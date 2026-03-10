Inflace je nejnižší za více než osm let. Zlevňují potraviny, zdražují služby
Spotřebitelské ceny v Česku v únoru meziročně vzrostly o 1,4 procenta. Inflace tak zpomalila z lednových 1,6 procenta a dostala se na nejnižší úroveň od října 2016. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), který potvrdil svůj předběžný odhad. Meziměsíčně ceny klesly o 0,1 procenta.
Na zpomalení inflace měly podle statistiků největší vliv ceny potravin a nealkoholických nápojů, jejichž růst se zmírňuje už čtvrtý měsíc v řadě. Ve srovnání s loňským rokem byly vyšší pouze o 0,4 procenta.
Některé položky naopak výrazně zlevnily. Polotučné mléko meziročně kleslo zhruba o pětinu a oleje a tuky o 21,3 procenta. Zpomaluje také zdražování výrobků z obilovin či nealkoholických nápojů.
U části potravin ale ceny stále výrazně rostou. Hovězí maso meziročně zdražilo téměř o 22 procent a vejce o 16,5 procenta.
Meziroční míra inflace v ČR vykázala v únoru nejnižší úroveň od října 2016, potvrdil dnes ČSÚ své předběžné údaje. Činila pouze 1,4 procenta. Údaj však pochopitelně ještě nezahrnuje vývoj, která nastal od posledního únorového dne, kdy USA a Izrael podnikly úder na Írán. Například dramatické zdražení pohonných hmot, které v jeho důsledku nastalo, zachytí až březnový údaj k inflaci.
Přes výraznější zdražení hovězího či vajec v Česku prakticky ustalo zdražování potravin
Levnější energie
Významným faktorem zpomalování inflace byly i energie. Cena elektřiny meziročně klesla o 11,9 procenta a zemního plynu o 7,2 procenta. Levnější byly také pohonné hmoty, které zlevnily o 8,4 procenta.
Naopak dál zdražují především služby. Nájemné vzrostlo o 6,1 procenta, ubytovací služby o 6,8 procenta a stravování o 4,2 procenta. Celkově ceny zboží meziročně klesly o 0,7 procenta, zatímco služby zdražily o 4,5 procenta.
„Za poklesem inflace stojí především zmírňování inflačních tlaků u potravin. Rychlý pokles cen v zemědělství se postupně promítá i v cenách některých potravin a tlačí inflaci dolů,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Ekonomové zároveň upozorňují, že nízkou inflaci dál vyvažuje výrazné zdražování služeb, zejména v bydlení. „Radost z nízké inflace kazí svižné zdražování služeb, především nájemného, které dnes generuje více než polovinu aktuální inflace,“ dodal Dufek.
Analytici také upozorňují, že vývoj inflace v dalších měsících může ovlivnit geopolitická situace a ceny energií. „Ceny pohonných hmot už během února začaly růst a v březnu bude zvýšení ještě výraznější,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Tereza Krček.
Podle ekonomů navíc únorová inflace skončila pod očekáváním finančního trhu i České národní banky. „Celková inflace vyšla níže, než čekala centrální banka i trh,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.
Přesto se podle analytiků zatím nedá očekávat brzké snižování úrokových sazeb. Inflaci by totiž mohly znovu zvýšit rostoucí ceny energií nebo vývoj na Blízkém východě.
