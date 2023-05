Erdoganův volební triumf zlevní Čechům letní dovolenou

Erdoganův triumf ve volbách může Čechům výrazně zlevnit dovolenou v Turecku. Turecké měně hrozí, že vůči koruně do konce letoška oslabí o 31 procent. Plyne to z prognózy americké banky Morgan Stanley.

Včerejší volební vítězství stávajícího tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana může vést k dramatickému propadu liry. Turecká měna totiž podle včerejší zprávy analytiků přední americké banky Morgan Stanley oslabí o zhruba třicet procent, jestliže Erdogan setrvá u své kontroverzní politiky nízkých úrokových sazeb prosazovaných i v čase pádivé inflace.

Do konce roku by v takovém případě turecká měna sestoupila až na úroveň blízkou 28 lirám za jeden americký dolar. V současnosti se dolar prodává za zhruba 20 tureckých lir.

Levné a ještě levnější Turecko?

Erdoganovo vítězství by ale liru mohlo výrazně oslabovat již o nadcházejících prázdninách. To by citelně zlevnilo dovolenou i Čechům. Turecko patří mezi jejich nejvyhledávanější turistické destinace. S citelným oslabením liry zlevňuje například pořízení výletů, potravin v obchodech, suvenýrů či oblečení, hodování v restauracích a barech, různých služeb a dalšího.

Podle konsensu mezinárodních analytiků se má dolar koncem letošního roku prodávat za zhruba 21,30 koruny. Pokud by se vyplnila uvedená prognóza Morgan Stanley, že turecká měna oslabí na kurs odpovídající 28 lirám za dolar, jedna turecká lira by koncem letoška stála pouze 0,76 české koruny. Nyní se přitom lira prodává za zhruba 1,1 české koruny. Znamenalo by to, že po svém dosavadním letošním oslabení vůči koruně o zhruba devět procent by turecká měna vůči ní ztratila dalších zhruba 31 procent. Turecká měna by tak vůči koruně byla suverénně nejslabší v historii, vždyť už nyní je blízko dějinných minim.

Nelze ale předpokládat, že by třeba suvenýry nebo potraviny v Turecku zlevnily z hlediska českého turisty o zhruba třicet procent, bude to o něco méně. Důvodem je právě pádivá inflace, aktuálně zhruba 44procentní, která si část „slevy“ vezme zpět. I tak bude Turecko letos pro Čechy relativně velmi levné, i díky poměrně silné úrovni kursu koruny k euru.