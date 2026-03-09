Evropské burzy v červených číslech. Trhy se obávají inflace
Evropské akcie na začátku dnešního obchodování výrazně oslabily a propadly se na nejnižší úroveň za více než dva měsíce. Investory znervózňuje prudký růst cen ropy způsobený eskalací konfliktu na Blízkém východě, který vyvolává obavy z nové inflační vlny.
Panevropský index STOXX Europe 600 kolem 9:15 středoevropského času klesal o 2,4 procenta přibližně na 584 bodů. Výrazné ztráty zaznamenaly i hlavní burzy v největších evropských ekonomikách.
Index frankfurtské burzy DAX odepisoval 2,5 procenta a klesl pod hranici 23 000 bodů. Pařížský CAC 40 ztrácel 2,7 procenta a propadl se pod 7781 bodů. Londýnský FTSE 100 pak oslaboval o 1,8 procenta a pohyboval se pod úrovní 10 100 bodů.
Největší ztráty zaznamenaly banky a letecké společnosti. Index evropských bank klesal o více než 3,3 procenta. Akcie německé společnosti Lufthansa ztrácely přes 4,3 procenta a akcie Air France-KLM na pařížské burze odepisovaly více než pět procent.
Svět podle některých analytiků čelí největšímu ropnému šoku od sedmdesátých let. Cena ropy Brent dnes při zahájení obchodování překonala hranici 100 dolarů za barel a dál roste. Pokud by se na této úrovni udržela, mohou pohonné hmoty v Česku během několika týdnů zdražit až o devět korun za litr.
Hlavním důvodem nervozity je prudké zdražení ropy. Cena ropy na začátku týdne výrazně vzrostla, překonala hranici 100 dolarů za barel a dostala se na nejvyšší úroveň od poloviny roku 2022.
Kvůli napětí na energetickém trhu budou podle deníku Financial Times dnes ministři financí zemí skupiny G7 společně s výkonným ředitelem Mezinárodní agentury pro energii Fatihem Birolem jednat o možnosti uvolnění ropy ze strategických rezerv.
Napětí na trzích souvisí především s omezením dopravy v Hormuzském průlivu, které nastalo poté, co izraelské a americké síly před více než týdnem zahájily útok na Írán. Provoz v této klíčové námořní trase, kudy za běžných okolností prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, podle dostupných informací klesl asi o 90 procent.
Podle banky Citigroup přichází globální trh s ropou kvůli narušení dopravy přes Hormuzský průliv o sedm až jedenáct milionů barelů denně.
Analýza agentury Bloomberg zároveň varuje, že pokud by se konflikt protáhl a ceny ropy se dlouhodobě držely kolem 108 dolarů za barel, mohlo by to výrazně zvýšit globální inflaci a zpomalit hospodářský růst.
Napětí na trhu zvyšují také problémy s těžbou v regionu. Deník The Wall Street Journal minulý týden informoval, že Kuvajt začal omezovat produkci na některých ropných polích, protože mu došly kapacity pro skladování nahromaděné ropy.