Ceny bytů už zase porostou. Kde se zastaví?

Poptávka po nemovitostech loni klesla a dopadlo to na ceny. I když ty na primárním trhu neklesaly tak výrazně jako na tom sekundárním. S klesajícími sazbami a "zlevňováním" hypoték vyhlíží realitní trh lepší časy. A právě růst je hlavním tématem aktuálního čísla magazínu Realitní Club. Blíže k obsahu magazínu hovoří jeho autoři, Petra Jansová a Dalibor Martínek, v dalším díle stejnojmenného podcastu.

Realitní trh ožívá. Pomalu ale jistě. Sazby padají a ceny bytů rostou. A stoupá i nájemné. Co ale neroste je počet bytů, které se staví. I to v budoucnu významně ovlivní to, kolik bude stát metr čtvereční. Nejenom v Praze. Jak se bude trh nadále vyvíjet?

Hlavním tématem prvního letošního magazín Realitní Club je růst. Podle Dušana Kunovského, největšího tuzemského developera a jednoho z nejbohatších lidí v Česku, skutečně nastane. Jeho Central Goup je na to připravený a posílá na trh stovky bytů. Loni jeho firma Central Group prodala 650 bytů.

V současnosti pustil Kunovský do prodeje obří projekt Tesla Hloubětín, kde nabízí veřejnosti 400 nových bytů. Na trh dává byty i v dalších projektech. Jak ovšem přiznává, letos to bude o trochu dražší než vloni.

Kde se zastaví ceny bytů, kam nejčastěji míří tuzemští investoři do nemovitostí nebo jaké jsou aktuální trendy v architektuře a kde se českým architektům staví lépe než doma a proč?

Více z obsahu magazínu prozrazují jeho autoři Dalibor Martínek a Petra Jansová v nejnovějším dílu podcastu Realitní Club.

