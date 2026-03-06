Každý pátý Čech tají před partnerem finanční rezervu
Téměř polovina českých párů má zcela oddělené bankovní účty a každý pátý člověk si zároveň drží finanční rezervu, o které jeho partner neví. Vyplývá to z průzkumu investiční platformy XTB zaměřeného na správu financí a investování v českých domácnostech.
Podle výsledků má 45 procent partnerů oddělené účty. Dalších 34 procent využívá kombinaci společného a vlastního účtu a pouze 19 procent domácností hospodaří výhradně ze společného účtu. Přibližně 19 procent respondentů zároveň přiznalo, že má tajný fond, o kterém partner neví.
Způsob správy rodinných financí se výrazně liší podle věku. Mladší lidé častěji volí kombinaci společného a vlastního účtu. Tento model využívá 46 procent lidí ve věku 18 až 26 let a 43 procent ve věku 27 až 35 let. Naopak u starších generací roste podíl domácností, které využívají pouze společný účet.
Společnost Gepard Finance vstupuje do nové fáze svého vývoje. Brokerpool specializovaný na hypotéky posiluje orientaci na B2B segment, spouští nový podcast, připravuje velkou hypoteční konferenci a představuje také rebranding značky. Firma tím chce ještě výrazněji podpořit profesionály ve své síti, která dnes čítá více než dva tisíce finančních poradců.
Gepard Finance mění strategii: sází na hypoteční specialisty, rebranding i největší oborovou konferenci
Velké finanční rozhodnutí dělají páry většinou společně. Nákupy nad 50 tisíc korun řeší podle průzkumu společně 74 procent partnerů. Ve 23 procentech případů má hlavní slovo muž a pouze ve třech procentech žena.
U každodenních výdajů je situace jiná. V téměř polovině domácností je mají na starosti především ženy. Celkem 47 procent párů uvedlo, že běžné výdaje řeší převážně žena, zatímco v 11 procentech případů muž. Dalších 42 procent domácností rozhoduje o běžných výdajích společně.
Průzkum zároveň ukázal výrazný rozdíl mezi muži a ženami v investování. Pravidelně nebo příležitostně investuje 58 procent mužů, zatímco u žen je to 38 procent. Naopak investovat vůbec neplánuje 42 procent žen a 27 procent mužů.
Největší překážkou investování je podle respondentů nedostatek volných peněz a obavy ze ztráty. Nedostatek prostředků uvedlo 48 procent dotázaných a riziko ztráty peněz 42 procent.
Které právnické firmy patří mezi ty nejlepší na českém trhu? Svůj aktuální pohled na trh právních služeb nabízí mezinárodní publikace Chambers and Partners nebo Lexology, píše ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce. Věnuje také sedmnáctému ročníku českého Zákona roku, který vybírá ty nejvýznamnější legislativní počiny s pozitivním dopadem.
Elitní advokátní kanceláře i nejlepší zákony. Sezona právnických ocenění je v plném proudu
V jakém věku Češi nejvíce investují?
Investiční aktivita je nejvyšší mezi lidmi ve věku 27 až 35 let, kde pravidelně nebo příležitostně investuje 58 procent respondentů. Relativně aktivní je i nejmladší skupina ve věku 18 až 26 let, kde investuje 52 procent lidí.
Nejčastěji Češi investují méně než 1000 korun měsíčně. Takovou částku uvádí čtvrtina respondentů. Vyšší částky investují častěji muži než ženy.
Pokud by lidé dostali nečekaný bonus 50 tisíc korun, více než polovina by ho uložila do rezervy nebo na spoření. Investovat by ho využilo 17 procent respondentů a 11 procent by peníze použilo na splacení dluhu. I zde jsou patrné rozdíly mezi pohlavími – investovat by bonus využilo 22 procent mužů, ale pouze 11 procent žen.
