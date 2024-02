Dánský pivovar Carlsberg se léčí z ruské kocoviny. Zahojit se zkusí dál v Asii

Dánský pivovar Carlsberg vykázal za loňský rok čistou ztrátu 40,79 miliardy dánských korun (zhruba 136 miliard korun), zejména kvůli rozsáhlým odpisům souvisejícím s ruskými aktivy, která podniku loni v létě zabavily ruské úřady. V letošním roce nicméně Carlsberg očekává bez zahrnutí změn v podnikové struktuře a výkyvů měnových kurzů až pětiprocentní nárůst provozního zisku. Firma to uvedla v dnešní výsledkové zprávě.

Vloni se provozní zisk bez zahrnutí mimořádných položek mírně snížil, a to na 11,11 miliardy z 11,47 miliardy dánských korun v předchozím roce. Tržby se naopak téměř o pět procent zvýšily a dosáhly 73,59 miliardy dánských korun. Mírně tak překonaly očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 73,31 miliardy dánských korun, uvedla agentura Reuters.

Krádež zinscenovaná Putinem

Společnost Carlsberg začala po zahájení ruské invaze na Ukrajinu usilovat o prodej své ruské divize Baltika a loni v červnu oznámila, že našla zájemce. V červenci však ruský prezident Vladimir Putin nařídil dočasné zabavení podílu Carlsbergu v Baltice. Šéf Carlsbergu Jacob Aarup-Andersen na podzim státní převzetí ruských aktivit dánského podniku označil za krádež.

V roce 2021, tedy před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, se Rusko na celkových tržbách podniku podílelo zhruba deseti procenty a na celkovém provozním zisku šesti procenty.

Carlsberg to zkusí dál v Asii

Carlsberg je třetím největším producentem piva na světě. Působí také v České republice, kde v roce 2014 koupil jedenapadesátiprocentní podíl v Žateckém pivovaru.

Pivovar Carlsberg ve středu uvedl, že hodlá ponechat dividendu beze změny na 27 dánských korunách na akcii. Dodal, že spustí nový program odkupu svých akcií v hodnotě jedné miliardy dánských korun. Firma podle listu The Wall Street Journal (WSJ) také hodlá zvýšit investice do marketingu a prodeje, hlavně na čínském a vietnamském trhu a u svých prémiových značek.

Aarup-Andersen uvedl, že Carlsberg vzhledem ke své dobré finanční pozici může zvýšit investice do svého růstu. „Mimořádně dobrý výkon našeho prémiového portfolia a naše výsledky na klíčových asijských trzích v roce 2023 potvrzují, že máme silné základy pro expanzi,“ dodal. Upozornil také, že na aktivity podniku zatím neměly žádný výraznější dopad problémy s dopravou v Rudém moři, které jsou důsledkem útoků jemenských povstalců na obchodní lodě.

