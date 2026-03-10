Přes výraznější zdražení hovězího či vajec v Česku prakticky ustalo zdražování potravin
Meziroční míra inflace v ČR vykázala v únoru nejnižší úroveň od října 2016, potvrdil dnes ČSÚ své předběžné údaje. Činila pouze 1,4 procenta. Údaj však pochopitelně ještě nezahrnuje vývoj, která nastal od posledního únorového dne, kdy USA a Izrael podnikly úder na Írán. Například dramatické zdražení pohonných hmot, které v jeho důsledku nastalo, zachytí až březnový údaj k inflaci.
Březnová inflace velmi pravděpodobně předčí údaj vyhlížený Českou národní bankou v její aktuální prognóze, tedy 1,6 procenta. ČNB ve své aktuální prognóze počítá s průměrnou cenou ropy v roce na úrovni 60,7 dolaru za barel, přičemž včera se ropa prodávala až takřka za dvojnásobek. Byť se její cena posléze propadla v nejvýraznějším jednodenním rozsahu v historii obchodování s ní, stále se prodává za cenu kolem 90 dolarů za barel, tedy o zhruba padesát procent na údajem, s nímž pro letošek ve své aktuální prognóze pracuje ĆNB.
Válka proti Íránu se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Uvedl to na tiskové konferenci ve svém golfovém klubu v Doralu na Floridě. Konkrétní termín zastavení útoků, které Spojené státy podnikají společně s Izraelem, ale nezmínil. Na otázku novinářů pouze řekl, že konec bojů nepřijde během týdne.
Ta v ní také odhaduje pokles cen pohonných hmot v letošním roce o 4,2 procenta. Jenže třeba předevčírem byla průměrná celorepubliková cena nafty meziročně o 9,6 procenta vyšší, zatímco benzínu o 0,9 procenta vyšší. V důsledku úderu na Írán tedy ČNB i kvůli určitému oslabení koruny minimálně přehodnotí svoji měnovou politiku tak, že opustí úvahy o možném letošním až dvojím snížení své základní úrokové sazby, které tlumočila zvláště na přelomu ledna a února. Ostatně trh dnes přepokládá rovněž stabilitu úrokových sazeb ČNB v letošním roce.
Úder na Írán se navíc neprojeví pouze v růstu cen pohonných hmoty, byť ten je bezprostředně nejviditelnější. Minimálně zastaví již několik měsíců trvající zpomalování meziročního cenového nárůstu potravin, které v únoru meziročně přidaly na ceně jen 0,4 procenta, a to i po zahrnutí výraznějšího meziročního zdražení hovězího či vajec.
Konflikt v Íránu ohrožuje také světové dodávky suroviny pro výrobu hnojiv, jako je močovina či čpavek, takže jeho případné delší trvání by mohlo nakonec i výrazně zvednout cenu potravin v ČR. Tento případný nárůst cen se ovšem v koncových, spotřebitelských cenách neprojeví tak rychle jako v případě pohonných hmot, takže březnová inflace by jím ještě zásadněji ovlivněna být neměla.
Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.
Napětí na Blízkém východě znovu rozjelo debatu o tom, zda může Dubaj přijít o svou pověst bezpečného přístavu pro kapitál, podnikatele a expaty. Někteří komentátoři už mluví o tom, že investoři začnou emirát opouštět. Tahle teorie má ale jednu slabinu: nikdo zatím nepřišel s realistickou odpovědí na otázku, kam by měli odejít?
