Orbánův ministr řešil s Putinem ropu. Z Moskvy si odváží dva zajatce
Dva Maďaři zajatí ruskou armádou se vrátí domů. Ruský prezident Vladimir Putin jejich propuštění oznámil při jednání s maďarským ministrem zahraničí. Hlavním tématem schůzky Putina s šéfem maďarské diplomacie ale byly dodávky ruské ropy a plynu.
Ruský prezident Vladimir Putin při středeční schůzce s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem v Kremlu oznámil, že nařídil propustit dva Maďary zajaté ruskou armádou na Ukrajině. Podle Putina jde o osoby s dvojím občanstvím – ukrajinským a maďarským. Podle ruské verze byli „násilně mobilizováni“ do ukrajinské armády.
„Rozhodl jsem se je oba osvobodit. Můžete je vzít s sebou rovnou do letadla, kterým jste přiletěl a kterým se vrátíte do Budapešti,“ řekl Putin podle agentury TASS.
Jednání o ropě a plynu
Szijjártó v Moskvě jednal nejen s Putinem, ale také s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a vicepremiérem Denisem Manturovem. Hlavním tématem byly dodávky ruské ropy a plynu, na nichž je Maďarsko dlouhodobě závislé.
„Přijel jsem proto, abych získal garance, že i v těchto těžkých dobách bude Maďarsko dostávat potřebný zemní plyn a ropu,“ řekl Szijjártó. Podle něj jsou dodávky energií klíčové pro životní náklady v zemi, která příští měsíc čekají parlamentní volby.
Spor o ropovod Družba
Maďarský ministr zároveň kritizoval Ukrajinu, která podle něj z politických důvodů přerušila dodávky ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska. Kyjev ale tvrdí, že ropovod na konci ledna poškodil ruský útok a že se pracuje na jeho opravě. Putin navíc o situaci v energetice hovořil už o den dříve telefonicky s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.
Maďarsko chce stabilní ceny
Szijjártó v Moskvě usiloval také o to, aby Rusko pokračovalo v dodávkách ropy a plynu za nezměněné ceny. Podle ruských komentátorů je ale takový požadavek problematický, protože ceny energií na světových trzích nyní rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě.
Maďarské rafinerie jsou navíc technologicky nastavené na zpracování ruské ropy Urals, takže přechod na jiné druhy ropy by podle odborníků výrazně zvýšil náklady.
Obnovení dodávek ropy ropovodem Družba se opět odkládá. Ukrajina podle slovenského ministerstva hospodářství přepravu v nejbližších dnech nespustí. Bratislava i Budapešť Kyjev obviňují z průtahů. Slovensko kvůli výpadku vyhlásilo ropnou nouzi a sáhlo do státních zásob. Spor o dodávky se mezitím přenesl i na úroveň Evropské unie.
