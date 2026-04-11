Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Stanislav Šulc: Polský ráj to na pohled. Akorát ne pro podnikatele

České investice v Polsku rostou
Pixabay
Stanislav Šulc
Není to tak dávno, co se velká část místní elity vzhlédla v Polsku. Milovali na něm v podstatě vše, ale zejména odvahu a rychlost, s níž v posledních deseti letech buduje dálnice, a vůbec to, jaké to je skvělé místo pro investice. Jenomže pak někdo začal tu pohádku nabourávat realitou, která se moc nehodí. A teď část podnikatelů zjišťuje, že ne vše polské je tak fantastické, jak se tady vypráví.

Polsko jako velmoc, která rychlostí růstu předbíhá Německo a většinu chřadnoucí Evropy. Polsko jako ekonomický tygr, který přemýšlí tím správným způsobem. Polsko jako lídr východní Evropy, kde má smysl se angažovat.

Takové teze zaznívaly v post-covidových letech téměř na jakékoli konferenci pro investory hledající nové příležitosti. Klíčovými motivy byla zejména masivní výstavba dálnic, před kterou růst české dopravní infrastruktury působil jako hlemýžď, a také ochota vyjít investorům vstříc v podstatě ve všem, co si usmyslí.

To se projevuje také na datech, když se v roce 2024 Polsko vrátilo mezi osmičku největších investičních cílů českého kapitálu, kde předtím naposledy bylo v roce 2020. Navíc s poměrně výraznou expozicí ve výši 4,6 procenta z celkových investic 1,7 bilionu korun. Výrazně se na tom přitom podepsaly investice do nemovitostí, které v tom hrály klíčovou roli.

Problémy v ráji

Jenomže v posledních měsících se vyjevují stále častěji i další motivy v polském příběhu. Prvním je například přístup místních bank, které velmi důsledně vybírají, jaké projekty budou financovat, a jaké naopak ne, což se projevuje zejména v realitním sektoru.

A co platí pro investory, nejspíš platí pro klasické podnikatele dvojnásob. O tom se přesvědčil Radim Jančura, úspěšný český podnikatel v dopravě a sektoru hospitality. Ten po půl roce ukončil angažmá RegioJetu v Polsku, když narazil na místní byznysovou realitu.

Až brutálně pak o zkušenostech podnikatelů a investorů v Polsku vypráví Michal Jalovecký v podcastu věnovaném investicím do nemovitostí. Hovoří o drakonických pokutách za nedodržování pravidel, o možném vyšetřování za krach byznysu (nikoli za tunelování firmy), o zvýšeném „zájmu“ o zahraniční společnosti ze strany úřadů.

Jančurův RegioJet se stahuje z Polska. Podle firmy tam nepanuje férové prostředí

Zprávy z firem

Český dopravce RegioJet ukončí 3. května působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. Firma to zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní prostředí. Zkušební provoz spustil dopravce mezi Krakovem a Varšavou loni v září a od 1. března začal jezdit v pravidelném provozu na této lince prodloužené až do Gdyně a na lince mezi Poznaní a Varšavou.

ČTK

Přečíst článek

O čem se v Česku téměř vůbec nemluví, jsou pak daně, které tamní vláda postupně zavádí. To by totiž části dosavadních fandů Polska nejspíš praskla cévka.

Svět bez pravidel?

A tak tu je zásadní otázka. Je Polsko skutečně oním rájem na zemi, kde vše roste, investorům se daří a Německo s Českem se v podstatě stávají trpaslíky? Nebo to spíš byla hezká písnička, aby přilákala kavky?

Péter Magyar

Karel Pučelík: Kdo je Péter Magyar? Nekompromisní lídr, který umí chodit v Orbánově systému

Názory

Maďarský premiér Viktor Orbán by po šestnácti letech mohl zamířit do opozičních lavic. Jeho Fidesz čelí vážné hrozbě ještě nedávno malé strany Tisza a hlavně Pétera Magyara, který je nezpochybnitelným lídrem opozice. Co prosazuje a proč se odpůrci Orbána sjednotili za člověkem, která má pověst drsného politika s komplikovanou povahou?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Možná to je ale ještě celé trochu jinak, Polsko je zcela normální zemí se svými výhodami a problémy. Jen část Čechů si kdysi vysnila jakousi formu kapitalismu bez pravidel a teď jsou trochu vyděšení, když na to někde jinde nejsou úplně zvědaví?

