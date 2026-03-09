Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Trhy Evropské burzy v červených číslech. Trhy se obávají inflace

Evropské burzy v červených číslech. Trhy se obávají inflace

Akcie
iStock
nst
nst

Evropské akcie na začátku dnešního obchodování výrazně oslabily a propadly se na nejnižší úroveň za více než dva měsíce. Investory znervózňuje prudký růst cen ropy způsobený eskalací konfliktu na Blízkém východě, který vyvolává obavy z nové inflační vlny.

Panevropský index STOXX Europe 600 kolem 9:15 středoevropského času klesal o 2,4 procenta přibližně na 584 bodů. Výrazné ztráty zaznamenaly i hlavní burzy v největších evropských ekonomikách.

Index frankfurtské burzy DAX odepisoval 2,5 procenta a klesl pod hranici 23 000 bodů. Pařížský CAC 40 ztrácel 2,7 procenta a propadl se pod 7781 bodů. Londýnský FTSE 100 pak oslaboval o 1,8 procenta a pohyboval se pod úrovní 10 100 bodů.

Největší ztráty zaznamenaly banky a letecké společnosti. Index evropských bank klesal o více než 3,3 procenta. Akcie německé společnosti Lufthansa ztrácely přes 4,3 procenta a akcie Air France-KLM na pařížské burze odepisovaly více než pět procent.

Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty v Česku mohou brzy zdražit až o devět korun

Názory

Svět podle některých analytiků čelí největšímu ropnému šoku od sedmdesátých let. Cena ropy Brent dnes při zahájení obchodování překonala hranici 100 dolarů za barel a dál roste. Pokud by se na této úrovni udržela, mohou pohonné hmoty v Česku během několika týdnů zdražit až o devět korun za litr.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Hlavním důvodem nervozity je prudké zdražení ropy. Cena ropy na začátku týdne výrazně vzrostla, překonala hranici 100 dolarů za barel a dostala se na nejvyšší úroveň od poloviny roku 2022.

Kvůli napětí na energetickém trhu budou podle deníku Financial Times dnes ministři financí zemí skupiny G7 společně s výkonným ředitelem Mezinárodní agentury pro energii Fatihem Birolem jednat o možnosti uvolnění ropy ze strategických rezerv.

Napětí na trzích souvisí především s omezením dopravy v Hormuzském průlivu, které nastalo poté, co izraelské a americké síly před více než týdnem zahájily útok na Írán. Provoz v této klíčové námořní trase, kudy za běžných okolností prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, podle dostupných informací klesl asi o 90 procent.

Pražská burza je malý rybník. Investoři utíkají do private equity, rizika ale podceňují

Money

Češi masově vrhají úspory do soukromého kapitálu. Marketéři tak evidentně dělají svou práci dobře. Není to ale bez rizika, shodli se účastníci diskusního panelu na téma kapitálový trh pátého ročníku Global Investment Summitu (GIS). Stoupající oblibě private equity či venture kapitálu ovšem nahrává fakt, že český trh s veřejně obchodovanými firmami je malý a málo likvidní. Navíc ze srovnání se zahraničím vychází jako chudý příbuzný.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Podle banky Citigroup přichází globální trh s ropou kvůli narušení dopravy přes Hormuzský průliv o sedm až jedenáct milionů barelů denně.

Analýza agentury Bloomberg zároveň varuje, že pokud by se konflikt protáhl a ceny ropy se dlouhodobě držely kolem 108 dolarů za barel, mohlo by to výrazně zvýšit globální inflaci a zpomalit hospodářský růst.

Napětí na trhu zvyšují také problémy s těžbou v regionu. Deník The Wall Street Journal minulý týden informoval, že Kuvajt začal omezovat produkci na některých ropných polích, protože mu došly kapacity pro skladování nahromaděné ropy.

