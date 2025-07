Dalibor Martínek: Nejsou lidi, stěžují si firmy. Ale nabízejí jen podřadné práce

Pár poznámek k aktuálním, červnovým výsledkům nezaměstnanosti. V Česku je to číslo pořád nízko 4,2 procenta, jedno z nejnižších v Evropě. Je to dobře, je to špatně? Takže pár poznámek k tomu.

Absolutně nejvíc pozic nabízí opakovaně zaměstnavatelé v Praze (23 467 míst) a ve Středočeském kraji (15 761 míst). Celkově tedy téměř čtyřicet tisíc z celkových 98 700. Na jedno volné pracovní místo připadá v celé zemi v průměru 3,2 uchazeče o práci, nejvíc v okrese Karviná, kde je to 22 zájemců. Naopak v okresech Praha-východ a Praha-západ připadá na jedno volné místo necelý jeden uchazeč.

Co z toho plyne? Že ti lidé budou potřebovat někde bydlet. A jelikož firmy poptávají hlavně dělníky na stavby, kuchaře, řidiče, obsluhu vysokozdvižných vozíků nebo skladníky, čili rukodělné profese, je evidentní, že to nejsou budoucí zájemci o nákup bydlení v Praze a okolí.

Budou to nájemníci. Proto se spousta fondů a investorů žene do nájemního bydlení, zejména v Praze. Budou jistě i ubytovny. V každém případě, očekávání developerů, že nájmy mohou v letošním roce růst klidně o deset procent je důvodné.

Česko nedrží krok s trendem

Urbanizace je celosvětový trend. Česko však nedrží s tím trendem krok. Vymýšlí všelijaké dotace na podporu vesnic, ale lidé chtějí žít ve městech. V této souvislosti by dobré zamyslet se nad novým uspořádání rozpočtového určení daní. Více do krajských měst. Kde je více lidí na jednom místě, je víc práce. To bychom měli podporovat. S tím souvisí výstavba. Stavební zákon až v roce 2027? To jako vážně?

Ještě jeden detail. Bez práce bylo ke konci uplynulého měsíce v celé zemi 315 465 lidí, o 595 méně než v květnu. Současně vzrostl počet evidovaných volných pracovních míst, a to o 2264 na téměř 98 700. Co to znamená? Firmy by chtěly nabírat. Zase spíš pomocné profese, ne drahé inženýry a manažery.

Opět z toho plynou dva důsledky. Jestliže bude takto málo disponibilních nových zaměstnanců, nemůže růst ekonomika. Oprávněně si řada výrobních podniků stěžuje, že nejsou lidi. Mladým se nechce do práce, staří nestíhají nové technologie, do kterých podniky často investují víc než do lidí. Komu by se však chtělo dělat podřadné práce.

Premiér na jedné konferenci mluvil o tom, že Česko stojí na křižovatce. Že už bychom neměli být jednom montovnou, měli bychom se stát vědomostní ekonomikou. Reálné potřeby firem jsou však jiné. Práci udělají dovezení roboti, řídit je bude umělá inteligence, pracovníci budou nové haly stavět a uklízet.