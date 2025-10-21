Padlý idol francouzské politiky. Nicolas Sarkozy nastupuje do vězení a štafetu předává synovi
Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy dnes nastupuje do vězení. Života za mřížemi se prý nebojí. Ačkoli je zdiskreditovaným politikem, do poslední chvíle se snažil tahat za nitky. A ambice ho nejspíš neopouštějí ani teď, zvláště když se ve Francii začíná objevovat jméno dalšího Sarkozyho, který se za své jméno rozhodně nestydí.
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dnes nastupuje do vězení. Bude tak první hlavou státu, který si bude muset odpykat trest za mřížemi. Nechvalné prvenství je okořeněné faktem, že posledním takto trestaným prezidentem byl nacistický kolaborant Philippe Pétain.
Není to přitom poprvé, kdy se politik dostává do křížku se zákonem. Letošní rok sedmdesátiletý Sarkozy strávil v domácím vězení poté, co byl odsouzen v případu ovlivňování soudu a získávání tajných informací výměnou za lukrativní výhody. Odsouzený byl i soudce a Sarkozyho právník.
Nyní se však pobytu v pařížské věznici La Santé exprezident nevyhne. Soud ho tam poslal na pět let za spiknutí s někdejším libyjským diktátorem Muammarem Kaddáfím, jehož režim mu poskytl peníze na úspěšnou prezidentskou kampaň v roce 2007. Exprezident sice podal odvolání, takže není vyloučeno, že si část trestu odpyká například formou domácího vězení, soud se případem bude zabývat současně s výkonem trestu.
Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím. Z Libye jsem neviděl ani cent, brání se
Nicolas Sarkozy si bude trest odpykávat vzhledem k jeho profilu o samotě, ale vězení se prý nebojí. Mluví stále jako politik, média třeba spravil o svých čtenářských plánech, kromě toho chce další knihu také napsat. Nechal se slyšet, že na svobodu vyjde „znovuzrozený“.
Energický, ale arogantní
Nicolas Sarkozy je „padlý idol“ francouzské politiky. Za sebou má dlouhou a do určitého bodu i úspěšnou kariéru. Starostou se stal už ve 28 letech, poslanecký mandát i vládní posty na sebe nenechaly dlouho čekat. Sarkozy platil za jednu z nejvýraznějších postav francouzského konzervatizmu, což vyvrcholilo jeho zvolením prezidentem.
Sarkozy prosazoval pravicovou politiku, po Francouzích chtěl, aby pracovali více než tradičních 35 hodin týdne, zaváděl daňová zvýhodnění a zároveň omezoval sociální výdaje a postupoval razantně vůči migraci. Snažil se působit energicky a efektivně, ale hospodářské výsledky a těžko skrývaná arogance vlády vedly k nepopularitě. V nejvyšší funkci ale zůstal jen pět let, když ho v roce 2012 porazil socialista François Hollande.
Po dvouleté přestávce se do vysoké politiky vrátil. Převzal tamější konzervativní gaullisty a přetvořil je v dnešní Republikány. Pokusil se také získat další prezidentskou nominaci, předběhl ho však premiér z doby jeho prezidentského mandátu François Fillon. Stejně ale už začínala doba Emmanuela Macrona a Fillon byl ve volbách jen do počtu. Republikáni dodnes hrají jen vedlejší úlohu.
David Ondráčka: Sarkozy v klepetech historie, z Elysejského paláce do cely
Zákulisní hráč ze staré doby
Pro Sarkozyho naopak začala doba soudních třenic. Přestože je dnes zdiskreditovaný korupčními skandály, nějakým způsobem si určitý vliv stále udržuje. Před pár týdny s ním například „něco“ konzultoval prozatímní premiér Sébastien Lecornu. Sarkozy má patrně stále přehled a kontakty v konzervativním táboře. Telefon mu prý bere Marine Le Penová a Jordan Bardella.
Jak svým vystupováním tak i názory však připomíná, že doba nedotknutelných a autoritářských mužů už je pryč. Například se v jedné ze svých knih vymezoval proti přijetí Ukrajiny do NATO a EU a navrhoval, aby Rusko dostalo místo u velmocenského stolu.
Největším podporovatelem Sarkozyho je dnes patrně jeho syn Louis, který lidi vyzval, aby jeho otci vytvořili jakousi „čestnou stráž“ na cestě z jeho bydliště do věznice. Louis sám ostatně na odkaz svého otce navazuje. Už dříve se spekulovalo o jeho plánech, protože se etabloval, mimo jiné v USA, jako poměrně kontroverzní komentátor francouzské politiky – na kterou nahlíží z pravicových a konzervativních pozic blízkých svému otci. Příští rok se má ucházet o křeslo starosty v Mentonu na Francouzské riviéře. Třeba se poté pokusí oživit i upadající konzervativce.