Související

Protesty proti válce v Íránu

Týden tradera: Úder na Írán rozkolísal světové trhy. „Index strachu“ je na maximu

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Težba ropy

Těžké ráno pro Evropu. Zemní plyn a nafta na burze zdražují o více než 20 procent

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Hypotéky mírně zlevnily, sazby zůstávají pod pěti procenty

Průměrná sazba hypoték na počátku července klesla na 6,24 procenta (ilustrační foto)
ČTK
ČTK
ČTK

Průměrná sazba hypoték počátkem března mírně meziměsíčně klesla o 0,04 bodu na 4,89 procenta. Sazby ročních a tříletých fixací mírně klesaly, pětileté a desetileté fixace naopak zdražily. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Začátek jara bývá obdobím, kdy banky na hypotečním trhu zvyšují aktivitu a snaží se přilákat nové klienty atraktivnější nabídkou. Jde o poměrně pravidelný sezonní efekt, který lze na hypotečním trhu pozorovat prakticky každý rok,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Hypoteční sazby se pod hranici pěti procent dostaly v září 2025 a od té doby se pohybují těsně pod touto hranicí. „V posledních měsících tak sledujeme spíše velmi pozvolný pokles než výraznější změny,“ řekl Sýkora. Ve srovnání s lety 2022 až 2024 je však podle něj současná situace přece jen výrazně příznivější. „Tehdy se totiž sazby hypoték pohybovaly výrazně nad pěti procenty a v některých měsících dokonce přesahovaly i šest procent,“ připomněl.

Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 4,89 procenta klesla za tři roky o více než 3000 korun na 20 240 korun.

Realitní makléři jsou předražení, jde to i jinak, říká Meyer z Bezrealitky

Reality

Realitní makléři si berou za svou práci nepřiměřeně moc peněz, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou spadá například portál Bezrealitky.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Pokles sazeb se neočekává

V letošním roce neočekává Sýkora dramatický pokles sazeb. Banky budou podle něj reagovat jak na vývoj základních sazeb České národní banky, tak na konkurenci na hypotečním trhu. „Výraznější změny v řádu celých procentních bodů proto nejsou pravděpodobné,“ odhadl. Do hry podle něj vstupují nové události ve světě.

„Napětí a vojenské operace na Blízkém východě okamžitě ovlivnily ceny ropy a následně i ceny pohonných hmot. Zkušenost z doby pandemie přitom ukázala, že energie a pohonné hmoty zdražují prakticky celou ekonomiku. Pokud tedy jejich ceny rostou, často s nimi roste i celková inflace. Rozhodující proto bude především to, jak se konflikt bude vyvíjet a jak dlouho potrvá,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Pro hypotéky to podle něj znamená, že banky se v nejbližší době do výrazného zlevňování nepoženou. Naopak se objevují rizika, že by sazby mohly jít spíše opačným směrem.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Martin Vašek se s účinností od 1. listopadu 2022 stal generálním ředitelem Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Šéf ČSOB Hypoteční banky: Češi si trošku zaspekulovali, ale už se zase vracejí k delším fixacím

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Místopředseda představenstva Hypoteční banky Miroslav Zetek

Blíží se čas refixací hypoték z doby boomu před covidem. Čekáme velkou vlnu, říká Miroslav Zetek z ČSOB Hypoteční banky

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Ceny ropy vystřelily na tříleté maximum. Trhy děsí válka USA a Izraele s Íránem

Ropa
iStock
ČTK
ČTK

Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.

Kolem 08:00 středoevropského času cena severomořské ropy Brent rostla o 18 procent a prodávala se za 109,41 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si připisovala 17 procenta a obchodovala se za 106,37 dolarů za barel. Při ranním asijském obchodování ceny obou kontraktů stouply až na zhruba 119,5 dolarů za barel. Minulý týden cena ropy Brent vzrostla o 27 procent a WTI o 35,6 procenta.

