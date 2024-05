Objem poskytnutých hypoték v dubnu zrychlil, úroky jsou nejnižší za dva roky

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 21,9 miliardy korun, což je proti březnu růst o pětinu a proti loňskému dubnu více než dvojnásobek. Úrokové sazby nových úvěrů klesly na 5,1 procenta z březnových 5,19 procenta. Je to nejnižší hodnota od června 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Rychlost meziměsíčního poklesu sazeb se ale proti předešlým měsícům snížila. Tento vývoj jde na vrub rozkolísaným tržním úrokovým sazbám, které začaly v polovině března opět růst a dostaly se na nejvyšší úroveň v letošním roce, uvedla asociace.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v dubnu dosáhl 18,8 miliardy korun po březnových 15,4 miliardy korun. Objem refinancovaných úvěrů, interně či z jiné instituce, činil 3,2 miliardy korun. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték činil v dubnu 14,5 procenta, což je nejnižší hodnota od konce roku 2022.

Počet nově poskytnutých hypoték dosáhl 5212, což je nejvyšší hodnota od května 2022. Ve srovnání s dubnem 2020 je ale počet hypoték stále nižší o 14 procent, vyplývá z dat asociace.

Průměrná hypotéka v dubnu pokračovala v růstu, a to z 3,44 milionu na 3,6 milionu korun. To je nová maximální úroveň, které překonala dosavadní rekord z listopadu 2021. Dosáhnout na vyšší hypotéku umožňuje také postupný pokles hypotečních sazeb či uvolnění limitů ze strany České národní banky, tvrdí asociace.

Roli sehrál i pokles sazeb

„Růst průměrné hypotéky je dán jednak vyšší potřebou financování z titulu vyšších cen nemovitostí, které jsou i přes svůj mírný pokles v loňském roce vyšší, než byly koncem roku 2021. Svou roli sehrál i postupný pokles úrokových sazeb doprovázený růstem mezd domácností, což žadatelům také umožnilo dosáhnout na vyšší úroveň hypotéky,“ uvedl ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou hypotéku zvýšení měsíční splátky o zhruba 1500 až 2000 korun. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená současná hypoteční sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky zhruba o 6000 korun. Splátka hypotéky jeden milion korun s 30letou splatností se současnými úrokovými sazbami se pohybuje kolem 5500 korun.

„V meziročním srovnání jsme za první čtyři měsíce roku 2024 zaznamenali nárůst v počtu uzavřených smluv, ale mnohem výrazněji se nárůst projevil v poskytnutých objemech. Tato změna se nejvíce promítla u hypoték na koupi nemovitosti. Z toho je vidět, že lidé, kteří v minulých letech pořízení vlastního bydlení kvůli vysokým sazbám odkládali, se nyní v očekávání jejich poklesu ke svým původním plánům vrátili,“ uvedl ředitel úvěrové divize Fio banky Jakub Schmid.