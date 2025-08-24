Biohacking: Přítel nebo záškodník? Otestujete na sobě, co dělá lepek s vaším tělem
Lepek není problémem pouze pro celiaky. I zdraví lidé mohou při jeho nadměrné konzumaci pocítit únavu, nadýmání, mozkovou mlhu nebo podráždění kůže. Jak správně pracovat s lepkem a kdy ho omezit, aby vaše tělo zůstalo v rovnováze?
Lepek, jeho přítomnost v moderní stravě, jeho alergizující potenciál a tím pádem i vliv na zdraví populace, je předmětem debat laiků i odborníků různých oborů. Přímo onemocnění z lepku, jako alergie na lepek a celiakie jsou dnes již standardně a celkem dobře diagnostikovatelné autoimunitní nemoci. I když netrpíme přímo celiakií (a dalšími odvozenými nemocemi z ní) či alergií na lepek, častá a přílišná konzumace potravin obsahující velká množství lepku také může mít vliv na naše zdraví.
Lepek je složitá směs bílkovin, především gliadinu a gluteninu, které se přirozeně vyskytují v pšenici, žitu a ječmeni. Oves přirozeně lepek neobsahuje, ale je v něm bílkovina zvaná avenin, která je mu strukturálně podobná. Pokud už je imunitní systém celiaka příliš citlivý, může reagovat i na avenin. Problém s ovsem pro celiaka je ale většinou spíše ten, že kontaminace ovsa pšenicí, žitem nebo ječmenem může vést k přítomnosti skutečného lepku v ovsu.
Lepek dává těstu pružnost a schopnost zadržet bublinky vzduchu a pak se s ním dobře pracuje - těsto lépe kyne a je nadýchané. Cíle mechanizovaného zemědělství vedly k šlechtění obilovin s vysokým obsahem lepku, protože vyšší množství glutenových proteinů agronomicky znamená kvalitnější zrno.
Tichý sabotér zdraví. Když rohlík víc bere, než dává
Z pohledu lidského trávení je lepek však jeden z nejkomplexnějších potravinových proteinů. Štěpí se hůře než jednoduché bílkoviny z luštěnin či některé živočišné bílkoviny a v trávicím traktu po něm mohou zůstávat větší peptidové fragmenty. Tyto peptidové fragmenty pak mohou způsobovat nadýmání kvůli fermentaci bakteriemi. Také je imunitní systém může rozpoznat jako cizí tělesa a podle toho se k nim tak chovat a jejich přítomnost může podporovat propustnost střeva, což zvyšuje celkový zánět v těle.
Pro někoho trávení lepku funguje naprosto bez problémů, jiní ale vnímají, že se po lepku cítí těžší, nadmutí, unavenější či se hůře koncentrují. Mezi nemocemi z lepku a nulovými problémy totiž existuje široké spektrum reakcí, které souhrnně označujeme jako neceliakální senzitivitu na lepek, případně širší intoleranci na obilné proteiny a některé doprovodné složky.
Jednou z hypotéz, proč může lepek dělat potíže i bez celiakie, je jeho vliv na propustnost střevní bariéry. Gliadin, jedna z jeho složek, stimuluje uvolňování zonulinu, bílkoviny, která kontroluje těsnost spojů mezi buňkami střevní sliznice. Když se tyto spoje otevřou více, než je žádoucí, přestává střevo fungovat jako dokonalý filtr. Do krevního oběhu se potom mohou dostat větší fragmenty potravin, mikrobiální produkty i látky, které by za normálních okolností zůstaly pouze ve střevě.
Organismus na takovou situaci reaguje aktivací imunity. Tato aktivace může být mírná, ale chronická, jak chronické je trvalé a časté vystavení organismu gliadinu. To se pak navenek projeví nespecifickými symptomy: únavou, mozkovou mlhou, častějšími bolestmi hlavy, zhoršenou regenerací po zátěži, podrážděním kůže nebo opakovanými zažívacími obtížemi. Pro laickou i odbornou analýzu to může být matoucí, protože příznaky jsou neurčité a snadno se připíší stresu či nedostatku spánku.
Zkuste tři týdny bez lepku
Vztah lepku a naší imunity ale není přímočarý a je ještě zajímavější. I u zdravého člověka totiž lepek stimuluje imunitu a bílé krvinky se tak trochu na jeho přítomnosti v trávícím traktu trénují. Standardní reakcí těla je však stále převaha tolerance - tělo si lepku nevšímá. Pokud je ale střevo podrážděné, mikrobiom v nerovnováze a bariéra netěsní tak, jak má, misky vah se přehoupnou a pak vzniká přehnaná reakce.
Jak bylo zmíněno, velkou roli hraje dávka a frekvence. Tělo je adaptabilní a občasná konzumace kvalitního pečiva může být pro mnoho lidí naprosto v pořádku, zatímco každodenní vysoké dávky bílé pšeničné mouky v podobě sladkého pečiva, těstovin a snacků vytvoří kumulativní zátěž. Jak tedy s lepkem pracovat rozumně, pokud celiakii ani alergii nemáme? Můžeme si naordinovat tři až čtyři týdny bez lepku, jako experiment s jasným cílem: pozorovat energii během dne, kvalitu spánku, trávení, pleť, bolesti hlavy, výkyvy nálad, chuť na sladké. Následné znovuzařazení ideálně v malých dávkách a v kvalitní formě - kváskové pečivo, starší odrůdy obilovin (špalda, jednozrnka), pseudoobiloviny - pohanka, amarant, quinoa. Pokud žádný rozdíl nepozorujete, je pravděpodobné, že pro vás lepek problém není.
