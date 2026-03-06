Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Každý pátý Čech tají před partnerem finanční rezervu

Každý pátý Čech tají před partnerem finanční rezervu

Bankovka v hodnotě 2000 korun
ČTK
nst
nst

Téměř polovina českých párů má zcela oddělené bankovní účty a každý pátý člověk si zároveň drží finanční rezervu, o které jeho partner neví. Vyplývá to z průzkumu investiční platformy XTB zaměřeného na správu financí a investování v českých domácnostech.

Podle výsledků má 45 procent partnerů oddělené účty. Dalších 34 procent využívá kombinaci společného a vlastního účtu a pouze 19 procent domácností hospodaří výhradně ze společného účtu. Přibližně 19 procent respondentů zároveň přiznalo, že má tajný fond, o kterém partner neví.

Způsob správy rodinných financí se výrazně liší podle věku. Mladší lidé častěji volí kombinaci společného a vlastního účtu. Tento model využívá 46 procent lidí ve věku 18 až 26 let a 43 procent ve věku 27 až 35 let. Naopak u starších generací roste podíl domácností, které využívají pouze společný účet.

Gepard finace

Gepard Finance mění strategii: sází na hypoteční specialisty, rebranding i největší oborovou konferenci

Zprávy z firem

Společnost Gepard Finance vstupuje do nové fáze svého vývoje. Brokerpool specializovaný na hypotéky posiluje orientaci na B2B segment, spouští nový podcast, připravuje velkou hypoteční konferenci a představuje také rebranding značky. Firma tím chce ještě výrazněji podpořit profesionály ve své síti, která dnes čítá více než dva tisíce finančních poradců.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Velké finanční rozhodnutí dělají páry většinou společně. Nákupy nad 50 tisíc korun řeší podle průzkumu společně 74 procent partnerů. Ve 23 procentech případů má hlavní slovo muž a pouze ve třech procentech žena.

U každodenních výdajů je situace jiná. V téměř polovině domácností je mají na starosti především ženy. Celkem 47 procent párů uvedlo, že běžné výdaje řeší převážně žena, zatímco v 11 procentech případů muž. Dalších 42 procent domácností rozhoduje o běžných výdajích společně.

Průzkum zároveň ukázal výrazný rozdíl mezi muži a ženami v investování. Pravidelně nebo příležitostně investuje 58 procent mužů, zatímco u žen je to 38 procent. Naopak investovat vůbec neplánuje 42 procent žen a 27 procent mužů.

Největší překážkou investování je podle respondentů nedostatek volných peněz a obavy ze ztráty. Nedostatek prostředků uvedlo 48 procent dotázaných a riziko ztráty peněz 42 procent.

Advokát

Elitní advokátní kanceláře i nejlepší zákony. Sezona právnických ocenění je v plném proudu

Zprávy z firem

Které právnické firmy patří mezi ty nejlepší na českém trhu? Svůj aktuální pohled na trh právních služeb nabízí mezinárodní publikace Chambers and Partners nebo Lexology, píše ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce. Věnuje také sedmnáctému ročníku českého Zákona roku, který vybírá ty nejvýznamnější legislativní počiny s pozitivním dopadem.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

V jakém věku Češi nejvíce investují?

Investiční aktivita je nejvyšší mezi lidmi ve věku 27 až 35 let, kde pravidelně nebo příležitostně investuje 58 procent respondentů. Relativně aktivní je i nejmladší skupina ve věku 18 až 26 let, kde investuje 52 procent lidí.

Nejčastěji Češi investují méně než 1000 korun měsíčně. Takovou částku uvádí čtvrtina respondentů. Vyšší částky investují častěji muži než ženy.

