ekonomický ekosystém. Fanoušek přijíždí na celý víkend, bydlí v regionu, využívá dopravu, platí za služby, nakupuje merchandising, sdílí obsah na sociálních sítích a pomáhá vytvářet globální mediální kulisu.
Formule 1 se ve Spojených státech mění z okrajového sportu v obří byznys. Zatímco ještě před deseti lety byl šampionát pro americké publikum téměř neviditelný, dnes sleduje každý závod více než 1,3 milionu diváků. Oproti roku 2018 jde o nárůst o 135 procent, píše agentura Bloomberg.
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Formule 1 se ve Spojených státech mění z okrajového sportu v obří byznys. Zatímco ještě před deseti lety byl šampionát pro americké publikum téměř neviditelný, dnes sleduje každý závod více než 1,3 milionu diváků. Oproti roku 2018 jde o nárůst o 135 procent, píše agentura Bloomberg.
Trať, kterou televize neumí ukázat
Z televizního přenosu může Red Bull Ring působit téměř jednoduše. Krátká trať, několik rovinek, deset zatáček a tribuny zasazené do zelených svahů. Na místě ale vypadá úplně jinak. Spielberg je kopcovitá horská dráha. Monoposty po startu stoupají vzhůru, lámou se přes horizonty a padají zpět do zatáček, které v televizi působí mnohem mírněji než ve skutečnosti.
Kdo si trať projede na upravené korbě návěsu, jak to organizátoři návštěvníkům umožňují, rychle pochopí, proč Red Bull Ring funguje. Na 4,3 kilometrech se koncentruje rychlost, riziko v zatáčkách, velké převýšení i dokonale připravený divácký zážitek.
Zážitek se stal hlavním produktem moderní Formule 1. Závod tvoří vrchol celého balíku, skutečný byznys se však odehrává v týdnech a měsících kolem něj. V kampaních, diváckých klubech, fanouškovských aktivitách, partnerstvích, digitálním obsahu a práci se sociálními sítěmi.
Sponzoring se změnil ve vytváření příběhu
Proměna Formule 1 je nejlépe vidět na sponzoringu. Dříve značkám často stačila viditelnost na monopostu, kombinéze nebo bariéře kolem tratě. Dnes musí partnerství nabídnout příběh, digitální aktivaci, obsah pro fanoušky, byznysový rozměr a schopnost fungovat na různých trzích zároveň.
Firmy si kupují přístup k publiku, které je globální, technologicky orientované, mladší než dřív a ochotné sledovat sport daleko za hranicí samotného závodu. Formule 1 se tím proměnila v laboratoř moderního marketingu. Úspěšná značka v ní dokáže spojit emoce, data, komunitu a obchodní cíle do jednoho srozumitelného příběhu.
Do tohoto prostředí vstupují banky, technologické společnosti, luxusní značky, aerolinky, výrobci nápojů, petrolejáři i loterijní a herní skupiny. Všichni hledají globální pozornost v prostředí, které umí vytvářet napětí, soudržnost a pocit exkluzivity.
Česká stopa: Allwyn, McLaren a příběh ze Sazky
Tady začíná česká linka rakouského víkendu, která vede přes marketing a globální zábavu. Česká Sazka se letos přesunula pod svou globální značku Allwyn a navázala tak na proměnu skupiny, která vyrostla z tradiční loterie v mezinárodní loterijní a herní firmu.
Allwyn je dnes partnerem Formule 1 i týmu McLaren. Pro český byznys jde o významný posun. Značka spojená s českou loterijní historií vstoupila do světa globální zábavy, technologií a fanouškovských komunit.
Pro Allwyn je Formule 1 logickým prostředím. Pracuje s emocí, očekáváním, okamžikem rozhodnutí, daty i komunitou. Tyto prvky jsou blízké modernímu sportovnímu marketingu i loterijnímu byznysu. Partnerství s F1 a McLarenem proto zapadá do širší transformace značky.
Český zákazník ji může vnímat přes kampaně, hry a zážitky spojené s Formulí 1. Globálně jde o snahu posunout firmu vyrostlou ze Sazky do kategorie mezinárodních značek v loteriích a zábavě.
Investiční skupina KKCG dotáhla klíčovou transakci ve svém portfoliu. Spojením Allwynu a OPAP vzniká globální hráč s ambicí dále expandovat. Nově vzniklá společnost Allwyn AG je kotovaná na burze v Athénách.
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Zprávy z firem
Investiční skupina KKCG dotáhla klíčovou transakci ve svém portfoliu. Spojením Allwynu a OPAP vzniká globální hráč s ambicí dále expandovat. Nově vzniklá společnost Allwyn AG je kotovaná na burze v Athénách.
