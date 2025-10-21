Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Padlý idol francouzské politiky. Nicolas Sarkozy nastupuje do vězení a štafetu předává synovi

Padlý idol francouzské politiky. Nicolas Sarkozy nastupuje do vězení a štafetu předává synovi

Padlý idol francouzské politiky. Nicolas Sarkozy nastupuje do vězení a štafetu předává synovi
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy dnes nastupuje do vězení. Života za mřížemi se prý nebojí. Ačkoli je zdiskreditovaným politikem, do poslední chvíle se snažil tahat za nitky. A ambice ho nejspíš neopouštějí ani teď, zvláště když se ve Francii začíná objevovat jméno dalšího Sarkozyho, který se za své jméno rozhodně nestydí.

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dnes nastupuje do vězení. Bude tak první hlavou státu, který si bude muset odpykat trest za mřížemi. Nechvalné prvenství je okořeněné faktem, že posledním takto trestaným prezidentem byl nacistický kolaborant Philippe Pétain.

Není to přitom poprvé, kdy se politik dostává do křížku se zákonem. Letošní rok sedmdesátiletý Sarkozy strávil v domácím vězení poté, co byl odsouzen v případu ovlivňování soudu a získávání tajných informací výměnou za lukrativní výhody. Odsouzený byl i soudce a Sarkozyho právník.

Nyní se však pobytu v pařížské věznici La Santé exprezident  nevyhne. Soud ho tam poslal na pět let za spiknutí s někdejším libyjským diktátorem Muammarem Kaddáfím, jehož režim mu poskytl peníze na úspěšnou prezidentskou kampaň v roce 2007. Exprezident sice podal odvolání, takže není vyloučeno, že si část trestu odpyká například formou domácího vězení, soud se případem bude zabývat současně s výkonem trestu.

Nicolas Sarkozy a Muammar Kaddáfí ČTK

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím. Z Libye jsem neviděl ani cent, brání se

Leaders

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dostal pětiletý trest vězení za svůj podíl na kauze financování prezidentské kampaně penězi z Libye. Pařížský soud jej ve čtvrtek uznal vinným ze zločinného spolčení a rozhodl, že Sarkozy musí nastoupit do vězení, i kdyby se proti verdiktu odvolal. Informují o tom tiskové agentury. Prokuratura požadovala pro Sarkozyho sedm let vězení. Sarkozy vinu odmítá.

ČTK

Přečíst článek

Nicolas Sarkozy si bude trest odpykávat vzhledem k jeho profilu o samotě, ale vězení se prý nebojí. Mluví stále jako politik, média třeba spravil o svých čtenářských plánech, kromě toho chce další knihu také napsat. Nechal se slyšet, že na svobodu vyjde „znovuzrozený“.

Energický, ale arogantní

Nicolas Sarkozy je „padlý idol“ francouzské politiky. Za sebou má dlouhou a do určitého bodu i úspěšnou kariéru. Starostou se stal už ve 28 letech, poslanecký mandát i vládní posty na sebe nenechaly dlouho čekat. Sarkozy platil za jednu z nejvýraznějších postav francouzského konzervatizmu, což vyvrcholilo jeho zvolením prezidentem.

Sarkozy prosazoval pravicovou politiku, po Francouzích chtěl, aby pracovali více než tradičních 35 hodin týdne, zaváděl daňová zvýhodnění a zároveň omezoval sociální výdaje a postupoval razantně vůči migraci. Snažil se působit energicky a efektivně, ale hospodářské výsledky a těžko skrývaná arogance vlády vedly k nepopularitě. V nejvyšší funkci ale zůstal jen pět let, když ho v roce 2012 porazil socialista François Hollande.

Po dvouleté přestávce se do vysoké politiky vrátil. Převzal tamější konzervativní gaullisty a přetvořil je v dnešní Republikány. Pokusil se také získat další prezidentskou nominaci, předběhl ho však premiér z doby jeho prezidentského mandátu François Fillon. Stejně ale už začínala doba Emmanuela Macrona a Fillon byl ve volbách jen do počtu. Republikáni dodnes hrají jen vedlejší úlohu.

Nicolas Sarkozy s manželkou u soudu

David Ondráčka: Sarkozy v klepetech historie, z Elysejského paláce do cely

Názory

Pařížský soud Nicolase Sarkozyho na pět let do vězení za účast ve zločinném spolčení v kauze údajného libyjského financování prezidentské kampaně z roku 2007. Poprvé v dějinách francouzské páté republiky je bývalý prezident odsouzen k nepodmíněnému trestu a skutečně musí nastoupit do vězení.

David Ondráčka

Přečíst článek

Zákulisní hráč ze staré doby

Pro Sarkozyho naopak začala doba soudních třenic. Přestože je dnes zdiskreditovaný korupčními skandály, nějakým způsobem si určitý vliv stále udržuje. Před pár týdny s ním například „něco“ konzultoval prozatímní premiér Sébastien Lecornu. Sarkozy má patrně stále přehled a kontakty v konzervativním táboře. Telefon mu prý bere Marine Le Penová a Jordan Bardella.

Jak svým vystupováním tak i názory však připomíná, že doba nedotknutelných a autoritářských mužů už je pryč. Například se v jedné ze svých knih vymezoval proti přijetí Ukrajiny do NATO a EU a navrhoval, aby Rusko dostalo místo u velmocenského stolu.

Největším podporovatelem Sarkozyho je dnes patrně jeho syn Louis, který lidi vyzval, aby jeho otci vytvořili jakousi „čestnou stráž“ na cestě z jeho bydliště do věznice. Louis sám ostatně na odkaz svého otce navazuje. Už dříve se spekulovalo o jeho plánech, protože se etabloval, mimo jiné v USA, jako poměrně kontroverzní komentátor francouzské politiky – na kterou nahlíží z pravicových a konzervativních pozic blízkých svému otci. Příští rok se má ucházet o křeslo starosty v Mentonu na Francouzské riviéře. Třeba se poté pokusí oživit i upadající konzervativce.

Francouzský premiér Sébastien Lecornu
Aktualizováno

Lecornu přežil. Francouzský premiér ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry vládě

Politika

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v parlamentu ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. První návrh předložila krajně levicová Nepodrobená Francie, krátce poté Národní shromáždění odmítlo velkou většinou i návrh krajně pravicového Národního sdružení. Informují o tom francouzská média a agentura Reuters, podle níž si premiér díky odložení kontroverzní důchodové reformy zajistil při hlasování podporu některých levicových zákonodárců.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy

Kde uvězní francouzského exprezidenta Sarkozyho. Mohl by odpykávat trest v proslulém pařížském vězení

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Skupina PPF Renáty Kellnerové vydělala v pololetí 8,42 miliardy

Skupina PPF Renáty Kellnerové vydělala v pololetí 8,42 miliardy
PPF, užito se svolením
ČTK
ČTK

Skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, vykázala v prvním pololetí 2025 čistý zisk 8,42 miliardy korun. Ve stejném období loni měla zisk 15,85 miliardy korun. Provozní výnosy stouply meziročně o 17,8 procenta na 41,8 miliardy korun, což podle PPF potvrzuje stabilní výkonnost klíčových firem skupiny. Aktiva skupiny se zvýšila o 4,1 procenta na 1,09 bilionu korun.

Meziroční pokles čistého zisku za první pololetí roku 2025 do značné míry odráží loňský prodej telekomunikačních aktiv PPF mimo ČR při vzniku partnerství s globální technologickou skupinou Emirates Telecommunications Group Company. Ke změně čistého zisku přispěl také prodej aktiv ve spotřebitelském financování v Indii, vypořádaný v letošním roce.

Růst provozního zisku podle finanční ředitelky PPF Kateřiny Jiráskové zdůrazňuje ziskovost jejích pokračujících byznysů a rovněž silnou likviditu. „Výsledky také reflektují investice PPF do rozvoje stávajících aktiv i do nových iniciativ s využitím vnitroskupinových synergií. Jednou z našich klíčových priorit je udržitelný růst a odolnost byznysů, které tvoří pevný základ pro strategické investiční aktivity skupiny,“ uvedla.

V první polovině roku 2025 vzrostl provozní zisk EBITDA telekomunikačních aktiv PPF v ČR o osm procent a provozní zisk OIBDA jejích mediálních společností o 1,5 procenta, a to i díky spuštění platformy Oneplay. Tyto výsledky se opírají o pokračující investice do telekomunikační infrastruktury, tvorby mediálního obsahu a digitálního streamingu. Provozní zisk PPF Financial Holdings vzrostl meziročně o 14 procent díky výkonnosti českých bankovních aktiv.

Peníze, ilustrační foto
Aktualizováno

Nova si na rozvoj obsahu a Oneplay půjčila přes dluhopisy miliardu

Money

TV Nova umístila mezi investory dluhopisy v objemu jedné miliardy korun. Prostředky použije na rozvoj obsahu a technologií, digitální platformu Oneplay a na optimalizaci financování.

ČTK

Přečíst článek

„Aktuální výsledky potvrzují schopnost PPF investovat do stávajících byznysů i do nových projektů a budovat partnerství v souladu s našim odvětvovým know-how a s cíli geografické diverzifikace,“ doplnil investiční ředitel PPF Didier Stoessel. V první polovině roku 2025 rozšířila PPF telekomunikační aktivity v Srbsku, posílila své služby digitálních médií v ČR a pokročila v diverzifikaci realitního portfolia vstupem do developmentu v USA a hotelnictví v Česku.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Dalibor Martínek: Evropa se mění v kontinent seniorů. Politici kašlou na děti

Dalibor Martínek: Evropa se mění v kontinent seniorů. Politici kašlou na děti
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V Česku, jak známo, se loni narodilo pouze 84 tisíc dětí. Což je v historii země nejméně. Za šest let přijde spousta učitelů o práci, nebude koho učit. Česko vymírá. Podobně je na tom Německo i další země v Evropě.

Zlom v Česku nastal v roce 2019, kdy se narodilo 112 tisíc dětí, ale o pár set lidí víc zemřelo. Země začala vymírat. Od té doby je tento trend neměnný. Loňský rok tomu nasadil korunu. Zemřelo 112 tisíc lidí, „schodek“ populace je třicet tisíc. Dá se čekat, že trend bude pokračovat.

Není to fenomén Česka. Například v Německu se loni narodilo podle německého statistického úřadu 677 tisíc dětí, což je o dvě procenta méně než v roce předchozím, a nejméně od roku 2013. V roce 2023 to bylo 692 tisíc dětí, rok předtím 739 tisíc. Takže Německo také vymírá. Uprchlická vlna z let 2015 tomu nijak nepomohla.

Česko a Německo v tom nejsou v rámci Evropy samy. V zemích Evropské unie byl podle Eurostatu průměrný podíl populace dětí na celkovém počtu obyvatel v roce 2022 13,9 procenta. Nižší zastoupení dětí mělo jak Německo, tak třeba Itálie, 11,7 procenta, ale také Portugalsko, Malta, Řecko nebo Španělsko, 12,9 procenta. Evropa stárne, mladí nejsou. Ale státy dál pracují s tezí, že je potřeba zajistit sociální potřeby starých.

Kdo je ale zajistí, když Evropa vymírá? V Německu se na jeden pár rodí 1,35 dítěte. Zní to zvláštně, jak by se mohlo rodit 35 desetin dítěte. Ale takhle mluví statistika. V Česku je to 1,37, nemlich to stejné.

Evropa se mění ve skanzen

V Německu podle statistiků zůstalo 23 procent žen s vysokým vzděláním bez dětí. Žen s nízkým vzděláním je bez dětí „pouze“ jedenáct procent. Že by nám vzdělání a vzdělávání bránilo alespoň udržovat současnou populaci?

Firmy, asociace a komory lobbují u vlády, aby uvolnila vstup legálních pracovníků z ciziny na český trh práce. Ukrajinci, Filipínci nebo prostě lidé z méně ekonomicky rozvinutých zemí by tady měli vykonávat práce, do kterých se vzdělaným Evropanům nechce. Třeba stát někde u linky nebo u lopaty, aby za neexistující mladou generaci vykonávali manuální práce.

V Evropě se vzděláváme, abychom vytvořili roboty s umělou inteligencí, kteří všechno udělají za nás. A nemáme čas se rozmnožovat. Pro koho potom budou ty nové technologie pracovat?

Možná by bylo politicky lepší řešení doručit mladé generaci lepší perspektivu. Ne drahé bydlení nebo dotace na soláry. Ale například bezúročné půjčky na bydlení, odšpuntovat bytovou výstavbu. Nemožnost vlastního bydlení je jednou z brzd populační rovnováhy. Politické strany místo toho před každými volbami naslibují hory doly důchodcům, mladým nabízejí digitalizaci. Asi aby mohli trávit sami čas v mikrobytě s nejnovějšími technologiemi.

V Česku i v Evropě je spousta rozvojových priorit. Dálnice, obrana proti Rusku, vzdělávání, digitalizace, klima a spousta dalších věcí. Nemělo by se stát jednou z priorit otočení demografického kormidla? Pokud se tak nestane, za pár desetiletí už bude Evropa jenom skanzen.

Další texty Dalibora Martínka

Související

Martínek: Čeští důchodci ani netuší, jak dobře se mají

Dalibor Martínek: Čeští důchodci ani netuší, jak dobře se mají. Jejich rozmazlování by mělo skončit

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme