newstream.cz Money Přes výraznější zdražení hovězího či vajec v Česku prakticky ustalo zdražování potravin

Přes výraznější zdražení hovězího či vajec v Česku prakticky ustalo zdražování potravin

Nákup potravin
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Meziroční míra inflace v ČR vykázala v únoru nejnižší úroveň od října 2016, potvrdil dnes ČSÚ své předběžné údaje. Činila pouze 1,4 procenta. Údaj však pochopitelně ještě nezahrnuje vývoj, která nastal od posledního únorového dne, kdy USA a Izrael podnikly úder na Írán. Například dramatické zdražení pohonných hmot, které v jeho důsledku nastalo, zachytí až březnový údaj k inflaci.

Březnová inflace velmi pravděpodobně předčí údaj vyhlížený Českou národní bankou v její aktuální prognóze, tedy 1,6 procenta. ČNB ve své aktuální prognóze počítá s průměrnou cenou ropy v roce na úrovni 60,7 dolaru za barel, přičemž včera se ropa prodávala až takřka za dvojnásobek. Byť se její cena posléze propadla v nejvýraznějším jednodenním rozsahu v historii obchodování s ní, stále se prodává za cenu kolem 90 dolarů za barel, tedy o zhruba padesát procent na údajem, s nímž pro letošek ve své aktuální prognóze pracuje ĆNB.

Donald Trump

Trump: Válka proti Íránu se blíží ke konci

Politika

Válka proti Íránu se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Uvedl to na tiskové konferenci ve svém golfovém klubu v Doralu na Floridě. Konkrétní termín zastavení útoků, které Spojené státy podnikají společně s Izraelem, ale nezmínil. Na otázku novinářů pouze řekl, že konec bojů nepřijde během týdne.

nst

Přečíst článek

Ta v ní také odhaduje pokles cen pohonných hmot v letošním roce o 4,2 procenta. Jenže třeba předevčírem byla průměrná celorepubliková cena nafty meziročně o 9,6 procenta vyšší, zatímco benzínu o 0,9 procenta vyšší. V důsledku úderu na Írán tedy ČNB i kvůli určitému oslabení koruny minimálně přehodnotí svoji měnovou politiku tak, že opustí úvahy o možném letošním až dvojím snížení své základní úrokové sazby, které tlumočila zvláště na přelomu ledna a února. Ostatně trh dnes přepokládá rovněž stabilitu úrokových sazeb ČNB v letošním roce.

Úder na Írán se navíc neprojeví pouze v růstu cen pohonných hmoty, byť ten je bezprostředně nejviditelnější. Minimálně zastaví již několik měsíců trvající zpomalování meziročního cenového nárůstu potravin, které v únoru meziročně přidaly na ceně jen 0,4 procenta, a to i po zahrnutí výraznějšího meziročního zdražení hovězího či vajec.

Konflikt v Íránu ohrožuje také světové dodávky suroviny pro výrobu hnojiv, jako je močovina či čpavek, takže jeho případné delší trvání by mohlo nakonec i výrazně zvednout cenu potravin v ČR. Tento případný nárůst cen se ovšem v koncových, spotřebitelských cenách neprojeví tak rychle jako v případě pohonných hmot, takže březnová inflace by jím ještě zásadněji ovlivněna být neměla. 

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Dubaj

Zdeněk Pečený: Investoři hledají náhradu za Dubaj. Marně. Neexistuje

Názory

Napětí na Blízkém východě znovu rozjelo debatu o tom, zda může Dubaj přijít o svou pověst bezpečného přístavu pro kapitál, podnikatele a expaty. Někteří komentátoři už mluví o tom, že investoři začnou emirát opouštět. Tahle teorie má ale jednu slabinu: nikdo zatím nepřišel s realistickou odpovědí na otázku, kam by měli odejít?

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Česko má mít letos nižší inflaci, než EU jako celek
Aktualizováno

Potvrzeno. Inflace v Česku zpomalila na 1,8 procenta, je nejnižší za sedm let

Money

ČTK

Přečíst článek

Colt CZ míří na amsterdamskou burzu, chce přilákat globální investory

Colt CZ míří na amsterdamskou burzu, chce přilákat globální investory
Colt CZ
ČTK
ČTK

Česká zbrojovka Colt CZ chce vstoupit na nizozemskou burzu Euronext Amsterdam. Firma uvedla, že požádá akcionáře o souhlas s tímto krokem. Výnos z navýšení kapitálu pak plánuje použít na investice či akvizice. S akciemi skupiny Colt CZ (do roku 2022 jako CZG - Česká zbrojovka) se od roku 2020 obchoduje na pražské burze. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

„Jedná se o důležitý krok pro skupinu Colt CZ, neboť usilujeme o schválení valné hromady pro navrhovaný duální listing akcií na burze Euronext Amsterdam a navýšení kapitálu,“ sdělil generální ředitel skupiny Radek Musil. Cílem duálního listingu, tedy obchodování s akciemi na více trzích najednou, je podle firmy i zviditelnění mezi globální investorskou komunitou a zvýšení likvidity akcií.

Předpokládaný termín uvedení na amsterodamskou burzu skupina neuvedla. Kromě souhlasu akcionářů tomu podle Coltu musí předcházet i splnění určitých obvyklých podmínek. S cennými papíry zbrojovky se pak bude obchodovat v Praze i Amsterodamu a akcie budou plně zastupitelné mezi oběma burzami. V závislosti na tržních podmínkách může dojít k navýšení kapitálu podle skupiny už v první polovině letošního roku.

Útočná puška CZ BREN 3 ČTK

Colt CZ se chce vydat stejnou cestou jako společnost CSG, která vstoupila na burzu v Amsterdamu na konci ledna, řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Motivací Coltu je podle něj participovat na zájmu institucí a drobných investorů na investicích do obranného sektoru, a získat tak peníze na další expanzi. „Úpis akcií CSG byl sice velmi úspěšný, nicméně v případě Colt CZ může být situace jiná. Ohodnocení CSG při úpisu táhl hlavně výhled na poptávku po velkorážové munici z Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že Colt CZ působí v méně atraktivním sektoru, může to ovlivnit její ohodnocení při úpisu,“ dodal.

Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE v roce 2021 koupila amerického výrobce zbraní Colt. Následující rok pak změnila jméno na Colt CZ. Další významnou akvizicí byl nákup českého výrobce munice Sellier & Bellot zaplacením v přepočtu přes 7,8 miliardy korun a novou emisí kmenových akcií Colt CZ. Na přelomu loňského a letošního roku pak skupina dokončila převzetí podílu 51 procent v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a v energetické divizi Synthesia Power. Po odečtení dluhů firmy Synthesia Nitrocellulose činila transakce deset miliard korun.

Zbrojovka má podle své dnešní zprávy ambice pro další růst. Výnos z navýšení kapitálu tak může podle ní směřovat na další nákupy výrobců i strategické investice do technologické modernizace, zvyšování výrobní kapacity nebo posílení výzkumu a vývoje. Skupina také uvedla, že výnos může použít například i na personální a organizační posílení nebo částečné snížení stávajícího dluhu.

Colt CZ sídlí v Česku a zaměstnává přibližně 4500 lidí ve svých výrobních závodech v ČR, Spojených státech amerických, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zabývá se výrobou střelných zbraní, střeliva a energetické nitrocelulózy. Produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Holding Česká zbrojovka Partners SE, který je hlavním akcionářem skupiny Colt CZ, podle médií ovládá René Holeček, řazený mezi nejbohatší Čechy. Například vloni mu v žebříčku časopisu Forbes s majetkem 25 miliard korun patřilo 19. místo.

Akcie
Aktualizováno

Ropný šok vyděsil investory. Evropské akcie spadly na dvouměsíční minimum

Trhy

Evropské akcie na začátku pondělního obchodování výrazně oslabily a krátce se dostaly na nejnižší úroveň za více než dva měsíce. Investory znepokojil prudký růst cen ropy, který souvisí s eskalací konfliktu na Blízkém východě. V průběhu dne se však trhy částečně vzpamatovaly a většinu ztrát smazaly.

nst

Přečíst článek

Ruský prezident Vladimir Putin

Putinův ropný jackpot. Konflikt na Blízkém východě plní ruskou válečnou pokladnu

Politika

Růst cen ropy po americko-izraelských úderech na Írán může výrazně pomoci ruské ekonomice a usnadnit Moskvě financování války na Ukrajině. Uvedl to web Politico, podle kterého konflikt na Blízkém východě přichází pro Kreml v klíčový moment.

nst

Přečíst článek

Zisk Volkswagenu se propadl o více než polovinu, Škoda patří k tahounům koncernu

Provozní zisk Volkswagenu loni klesl o polovinu na 8,9 miliardy eur
iStock
nst
nst

Německému automobilovému koncernu Volkswagen loni výrazně klesl zisk. Provozní zisk se meziročně propadl o 53 procent na 8,9 miliardy eur (216,6 miliardy korun) a čistý zisk klesl o 44 procent na 6,9 miliardy eur (167,9 miliardy korun). Vyplývá to z výsledkové zprávy společnosti.

Pokles zisku automobilka přičítá především dopadům amerických cel, nákladům na změnu produktové strategie značky Porsche a také měnovým vlivům. Tržby koncernu se snížily o 0,8 procenta na 321,9 miliardy eur (zhruba 7,8 bilionu korun).

Volkswagen zároveň dodal zákazníkům celosvětově 8,98 milionu vozů, což představuje meziroční pokles o 0,5 procenta. Zatímco v Evropě prodeje rostly, nedokázaly vykompenzovat pokles v Číně a Severní Americe.

9 fotografií v galerii

Náklady Porsche a americká cla

Výsledky koncernu výrazně ovlivnily náklady dceřiné automobilky Porsche spojené se změnou strategie. Ta nově počítá s prodloužením životnosti spalovacích motorů. Tyto výdaje Volkswagen vyčíslil na 4,7 miliardy eur.

Další výraznou zátěž představovala americká cla, jejichž dopad automobilka odhadla na 2,9 miliardy eur, z toho 1,2 miliardy eur připadly na druhé čtvrtletí.

Ve čtvrtém čtvrtletí se výsledky koncernu částečně zlepšily. Provozní zisk sice meziročně klesl o 44,6 procenta na 3,46 miliardy eur, čistý zisk však dosáhl 3,5 miliardy eur, což je o 1,7 procenta více než před rokem. Oproti předchozímu čtvrtletí se skupina zotavila ze ztráty přesahující jednu miliardu eur.

Výroba bateriových systémů ve Škodě Auto

Škoda Auto investovala pět miliard do budoucnosti. V Mladá Boleslav spustila megahalu na baterie

Zprávy z firem

Největší výrobce bateriových systémů v rámci koncernu Volkswagen Group nyní sídlí v Česku. Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi novou halu za téměř pět miliard korun. Každou minutu v ní sjede z výrobní linky jedna baterie pro elektromobil.

nst

Přečíst článek

Škoda Auto roste a překonala milion vyrobených vozů

Zatímco celý koncern Volkswagen zaznamenal pokles zisku, jeho česká součást Škoda Auto si vedla výrazně lépe. Automobilka loni zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy korun).

Tržby vzrostly na 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy korun) z předloňských 27,8 miliardy eur.

Škoda loni dodala zákazníkům po celém světě 1 043 900 vozů, což je meziročně o 12,7 procenta více. Celková výroba dosáhla 1 065 000 automobilů, tedy o 15 procent více než o rok dříve. Hranici jednoho milionu vyrobených aut tak automobilka překonala poprvé za šest let.

V Evropě se navíc Škoda stala třetí nejprodávanější značkou.

Stellantis

Stellantis hlásí rekordní ztrátu. Kvůli útlumu elektromobilů prodělal 22 miliard eur

Zprávy z firem

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (zhruba 540 miliard korun). Důvodem je přehodnocení strategie v oblasti elektromobilů. Podle agentury AFP jde o druhou největší ztrátu, jakou kdy zaznamenala francouzská firma.

nst

Přečíst článek

Silné i závěrečné čtvrtletí

Dobré výsledky automobilka potvrdila i v závěru roku. Ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila provozní zisk na 712 milionů eur (17,3 miliardy korun) z 606 milionů eur o rok dříve.

Tržby za stejné období vzrostly na 7,76 miliardy eur (188,8 miliardy korun) ze 7,39 miliardy eur.

Škoda Auto dnes zaměstnává přibližně 40 tisíc lidí. V České republice má tři výrobní závody a další kapacity provozuje například v Číně, Indii a na Slovensku. Zákazníkům aktuálně nabízí 12 modelových řad, mezi nimi například Fabia, Octavia, Superb, Kodiaq, Enyaq nebo novější modely Elroq a Kylaq.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