Pavel Turek: český manažer ve světě F1
Význam Pavla Turka v tomto příběhu spočívá v know-how, které se nedá koupit. Ve světě Formule 1 strávil desítky sezon, podílel se na více než 250 Grand Prix a zažil éru, kdy se sponzoring posouval od pouhé viditelnosti k propracovaným globálním partnerstvím. V minulosti byl spojen s dlouholetým partnerstvím značek West a McLaren, později působil jako obchodní ředitel Red Bull Air Race.
Dnes je Chief Officer Global Partnerships ve skupinách Allwyn a KKCG. Jeho role má pro český kapitál mimořádný význam. Pomáhá převádět značku Allwyn do prostředí, kde rozhodují kontakty, reputace, aktivace partnerství a schopnost vyprávět příběh globálnímu publiku.
Turek při oznámení prodloužení partnerství Allwynu s Formulí 1 uvedl, že jde o „dosud nejvýznamnější dlouhodobý závazek“ firmy vůči tomuto sportu. Zároveň zdůraznil víru v sílu Formule 1 „oslovovat a inspirovat globální publikum“. Tato formulace dobře vystihuje současnou logiku sportovního marketingu. Partnerství má hodnotu ve chvíli, kdy se značka stane přirozenou součástí dění, nikoli dekorací na jeho okraji.
Turek v rozhovorech opakovaně připomíná, že klíčem je dobrý příběh. Ve Formuli 1 to platí dvojnásob. Fanoušek nesleduje nápis na monopostu izolovaně. Vnímá tým, jezdce, strategii, napětí, zákulisí, data, sociální sítě a zážitky kolem závodu. Značka bez příběhu v takovém prostředí rychle mizí. Značka, která ho dokáže vyprávět, získává globální dosah.
Boxy jako operační sál
Ekonomický rozměr Formule 1 se neodehrává pouze ve smlouvách a mediálních právech. Je vidět i v samotném provozu týmů. Boxy dnes připomínají technologickou laboratoř. Na podlaze neteče olej, benzín už není dominantní vůní a romantiku špinavých montérek nahradily uhlíkové díly, obrazovky s daty a přesně nalinkované procesy.
Přesto právě tady zůstává nejvíc patrné, že F1 stojí na řemesle. Mechanici čistí podlahu s přesností operačního sálu. Na zemi nesmí zůstat matička, podložka ani šroubek. Každá věc má své místo, každý pohyb je nacvičený a každý detail může rozhodnout o desetinách sekundy.
Formule 1 je high-tech show za miliardy, její základ však zůstává překvapivě lidský. Ruce mechaniků, rutina, disciplína a schopnost zachovat klid ve chvíli, kdy kolem projede auto rychlostí přes 300 kilometrů v hodině. I to tvoří součást produktu, který F1 prodává jako dokonalost pod tlakem.
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Sportovní pointa víkendu
Sportovní vyústění přišlo v neděli. George Russell s Mercedesem proměnil pole position ve vítězství. Max Verstappen, domácí hrdina stáje Red Bull, se po zastávkách dostal do tempa a v závěru stahoval náskok kolo po kole. Russell nakonec projel cílem o 1,611 sekundy před ním. Třetí Kimi Antonelli z Mercedesu ztratil na Verstappena 0,375 sekundy.
Na stupních vítězů tak stáli tři jezdci, kteří vyprávěli tři různé příběhy sezony. Russell posílil svou pozici v boji o špičku. Verstappen ukázal, že Red Bull doma stále umí najít rychlost a mladík Antonelli definitivně potvrdil, že jeho nástup mezi absolutní elitu se stal realitou.
Závod zároveň připomněl, proč je Red Bull Ring tak oblíbený. Je krátký, rychlý a nemilosrdný. Pneumatiky trpěly, brzdy pracovaly na hraně a strategie se měnila podle toho, kdo dokázal využít správný moment k zastávce. V takových chvílích rozhoduje volant, data, reakce boxové zdi i schopnost mechaniků zvládnout tlak bez jediné chyby.
Učebnice sportovního kapitalismu
Velká cena Rakouska ukazuje, jak dnes funguje vrcholový sport. Na jedné straně stojí emoce fanoušků, oranžové tribuny Verstappenových příznivců, vůně grilů v kempech a hluk motorů odrážející se od štýrských kopců. Na druhé straně tvrdá ekonomika. Dlouhodobé kontrakty, turistický dopad, sponzorské balíky, mediální práva, data a globální značky.
Red Bull Ring působí menší než Silverstone, méně okázale než Miami a méně historicky než Monza. Právě komornější měřítko mu ale pomáhá. Dokázal spojit lokální autenticitu s globální show. Na trati se bojovalo o sekundy, v paddocku o pozornost a mimo okruh o budoucnost regionu. Jde o kapitolu byznysu, který se v rakouských kopcích naučil zásadní věc. I krátká trať může mít velmi dlouhý dosah a obrovský prospěch pro jinak chudší rakouský region.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.