Každopádně investorské vztahy mezi Českem a Polskem se postupně dostávají na novou úroveň a bude dobré sledovat jejich vývoj.

Související

Zámek Książ ve Slezsku

REPORTÁŽ: Lesk aristokracie a beton nacistů. Polský zámek Książ vstal z popela Rudé armády

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Svět vyděsil nový model AI od Anthropicu. Zdá se, že oprávněně

Co dokáže nový model Mythos od Anthropicu? Nejspíš hodně, když se kvůli němu schází americký ministr financí se šéfy bank a kyberbezpečnostní firmy na celém světě panikaří.

Za zhruba tři a půl roku, během nichž svět aktivně sleduje vývoj modelů umělé inteligence, se toho stalo poměrně hodně. Přesto nyní nastává poměrně bezprecedentní situace. Vedení Anthropicu, která vyvíjí nástroj Claude, odmítlo uvést nejnovější model své AI na trh s tím, že je příliš dokonalý a v důsledku potenciálně nebezpečný. Mohl by to být dokonalý marketingový tah, ale zdá se, že není.

Anthropic totiž oslovil klíčové technologické společnosti s tím, že jim jednak ukázal možnosti tohoto modelu, který má podtitul Mythos, zároveň jim věnoval tokeny v hodnotě 100 milionů dolarů. Cílem přitom má být, že firmy jako Apple, Microsoft, Amazon, Google a další využijí tyto kredity na opravu internetové infrastruktury a vůbec na služby, na nichž v současnosti v podstatě jede svět.

Že je situace vážná pak potvrdila i svolaná schůzka amerického ministra financí Scotta Bessenta a šéfa americké centrální banky Fed Jeroma Powella s šéfy klíčových amerických bank.

Každý může zaútočit na každého

Je situace opravdu tak vážná? Nejspíš ano. Podle lidí, kteří měli možnost s modelem pracovat, totiž Mythos dokáže to, co doposud nedokázal žádný jiný systém: projít jakýkoli systém se sebedokonalejším zabezpečením, najít v něm chybu, tu využít a daný systém shodit. A co je možná ještě horší: Mythos se sám dokáže při podobném útoku měnit, aby byl ještě účinnější.

Potenciál pro zneužití je v podstatě nekonečný, z reakce těch, kteří jsou situaci nejblíž, se pak zdá, že obrana je prakticky nemožná.

Co by to znamenalo? Že každý člověk by pomocí tohoto nástroje dokázal zaútočit na libovolnou digitální infrastrukturu a tu když ne zničit, tak ochromit. Důsledky podobných možností jsou skutečně nedozírné, stačí připomenout kolaps řady systémů v červenci roku 2024, kdy kvůli chybě v aktualizaci bezpečnostního systému CrowdStrike spadly systémy po celém světě.

Dalibor Martínek: Přijímačky na střední jsou brutální síto. Děti bohatých mají větší šanci

Názory

Pro sto padesát tisíc mladých lidí přišly nejkrušnější okamžiky roku. Začaly přijímací zkoušky na střední školy. A přestože se podle statistického úřadu dostává na čtyřletá gymnázia 60 až 72 procent uchazečů, realita je mnohem dramatičtější.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vítězové a poražení

Netušené možnosti nového modelu výzkumníci objevili například tím, že se mu podařilo najít a využít chyby v operačním systému Linux, která v něm existovala 27 let a nikdo si ji doposud nevšiml.

Vedle bezpečnostních hrozeb přináší tento model také jednu zásadní byznysovou otázku: když AI model dokáže najít chybu, kterou desítky tisíc odborníků neodhalili za téměř tři dekády, nevstupujeme definitivně do éry AI-kyberbezpečnosti? Mají firmy působící v této oblasti ještě nějaký smysl a budoucnost?

I zde se láme byznysový chleba. Anthropic totiž vytipoval několik bezpečnostních firem, které do svého pilotního projektu pozval. Jsou to samozřejmě americké společnosti jako CrowdStrike, Palo Alto Networks nebo Cisco. Ostatní budou mít pravděpodobně smůlu.

Odpočty na výzkum uplatňuje málo firem

Firmy šetří miliardy, ale nevyužívají příležitost. Daňové odpočty na výzkum zůstávají stranou

Zprávy z firem

Firmy v Česku investují do výzkumu a vývoje čím dál víc, ale paradoxně méně využívají daňové odpočty, které jim mohou výrazně ušetřit náklady. Nová data Českého statistického úřadu ukazují, že tento nástroj zůstává pro mnoho podniků složitý a nejistý.

nos

Přečíst článek

Související

Polsko znovu míří na globální trhy, plánuje miliardové dluhopisy

Polsko je zatím poslední zemí ze skupiny takzvaných rozvíjejících se ekonomik, která se od začátku války v Íránu vrací na mezinárodní dluhopisové trhy. Nabízí emisi dluhu denominovanou v dolarech, a to ve třech tranších. S odkazem na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Dluhopisy budou mít splatnost pět, deset a 30 let.

U nejkratší splatnosti se počáteční rozpětí pohybuje kolem 95 bazických bodů nad americkými státními dluhopisy. U nejdelší splatnosti pak přibližně kolem 160 bazických bodů, uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

Polsko se vrací na zahraniční dluhopisové trhy poté, co válka na Blízkém východě zastavila růst aktiv rozvíjejících se trhů a zvýšila globální volatilitu. Současný konflikt začal 28. února, když americká a izraelská vojska zaútočila na Írán.

Polské ministerstvo financí potvrdilo, že jako hlavní organizátory pověřilo banky Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase a Société Générale. Zda se transakce uskuteční, bude podle ministerstva záviset hlavně na vývoji tržních podmínek.

Dluhopisy v hodnotě miliard eur

Připravovaný krok podle Bloombergu následuje po lednovém prodeji eurových dluhopisů v objemu 3,25 miliardy eur a po únorové emisi tzv. samurajských dluhopisů v objemu 211,6 miliardy japonských jenů. Polsko se chystá letos vydat zahraniční dluhopisy v hodnotě odpovídající deseti až 12 miliardám eur.

Petr Pavel
Aktualizováno

Pavel se postavil vládě: Nikdo mi nemůže zakázat jet na summit NATO

Politika

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, míní prezident Petr Pavel. „Popíral by tím jeho ústavní pravomoci,“ uvedl Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně na dotaz k účasti na letním summitu NATO v Ankaře. Už dříve avizoval, že se kvůli tomu chce sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zda počítá s účastí na summitu, Pavel studentům výslovně neřekl.

ČTK

Přečíst článek

Poslední emise dluhopisů denominovaných v dolarech, ke které Polsko přistoupilo, jez února 2025. Tehdy země prodala dluhopisy se splatností pět a deset let v objemu 5,5 miliardy dolarů.

Výnos stávajících dluhopisů splatných v roce 2035 činí 5,11 procenta, což je nárůst proti 4,72 procenta těsně před vypuknutím války na Blízkém východě. Stále je to ale méně než maximum z minulého měsíce, které činilo 5,23 procenta.

Polsko, které má u svého hlavního ratingu negativní výhled od všech tří klíčových ratingových agentur, nedávno snížilo daně z pohonných hmot. Chce tak zabránit situaci, že růst cen ropy znovu vyvolá inflační tlaky v domácí ekonomice. Země také v březnu omezila nabídku dluhopisů v domácí měně při aukcích.

Situace České republiky se od Polska dost liší. Stát si většinu financování zajišťuje v korunách na domácím trhu, na zahraniční trhy chodí ve srovnání s Polskem spíše výjimečně.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Aktualizováno

Hypoteční boom pokračuje. Průměrná půjčka přesáhla 4,5 milionu

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme