Dovolená v Chorvatsku letos Čechům podraží. Egypt a Turecko vyjdou výhodně

Dovolená v evropských destinacích se letos Čechům prodraží zhruba o pět procent. Důvodem je oslabení koruny vůči euru, když aktuální kurz 24,70 koruny za euro je zhruba o korunu slabší než před rokem. Naopak výhodnější kurz koruny mohou čekat turisté, kteří zamíří do Turecka nebo do Egypta. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu.

„Česká koruna oproti loňskému roku výrazně oslabila. I za předpokladu, že ceny v lokální měně zůstaly nezměněné, díky vývoji kurzu koruny a jiných měn může cena dovolené narůst,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška. Nepříznivý kurzový vývoj podle něj postihl nejoblíbenější zahraniční destinace Čechů, tedy Chorvatsko, Slovensko, Itálii či Řecko. Pozitivně se naopak kurzový vývoj projevil u cest do Turecka či do Egypta, když tamní měny proti koruně za poslední rok výrazně oslabily.

Analýza upozorňuje, že oslabení koruny se při cestách do zahraničí promítne i do dražší dopravy. Turisté se musí připravit nejen na dražší letenky než loni, ale i na vyšší poplatky za dálniční mýtné, které je rovněž stanoveno v eurech.

Čeští turisté významně neušetří ani na nákupech jídla či platbách za služby v dovolenkových destinacích. Celková cenová hladina například v Česku, Slovensku a Chorvatsku je podobná, přestože u jednotlivých položek lze najít rozdíly. Jídlo v běžné restauraci je v Česku a na Slovensku levnější než v Chorvatsku, podobně jako půllitr místního piva nebo třeba kuřecí maso. Naproti tomu v Chorvatsku jsou levnější například sýry, lístky do kina nebo cigarety.