Plynovod Nord Stream 2

Válka v Perském zálivu může vrátit do hry Nord Stream 2. Putinův stín se znovu vznáší nad Evropou

Názory

List Wall Street Journal ve včerejším textu konstatuje, že „velkým vítězem“ energetické krize vyvolané válkou v Perském zálivu je Rusko (viz níže). Pro Rusko představuje mimořádný nárůst cen ropy a zemního plynu z tohoto týdne doslova živou vodu, neb jeho hospodářství dosud sláblo nejen vinou západních sankcí, ale také kvůli poměrně nízkým cenám daných energetických surovin. S tím, jak postupně omezují svoji produkci země Perského východu, Rusko získává na důležitosti coby klíčový alternativní dodavatel. Vstříc mu vychází vlastně i sama americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Narušení pohybu tankerů a rostoucí bezpečnostní rizika už zpomalila přepravu ropy. To činí obzvláště zranitelnými asijské odběratele, kteří jsou silně závislí na dodávkách ropy z Blízkého východu. Při obchodování v Asii ropa Brent zdražila až o 29 procent a WTI o více než 31 procent.

„Pokud se brzy neobnoví dodávky Hormuzským průlivem a regionální napětí se nezmírní, tlak na růst cen bude pravděpodobně přetrvávat,“ uvedl analytik singapurské společnosti OCBC Vasu Menon.

Irák a Kuvajt začaly omezovat těžbu ropy. Snížení těžby oběma zeměmi přišlo poté, co Katar oznámil snížení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). Analytici očekávají, že brzy budou muset snížit těžbu také Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie, protože nebudou mít volné kapacity pro skladování ropy.

Psychologická hranice

„Pro energetické trhy je navíc důležitá psychologická hranice 100 dolarů za barel. Jakmile byla překonána, přilákalo to další spekulativní kapitál a zvýšilo volatilitu,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Denní pohyby o desítky dolarů už nejsou výjimkou, a ropa tak vykazuje největší cenové výkyvy od roku 2022,“ dodal.

Lajsek také upozornil, že takto rychlý růst cen se nevyhnutelně promítne i do cen pohonných hmot. Záležet ale bude na tom, jak dlouho se ropa Brent udrží kolem úrovně 110 dolarů za barel. Když byla ropa naposledy na podobných úrovních kolem léta 2022, stál benzin v Česku kolem 47 korun za litr a nafta se pohybovala přibližně na 48 korunách za litr.

Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa

Money

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta. Jde o drobný sezónní pokles typický pro začátek jara. Další vývoj však bude záviset na inflaci a vývoji cen energií, které mohou sazby hypoték znovu ovlivnit směrem nahoru.

nst

Přečíst článek

Ceny ropy zvýšilo také oznámení, že íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. To signalizuje, že v Teheránu zůstává pevně u moci tzv. tvrdá linie. Podle analytiků se jmenováním nového vůdce vzdálil cíl amerického prezidenta Donalda Trumpa na změnu režimu v Íránu, což urychlilo nákupy ropy, protože se očekává, že Írán bude pokračovat v uzavření Hormuzského průlivu a útocích na ropná zařízení v jiných zemích.

I v případě, že by válka rychle skončila, může to znamenat, že spotřebitelé a podniky po celém světě budou čelit týdnům nebo měsícům vyšších cen pohonných hmot kvůli poškození zařízení, narušení logistiky a zvýšeným rizikům pro přepravu. Pokud by země navíc musely začít uzavírat ropné vrty, trvalo by obnovení dodávek po ukončení konfliktu ještě déle.

Těžba ropy z hlavních jižních polí v Iráku klesla o 70 procent na 1,3 milionu barelů denně, země totiž nemůže vyvážet ropu přes Hormuzský průliv, řekly agentuře Reuters zdroje z odvětví. Skladovací kapacity jsou na maximu.

Související

Těžba ropy
Aktualizováno

Ropný šok na obzoru? Konflikt v Íránu tlačí ceny k ročním maximům

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme