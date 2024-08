Investice do nájemního bydlení může vydělat přes čtyři procenta, říká Jakub Vysocký

V červnu se Jakub Vysocký, vzděláním lékař, stal ve svých čtyřiatřiceti letech prezidentem Asociace nájemního bydlení. Ta zastupuje asi 60 tisíc vlastníků bytů a klade si za cíl rozvoj „kvalitního“ nájemního bydlení. Sám Vysocký je zároveň majitelem společnosti Sian, která má pod správou 700 bytů, zejména v Moravskoslezském kraji.

Jak přijde mladý lékař k sedmi stům bytů? „Já ani společnost nejsme vlastníky bytů. Vyhledáváme pro potenciální investory vhodné byty v Moravskoslezském a dnes už i v Olomouckém kraji,“ popisuje Vysocký. Byty nabízejí, následně rekonstruují a spravují. Klíčová pro výběr investičního nájmu je podle něj lokalita. „Žádné vyloučené nebo rizikové lokality.“ Jeho firma při vyhledávání bytů sleduje jak rizikový potenciál daného místa, tak i ten rozvojový.

Důležitá je logicky i cena a potenciální výnos. Do výnosu je potřeba zahrnou veškeré náklady, které jsou za provozem bytu. „Investoři velmi často zapomínají na fond oprav. Důležité také je, jak funguje v daném domě SVJ, to bývá rizikový faktor.“

Obecně je v Česku složité vypočítat výnosnost nájemního bytu. „My počítáme aktuální výnosnost, nezapočítáváme žádný budoucí vývoj nebo nějaké přísliby.“ Hlavním problémem výpočtu výnosu a tím i stanovení příslušné výše nájmu pro nájemníky je fakt, že v Česku není dostatečné množství srovnatelných dat. „Posuzujeme to na úrovni jedné bytové jednotky, protože mezi byty jsou obrovské odchylky,“ říká Vysocký. Výnos, který jeho firma investorům nyní nabízí, se pohybuje mezi čtyřmi a čtyřmi a půl procenty, výjimečně pět procent.

Moravskoslezký kraj láká

Sian se soustředí na Moravskoslezský kraj nejen proto, že Vysocký odtud pochází, ale také proto, že právě tento kraj je velmi perspektivním nemovitostním trhem. Jak vyplývá i z analýz Asociace nájemního bydlení. A to zejména díky přítomnost velkých zahraničních společností, které dávají práci tisícům lidí. To je rozdíl třeba proti Ústeckému kraji, kde jsou ceny nemovitostí jedny z nejnižších v zemi.

Z analýz asociace vyplývá, že nájmy jsou, logicky, nejvyšší v Praze, kde byla překročena hranice 400 korun za metr. Nájmy však rostou napříč celou zemí. Nejrychleji rostou nájmy v „okrajových“ regionech.

„Ale není vyloučeno, že se Praha v rychlosti růstu nájmů zase vrátí na špici. Tlak na bydlení je tady největší.“ Na rozdíl od Prahy je v regionech mnohem větší dostupnost bydlení. Splátky hypoték se i díky nižším cenám tamních nemovitostí pohybují zhruba kolem výše nájemného. „Rozdíl je v řádech stokorun.“ V Praze jsou nemovitosti téměř třikrát dražší než právě v Moravskoslezském kraji. Tím i ceny hypoték, což vytváří větší tlak na růst nájmů. Nájmy podle asociace i nadále porostou, „tempo růstu by však nemělo být překotné.“

Asociace nájemního bydlení stojí v čele snah o „narovnání“ podmínek mezi nájemníky a vlastníky bytů. Jelikož zastupuje vlastníky, má být „narovnání“ ve prospěch vlastníků. „Neplatící nájemník je v tuto chvíli do jisté míry zákonem legitimizovaný,“ domnívá se Vysocký. Proto se asociace snaží prosadit celou řadu legislativních opatření. Největší právní kancelář v zemi Havel & Partners pro ni připravila paragrafové znění mnoha návrhů. Má jít například o možnost snadnějšího vystěhování nájemníka. Zatím se snahy asociace potýkají s představami ministerstva pro místní rozvoj.

Velký akcent klade asociace také na jednoleté smlouvy. Přesto tvrdí: „Všichni v asociaci bychom byli rádi, kdyby nájemník žil v bytě třeba celý život.“ Roční nájem má být vnímán jako reakce na nefunkční legislativu. „My máme několik lidí, kteří mají delší smlouvy. Ale smlouvy na dobu neurčitou neděláme, protože vypovědět takovou smlouvu je složité.“