Pokud by lidé dostali nečekaný bonus 50 tisíc korun, více než polovina by ho uložila do rezervy nebo na spoření. Investovat by ho využilo 17 procent respondentů a 11 procent by peníze použilo na splacení dluhu. I zde jsou patrné rozdíly mezi pohlavími – investovat by bonus využilo 22 procent mužů, ale pouze 11 procent žen.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Letenky do zavřeného nebe. Aerolinky ze Zálivu testují, co všechno cestující snesou

Aerolinky ze Zálivu testují, co všechno cestující snesou
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Vzdušný prostor nad částí Blízkého východu je omezený nebo úplně uzavřený, lety se ruší a přesměrovávají. Přesto aerolinky dál prodávají letenky, jako by se nic nedělo. Cestující tak často kupují produkt, u kterého je velká šance, že vůbec nevznikne.

Stačí pár kliknutí a stále si můžete koupit letenku třeba na zítřejší let do Dauhá nebo Dubaje. Rezervační systémy fungují dokonale – peníze z karty odejdou během vteřiny a potvrzení přijde obratem

Jen jedna drobnost: šance, že let skutečně odletí, může být v danou chvíli velmi nízká.

Situace je navíc u každé aerolinky trochu jiná. Emirates už z Prahy znovu létá. Jenže to ještě neznamená, že cestující opravdu dorazí tam, kam potřebují. Osud navazujících letů z Dubaje je v současné situaci často velmi nejistý.

Etihad je zatím opatrnější a aktuálně prodává první odlety z Prahy až na příští pátek. Zda opravdu odletí, je ale v tuto chvíli velká neznámá.

Dnešní zavření Hormuzského průlivu může Čechům výrazně zdražit notebooky, mobily i auta

Historický šok v Perském zálivu: uzavřený Hormuz může zdražit elektroniku i auta

Názory

Dnešní historicky první uzavření Hormuzského průlivu pro tankery způsobuje bolehlav celosvětově, tedy také třeba české vládě nebo jihokorejským výrobcům čipů.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Včera prodávali, dnes ruší

A pak je tu Qatar Airways. Ještě včera bez problémů prodával letenky na dnešní odlet z Prahy do Dauhá. Výsledek? Let byl nakonec zrušen. V rezervačních systémech se mezitím objevily nové termíny – aktuálně od pondělí. Pokud bych si měl vsadit, spíš bych sázel na další zrušení.

Velkorysá nabídka: změňte si let o 14 dní

Když už se situace začne komplikovat, přichází „velkorysé“ řešení. Aerolinka vám nabídne možnost změnit let. Až o 14 dní.

To je ale v praxi spíš výsměch než pomoc. Pokud je region dlouhodobě nestabilní, je velmi pravděpodobné, že za dva týdny budou cestující řešit úplně stejný problém znovu.

Znovu zrušený let. Znovu hodiny čekání na přepojení na zákaznickou linku. Znovu nekonečná fronta v online chatu.

Mnohem smysluplnější by bylo nabídnout flexibilitu v řádu měsíců – přesunout cestu třeba na podzim nebo až na příští rok.

Maďarský prezident Volodymyr Zelenskyj

Brusel hledá cestu, jak obejít Orbána. Pomoc Ukrajině visí na vlásku

Money

Ukrajina by podle diplomatických zdrojů mohla finančně vydržet až do parlamentních voleb v Maďarsku, které se uskuteční 12. dubna. Brusel tak získává více času najít řešení, jak obejít odpor Budapešti vůči klíčové unijní půjčce pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun). Uvedl to server Euractiv.

ČTK

Přečíst článek

Byznys jako obvykle

Takto je model jednoduchý. Letenky se dál prodávají, hotovost přitéká a problémy se řeší až ve chvíli, kdy let skutečně spadne ze systému. Ano, letectví je v krizích složité odvětví a situace ve vzdušném prostoru se může změnit během hodin. Jenže transparentnost by měla být minimální standard.

Prodávat letenky do téměř zavřeného nebe totiž nepůsobí jako flexibilita. Spíš jako velmi cynický způsob, jak si v nejisté době vylepšit cash flow.

