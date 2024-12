Zapomenutou stodolu zrekonstruovali na dům plný světla. Vyšlo to na 15 milionů

Místo demolice zvolili rekonstrukci, chtěli zachovat kamennou stodolu z počátku 20. století. Za 15 milionů získali bydlení s nádechem historie a moderního životního stylu.

Stodolu ze začátku 19. století si koupili, protože stojí v sousedství domu jejich babičky. Kvůli špatným zkušenostem se do rekonstrukce nejprve nechtěli pouštět. Stačila jim ale jedna návštěva a měli jasno. Bourat se nebude.

Objekt, jehož historie sahá minimálně do roku 1912, si totiž o zachování vyloženě říkal. Seno se skladovalo pod ručně opracovanými trámy krovu a sedláci projížděli s vozy pod klenutými kamennými průjezdy. Během let ale stodola získala řadu nánosů omítek, přístaveb a dřevěných prvků. To všechno muselo ustoupit novému využití.

Zachránili stodolu z 19. století

„Objekt byl očištěn na cihlovo-kamenné torzo, ke kterému jsme přistupovali s opatrností téměř památkové ochrany,“ říká architekt Michael Karnet (Karnet architekti). Jeho studio mělo rekonstrukci na starost.

Po statických úpravách došlo na novostavbu, ta je vložená dovnitř. „Od prvního konceptu jsme věděli, že nesmí dojít k ovlivnění stability základů původních zdí, proto bylo jasnou volbou vložit do stodoly dřevostavbu,“ popisuje Karnet. Hrubá stavba byla nakonec hotová za pouhých deset dnů.

Ústředním tématem architektonického přístupu se stalo světlo. Aby ho do interiéru pronikalo co nejvíce, je část střechy prosklená. Architekti rovněž využili velkoformátových oken.

Hlavní obytná část byla situována mezi druhou dvojicí klenutých průjezdů, v jižní části domu. „Před průjezdy se rozprostírají dvě terasy, jedna směřující do klidnější poloviny pozemku plné odpoledního slunce, zatímco protilehlá terasa vítá ranní sluneční paprsky,“ dodává Karnet.

A na kolik rekonstrukce stodoly v Dobříši vyšla? Rozpočet se pohybuje v rozmezí od 10 do 15 milionů korun.

