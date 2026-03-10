Inflace je nejnižší za více než osm let. Zlevňují potraviny, zdražují služby

Vyberte si z našich newsletterů

Spotřebitelské ceny v Česku v únoru meziročně vzrostly o 1,4 procenta. Inflace tak zpomalila z lednových 1,6 procenta a dostala se na nejnižší úroveň od října 2016. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), který potvrdil svůj předběžný odhad. Meziměsíčně ceny klesly o 0,1 procenta.

Na zpomalení inflace měly podle statistiků největší vliv ceny potravin a nealkoholických nápojů, jejichž růst se zmírňuje už čtvrtý měsíc v řadě. Ve srovnání s loňským rokem byly vyšší pouze o 0,4 procenta.

Některé položky naopak výrazně zlevnily. Polotučné mléko meziročně kleslo zhruba o pětinu a oleje a tuky o 21,3 procenta. Zpomaluje také zdražování výrobků z obilovin či nealkoholických nápojů.

U části potravin ale ceny stále výrazně rostou. Hovězí maso meziročně zdražilo téměř o 22 procent a vejce o 16,5 procenta.

Nákup potravin

Přes výraznější zdražení hovězího či vajec v Česku prakticky ustalo zdražování potravin

Money

Meziroční míra inflace v ČR vykázala v únoru nejnižší úroveň od října 2016, potvrdil dnes ČSÚ své předběžné údaje. Činila pouze 1,4 procenta. Údaj však pochopitelně ještě nezahrnuje vývoj, která nastal od posledního únorového dne, kdy USA a Izrael podnikly úder na Írán. Například dramatické zdražení pohonných hmot, které v jeho důsledku nastalo, zachytí až březnový údaj k inflaci.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Levnější energie

Významným faktorem zpomalování inflace byly i energie. Cena elektřiny meziročně klesla o 11,9 procenta a zemního plynu o 7,2 procenta. Levnější byly také pohonné hmoty, které zlevnily o 8,4 procenta.

Naopak dál zdražují především služby. Nájemné vzrostlo o 6,1 procenta, ubytovací služby o 6,8 procenta a stravování o 4,2 procenta. Celkově ceny zboží meziročně klesly o 0,7 procenta, zatímco služby zdražily o 4,5 procenta.

„Za poklesem inflace stojí především zmírňování inflačních tlaků u potravin. Rychlý pokles cen v zemědělství se postupně promítá i v cenách některých potravin a tlačí inflaci dolů,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Ekonomové zároveň upozorňují, že nízkou inflaci dál vyvažuje výrazné zdražování služeb, zejména v bydlení. „Radost z nízké inflace kazí svižné zdražování služeb, především nájemného, které dnes generuje více než polovinu aktuální inflace,“ dodal Dufek.

Ruský prezident Vladimir Putin

Putinův ropný jackpot. Konflikt na Blízkém východě plní ruskou válečnou pokladnu

Politika

Růst cen ropy po americko-izraelských úderech na Írán může výrazně pomoci ruské ekonomice a usnadnit Moskvě financování války na Ukrajině. Uvedl to web Politico, podle kterého konflikt na Blízkém východě přichází pro Kreml v klíčový moment.

nst

Přečíst článek

Analytici také upozorňují, že vývoj inflace v dalších měsících může ovlivnit geopolitická situace a ceny energií. „Ceny pohonných hmot už během února začaly růst a v březnu bude zvýšení ještě výraznější,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Tereza Krček.

Podle ekonomů navíc únorová inflace skončila pod očekáváním finančního trhu i České národní banky. „Celková inflace vyšla níže, než čekala centrální banka i trh,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Přesto se podle analytiků zatím nedá očekávat brzké snižování úrokových sazeb. Inflaci by totiž mohly znovu zvýšit rostoucí ceny energií nebo vývoj na Blízkém východě.

Růst cen ropy po americko-izraelských úderech na Írán může výrazně pomoci ruské ekonomice a usnadnit Moskvě financování války na Ukrajině. Uvedl to web Politico, podle kterého konflikt na Blízkém východě přichází pro Kreml v klíčový moment.

Ruský prezident Vladimir Putin totiž na začátku roku čelil obtížné volbě – buď omezit takzvanou speciální vojenskou operaci na Ukrajině, nebo riskovat vážné dopady na domácí ekonomiku. Prudký růst cen ropy mu však podle Politico situaci výrazně usnadnil.

Po izraelském bombardování íránských ropných zařízení totiž ceny ropy vyskočily nad 100 dolarů za barel, což je nejvyšší úroveň od léta 2022, kdy trhy reagovaly na ruskou invazi na Ukrajinu.

Pro Rusko, jehož státní rozpočet je silně závislý na exportu energie, představuje zdražení ropy významný ekonomický impuls. Rostoucí příjmy mohou Kremlu pomoci financovat válečné výdaje v době, kdy čtyři roky konfliktu začínaly ohrožovat stabilitu ruské ekonomiky.

Plynovod Nord Stream 2

Válka v Perském zálivu může vrátit do hry Nord Stream 2. Putinův stín se znovu vznáší nad Evropou

Názory

List Wall Street Journal ve včerejším textu konstatuje, že „velkým vítězem“ energetické krize vyvolané válkou v Perském zálivu je Rusko (viz níže). Pro Rusko představuje mimořádný nárůst cen ropy a zemního plynu z tohoto týdne doslova živou vodu, neb jeho hospodářství dosud sláblo nejen vinou západních sankcí, ale také kvůli poměrně nízkým cenám daných energetických surovin. S tím, jak postupně omezují svoji produkci země Perského východu, Rusko získává na důležitosti coby klíčový alternativní dodavatel. Vstříc mu vychází vlastně i sama americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Ještě nedávno panovaly obavy

Podle Politico přitom ještě před několika týdny panovala mezi ruskými ekonomickými elitami velmi pesimistická nálada. Letošní rozpočet ruského ministerstva financí počítal s cenou ropy Urals kolem 59 dolarů za barel, což je hlavní exportní směs země.

Energetické příjmy však letos v lednu klesly na nejnižší úroveň od roku 2020 a zklamaly i daňové výnosy. Ekonomiku navíc zatěžovaly západní sankce, vysoké úrokové sazby a nedostatek pracovní síly.

Podle analytika Sergeje Vakulenka z Carnegie Russia Eurasia Center stála vláda před obtížnými rozhodnutími, včetně omezení výdajů, zvyšování daní nebo dokonce úvah o snížení vojenských výdajů.

Ukončení války na Ukrajině podle něj nebylo na stole, bylo však zřejmé, že Rusko bude muset „trochu šetřit“.

Konflikt zvedl ceny ropy

Situace se změnila po americko-izraelských útocích na Írán. Teherán reagoval protiútoky a konflikt se rozšířil do širšího regionu, což narušilo dopravu přes Hormuzský průliv, jednu z nejdůležitějších ropných tras na světě.

„Najednou Moskva dostala tento dar,“ uvedl bývalý ruský náměstek ministra energetiky Vladimir Milov, který dnes žije v exilu a patří ke kritikům Kremlu.

Podle něj jsou nyní ruští představitelé s vývojem na ropném trhu velmi spokojeni.

Péter Magyar

Maďarská volební kampaň jde do finále. Hrozí zveřejnění kompromitující nahrávky opozičníka Magyara

Politika

Maďarská volební kampaň před parlamentními volbami, které mohou být pro zemi jedny z nejdůležitějších za poslední desetiletí, provázejí obavy z očerňující kampaně a možného zveřejnění kompromitující sexuální nahrávky opozičního lídra Pétera Magyara.

nst

Přečíst článek

Rusko může prodávat ropu dráž

Zatímco dosud muselo Rusko kvůli západním sankcím prodávat ropu se slevou, nyní by podle Politico mohlo naopak dosahovat vyšších cen. Hlavní odběratelé ruské ropy, především Indie a Čína, se totiž snaží zajistit dostatek dodávek.

Spojené státy navíc vydaly 30denní výjimku, která Indii umožňuje nakupovat ruskou ropu, aby byl zachován stabilní tok suroviny na globální trh. Americký ministr financí Scott Bessent zároveň připustil, že Washington by mohl zmírnit sankce na další ruskou ropu.

Kreml tak podle Politico využívá situace k posílení své pozice. Mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko zůstává spolehlivým dodavatelem ropy i plynu a že poptávka po ruských energetických surovinách roste.

Poradce Kremlu Kirill Dmitrijev pak na sociální síti X napsal, že „ropná šoková tsunami teprve začíná“ a označil rozhodnutí Evropy omezit dovoz ruské energie za strategickou chybu.

Dubaj

Zdeněk Pečený: Investoři hledají náhradu za Dubaj. Marně. Neexistuje

Názory

Napětí na Blízkém východě znovu rozjelo debatu o tom, zda může Dubaj přijít o svou pověst bezpečného přístavu pro kapitál, podnikatele a expaty. Někteří komentátoři už mluví o tom, že investoři začnou emirát opouštět. Tahle teorie má ale jednu slabinu: nikdo zatím nepřišel s realistickou odpovědí na otázku, kam by měli odejít?

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Vítěz konfliktu?

Energetičtí experti však varují, že je příliš brzy na to, aby Moskva slavila. Podle Milova by ceny ropy musely zůstat na současné úrovni přibližně rok, aby měly zásadní dopad na ruskou ekonomiku.

Krátkodobý růst cen podle analytiků pouze oddálí obtížná rozhodnutí, která ruskou vládu čekají.

Politico zároveň upozorňuje, že prodlužování konfliktu může Rusku přinášet i další výhodu. Spojené státy totiž během bojů spotřebovávají zbraně, na které Ukrajina spoléhá při své obraně.

Podle mediálních zpráv navíc Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace, které mají pomoci při útocích na americké lodě a letadla.

Zabití íránského vůdce Alího Chameneího při americko-izraelském útoku sice může poškodit obraz Ruska jako ochránce svých spojenců. Podle Politico však může Putin nakonec dojít k závěru, že to byla cena, kterou stálo za to zaplatit.

Česká zbrojovka Colt CZ chce vstoupit na nizozemskou burzu Euronext Amsterdam. Firma uvedla, že požádá akcionáře o souhlas s tímto krokem. Výnos z navýšení kapitálu pak plánuje použít na investice či akvizice. S akciemi skupiny Colt CZ (do roku 2022 jako CZG - Česká zbrojovka) se od roku 2020 obchoduje na pražské burze. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

„Jedná se o důležitý krok pro skupinu Colt CZ, neboť usilujeme o schválení valné hromady pro navrhovaný duální listing akcií na burze Euronext Amsterdam a navýšení kapitálu,“ sdělil generální ředitel skupiny Radek Musil. Cílem duálního listingu, tedy obchodování s akciemi na více trzích najednou, je podle firmy i zviditelnění mezi globální investorskou komunitou a zvýšení likvidity akcií.

Předpokládaný termín uvedení na amsterodamskou burzu skupina neuvedla. Kromě souhlasu akcionářů tomu podle Coltu musí předcházet i splnění určitých obvyklých podmínek. S cennými papíry zbrojovky se pak bude obchodovat v Praze i Amsterodamu a akcie budou plně zastupitelné mezi oběma burzami. V závislosti na tržních podmínkách může dojít k navýšení kapitálu podle skupiny už v první polovině letošního roku.

Útočná puška CZ BREN 3 ČTK

Colt CZ se chce vydat stejnou cestou jako společnost CSG, která vstoupila na burzu v Amsterdamu na konci ledna, řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Motivací Coltu je podle něj participovat na zájmu institucí a drobných investorů na investicích do obranného sektoru, a získat tak peníze na další expanzi. „Úpis akcií CSG byl sice velmi úspěšný, nicméně v případě Colt CZ může být situace jiná. Ohodnocení CSG při úpisu táhl hlavně výhled na poptávku po velkorážové munici z Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že Colt CZ působí v méně atraktivním sektoru, může to ovlivnit její ohodnocení při úpisu,“ dodal.

Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE v roce 2021 koupila amerického výrobce zbraní Colt. Následující rok pak změnila jméno na Colt CZ. Další významnou akvizicí byl nákup českého výrobce munice Sellier & Bellot zaplacením v přepočtu přes 7,8 miliardy korun a novou emisí kmenových akcií Colt CZ. Na přelomu loňského a letošního roku pak skupina dokončila převzetí podílu 51 procent v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a v energetické divizi Synthesia Power. Po odečtení dluhů firmy Synthesia Nitrocellulose činila transakce deset miliard korun.

Zbrojovka má podle své dnešní zprávy ambice pro další růst. Výnos z navýšení kapitálu tak může podle ní směřovat na další nákupy výrobců i strategické investice do technologické modernizace, zvyšování výrobní kapacity nebo posílení výzkumu a vývoje. Skupina také uvedla, že výnos může použít například i na personální a organizační posílení nebo částečné snížení stávajícího dluhu.

Colt CZ sídlí v Česku a zaměstnává přibližně 4500 lidí ve svých výrobních závodech v ČR, Spojených státech amerických, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zabývá se výrobou střelných zbraní, střeliva a energetické nitrocelulózy. Produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Holding Česká zbrojovka Partners SE, který je hlavním akcionářem skupiny Colt CZ, podle médií ovládá René Holeček, řazený mezi nejbohatší Čechy. Například vloni mu v žebříčku časopisu Forbes s majetkem 25 miliard korun patřilo 19. místo.

Ropný šok vyděsil investory. Evropské akcie spadly na dvouměsíční minimum

Trhy

Evropské akcie na začátku pondělního obchodování výrazně oslabily a krátce se dostaly na nejnižší úroveň za více než dva měsíce. Investory znepokojil prudký růst cen ropy, který souvisí s eskalací konfliktu na Blízkém východě. V průběhu dne se však trhy částečně vzpamatovaly a většinu ztrát smazaly.

nst

Přečíst článek

Ruský prezident Vladimir Putin

Putinův ropný jackpot. Konflikt na Blízkém východě plní ruskou válečnou pokladnu

Politika

Růst cen ropy po americko-izraelských úderech na Írán může výrazně pomoci ruské ekonomice a usnadnit Moskvě financování války na Ukrajině. Uvedl to web Politico, podle kterého konflikt na Blízkém východě přichází pro Kreml v klíčový moment.

nst

Přečíst článek

