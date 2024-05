Zlevňování hypoték se zaseklo. S cenou nahoru musely jít i menší banky

Tolik očekávaný pokles cen hypotečních úvěrů si aktuálně „vzal dovolenou“. Může za to rostoucí cena peněz na mezibankovním trhu. Ta úrokové sazby ovlivňuje více než ČNB.

Česká národní banka (ČNB) minulý týden sice snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 5,25 procenta, kdo by ale čekal razantní nástup levnějších hypoték, bude zklamán. Cena těchto úvěrů na bydlení totiž závisí na ceně peněz na mezibankovním trhu a tam je v posledních týdnech situace jiná než v ČNB. Cena, za kterou si banky půjčují, jde totiž nahoru.

„Růst tržních sazeb delších splatností byl za poslední měsíc poměrně citelný a sazby se tak dostaly na úroveň z prosince minulého roku,“ říká hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA) Jakub Seidler. „Tento vývoj tak bezesporu uzavírá část prostoru proto, aby hypoteční sazby pokračovaly v rychlejším poklesu, který začátkem letošního roku nastal,“ doplnil. Podle údajů ČBA dosáhla v březnu průměrná sazby hypoték 5,19 procenta.

Malí musí zdražit

Na hypotečním trhu je znát, že hlavní hráči si snížili marže, které byly ještě nedávno na rekordních hodnotách, aby nemuseli přistoupit k většímu zdražení úvěrů. „Cena peněz na trhu poslední týdny významně rostla a dnes je třeba na tříletém horizontu na úrovni 4,3 procenta, takže hypotéka za pět procent je vlastně skvělá zpráva,“ podotýká hypoteční specialista Tomáš Rusňák.

Menší banky jako jsou Moneta, Fio či Air Bank se v posledních měsících snažily cenou podrazit velké hráče a nabízely hypoteční úvěry i značně pod pětiprocentní hranicí. Nyní ale otočily a hypotéky zase zdražily. Pravděpodobně je zaskočila rostoucí cena peněz na trzích, která už jim nenechala prostor ani pro minimální marži.

„Pořád sice platí, že hypoteční sazby budou letos nadále klesat, ale pokud se vývoj na trhu neotočí, vrátí se opět spíše k pomalejšímu poklesu, který byl na trhu patrný v loňském roce,“ uzavírá Seidler.