Související

Brusel hledá cestu, jak obejít Orbána. Pomoc Ukrajině visí na vlásku

Maďarský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajina by podle diplomatických zdrojů mohla finančně vydržet až do parlamentních voleb v Maďarsku, které se uskuteční 12. dubna. Brusel tak získává více času najít řešení, jak obejít odpor Budapešti vůči klíčové unijní půjčce pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun). Uvedl to server Euractiv.

Unijní představitelé nyní očekávají, že se Ukrajina dostane do vážných rozpočtových problémů až na konci dubna, tedy později, než se původně předpokládalo. Kyjev přitom doufá, že po maďarských volbách by nová vláda mohla zrušit současnou blokaci pomoci.

Premiér Viktor Orbán nyní brání schválení dvacátého balíčku sankcí Evropské unie proti Rusku i zmíněné finanční pomoci Ukrajině. Podle Budapešti k tomu přispívá spor s Kyjevem o dodávky ruské ropy.

Dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušené od 27. ledna. Ukrajina tvrdí, že část ropovodu na jejím území zasáhl ruský dron a že probíhají opravy. Maďarsko a Slovensko naopak tvrdí, že výpadek způsobila Ukrajina a že žádné technické překážky bránící tranzitu ropy neexistují.

Péter Magyar

Volby, které mohou změnit Evropu. Maďarská opozice posiluje i na venkově, tradiční baště Orbána

Politika

Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.

nst

Přečíst článek

Orbán změnil postoj

Evropská unie původně počítala s tím, že Ukrajině dojdou finanční prostředky už na začátku dubna, kdy měla být vyplacena první část půjčky. Balík ve výši 90 miliard eur přitom schválili lídři EU už na prosincovém summitu. Orbán ale později svůj postoj změnil a blokaci potvrdil v dopisech předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové i předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi.

Brusel se nyní snaží hledat alternativní řešení. Interní práce na realizaci půjčky pokračují a podle informací Euractivu by situaci mohlo ulehčit právě to, že Ukrajina se dostane do vážných finančních potíží až několik týdnů po maďarských volbách.

Budapešť a Bratislava navrhly vyslat na Ukrajinu expertní misi, která by posoudila škody na ropovodu Družba. Kyjev ale tento návrh odmítl.

„Doufám, že Orbán volby prohraje“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden také otevřeně komentoval maďarské volby. „Doufám, že Orbán volby prohraje, a pak budeme moci obnovit normální vztahy s Maďarskem, protože Maďaři nejsou proruští,“ řekl v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.

Ruský prezident Vladimir Putin

Litevská rozvědka varuje: Putin chce pokračovat ve válce a posiluje armádu u hranic NATO

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin je podle litevských zpravodajských služeb odhodlán pokračovat v posilování armády i navzdory slábnoucí ekonomice. Uvádí to litevská zpráva Národní hodnocení hrozeb, která analyzuje bezpečnostní situaci v regionu.

nst

Přečíst článek

Ani případná Orbánova porážka však podle Euractivu nemusí znamenat rychlé řešení situace. Vytvoření nové vlády může trvat týdny. Sám Orbán po volbách v roce 2022 potřeboval k sestavení kabinetu sedm týdnů.

Podle Evropské komise bude Ukrajina letos a v roce 2027 čelit celkovému rozpočtovému a vojenskému finančnímu deficitu ve výši 135 miliard eur. Evropská unie proto zároveň jedná se západními spojenci a institucemi, včetně Norska a skupiny G7, aby pomohli pokrýt zhruba 45 miliard eur z této částky.

Související

Ropovod Družba, Maďarsko

Ropovod Družba by mohl znovu fungovat za šest týdnů, uvedl Zelenskyj. Orbán hrozí politickým tlakem

Politika

nst

Přečíst článek
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj kvůli ropovodu Družba naštval Maďary. Ohrožujete naši energetickou bezpečnost, zní z Budapešti

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Američané se sejdou příští týden s Rusy, aby připravili summit

Kovanda: Za neochotu Ruska ke klidu zbraní na Ukrajině by pykala Čína i Slováci a Maďaři

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme