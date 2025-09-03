Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Strnadova CSG hlásí rekordní výsledky. Ve velkém od ní nakupuje NATO

Strnadova CSG hlásí rekordní výsledky. Ve velkém od ní nakupuje NATO

Strnadova CSG hlásí rekordní výsledky. Ve velkém od ní nakupuje NATO
CSG, užito se svolením
nst
nst

Strnadova Czechoslovak Group reportuje rekordní výsledky a potvrzuje tak své postavení mezi předními evropskými firmami obranného průmyslu. A zvažuje vstup na burzu.

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada v letošním prvním pololetí zvýšila tržby meziročně o 78 procent na 2,81 miliardy eur (zhruba 69 miliard korun). Dodávky pro Severoatlantickou alianci (NATO) a pro Ukrajinu, která se brání ruské vojenské agresi, představovaly 96 procent tržeb. Vyplývá to z prezentace pro investory, kterou CSG zveřejnila na svém webu.

Vyšší než o rok dřív byl také konsolidovaný provozní výsledek 777 milionů eur, za loňské první pololetí byl 425 milionů eur. Celoroční tržby firma očekává 5,74 miliardy eur a konsolidovaný provozní výsledek za celý letošní rok 1,55 miliardy eur.

„CSG pokračuje v dynamickém růstu a rekordní výsledky potvrzují správnost naší dlouhodobé strategie. Díky silnému backlogu, systematickým investicím do moderních technologií a vertikální integraci jsme schopni zajišťovat stabilní dodávky a rozvíjet naše kapacity,“ uvedl v tiskové zprávě Zdeněk Jurák, finanční ředitel CSG.

Michal Strnad, majitel holdingu Czechoslovak Group
Aktualizováno

Křetínský i Kellnerová sesazeni. Nejbohatším Čechem je Strnad

Leaders

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Z čela žebříčku sesadil loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun. Majitel holdingu Agrofert a předseda hnutí ANO Andrej Babiš klesl ze sedmého na osmé místo, přestože hodnota jeho majetku odhadovaná na 85 miliard korun je stejná jako loni.

ČTK

Přečíst článek

Vstup na burzu je ve hře

Některá média dříve uvedla, že CSG zvažuje vstup na burzu v Amsterdamu a možná zároveň i v Praze. Firma v prezentaci napsala, že mezi možnostmi, jak podpořit svůj pokračující růst, je také primární veřejná nabídka akcií (IPO) na regulovaném trhu. „Žádná konečná rozhodnutí nebyla učiněna a jakékoli takové rozhodnutí bude záviset na řadě faktorů, včetně převládajících tržních podmínek,“ dodala firma v prezentaci. V červnu CSG dokončila emisi zajištěných dluhopisů za deset miliard korun se splatností v roce 2030 a kupónem 5,75 procenta.

Na zahraničních trzích CSG emitovala dluhopisy v objemu jedné miliardy amerických dolarů se splatností v roce 2031 a kupónem 6,5 procenta a jedné miliardy eur se splatností v roce 2031 a kupónem 5,25 procenta. Získané prostředky byly použity na refinancování a podporu dalšího růstu skupiny.

V prvním pololetí se CSG podařilo dosáhnout několika milníků. Skupina dokončila akvizici závodu na výrobu nitrocelulózy v německém Bomlitzu, čímž posílila svou vertikální integraci a zajistila si tak do budoucna přístup k této strategické komoditě pro výrobu munice. Zároveň byla završena dohoda o společném podniku se státní řeckou společností HDS, která přinese navýšení kapacit ve výrobě střední a velké ráže munice a dlouhodobé zajištění dodávek TNT.

Úspěšně byla dokončena integrace americké společnosti The Kinetic Group, která posílila postavení CSG na americkém trhu v oblasti malorážové munice. Skupina také odkoupila minoritní podíl ve Fiocchi Group, která vyrábí malorážovou munici, a stala se tak jejím jediným vlastníkem. K předchozímu většinovému podílu, který získala před třemi lety, dokoupila zbývajících 30 procent.

Další transakce CSG ohlásila už ve druhém pololetí. Patří mezi ně nákup většinového podílu ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice. Společnost Staluna Trade z holdingu CSG pak získala podíl 9,2 procenta v německé skupině Alzchem Group AG, která se zaměřuje na výrobu chemických látek. Před dvěma týdny CSG oznámila, že její společnost MSM North America získala od americké armády zakázku za až 632 milionů dolarů na výstavbu továrny na plnění velkorážové munice.

Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou také například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army a výrobce radarů Retia. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. Výrobní závody má CSG vedle Česka, Slovenska, Itálie a USA také ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí.

Nová Tatra Force se systémem automatizovaného řízení

Boj o moc v Tatře. Promet zablokoval miliardové investice, CSG zuří

Zprávy z firem

Menšinový akcionář automobilky Tatra Trucks, skupina Promet, zablokoval na páteční valné hromadě navýšení základního kapitálu firmy, které je klíčové pro chystané miliardové investice. V tiskových prohlášeních to uvedli představitelé Tatry a jejího většinového akcionáře, skupiny Czechoslovak Group (CSG). Promet Group reagovala, že odmítla navýšení základního kapitálu o 2,7 miliardy korun, protože k tomu vedení Tatry neposkytlo podklady.

ČTK

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Růst mezd v Česku překvapuje i experty. Příští rok ale zpomalí

Růst mezd v Česku překvapil i experty. Příští rok už ale zpomalí
ČTK
Lukáš Kovanda
nst

Růst mezd v Česku citelně překonal všechna expertní očekávání. V příštím roce ale kvůli clům ochabne, i bez zvýšení úrokových sazeb ČNB.

Vývoj mezd v České republice byl v letošním druhém čtvrtletí výrazně příznivější, než experti čekali. V reálném vyjádření totiž průměrná hrubá měsíční mzda přidala meziročně hned 5,3 procenta, nejvíce od loňského prvního čtvrtletí. Analytici oslovení agenturou Bloomberg přitom ve střední hodnotě svých odhadů čekali, že to bude o celý procentní bod méně, tedy 4,3 procenta. Nejoptimističtější odhad zněl na 4,8 procenta, nejpesimističtější ovšem jen na 3,9 procenta.

Se vzestupem mezd o 4,3 procenta počítala také poslední prognóza České národní banky. I z hlediska ČNB je tedy skutečný růst mezd nečekaně příznivý. Byť zvláště právě ČNB za ním nutně spatřuje i potenciální silnější inflační tlaky. Vývoj mzdové úrovně je klíčovou složkou jádrové inflace, kterou ČNB ve své snaze o zajištění cenové stability bere na zřetel zvláště ostřížím zrakem.

Učitelům vzrostou platové tarify o sedm procent

Dalibor Martínek: Nenasytní učitelé. Platy jim rostou, nestačí jim to

Názory

Ne rozšíření Dukovan. Ani výstavba dálnic, ani bydlení. Dokonce ani ne valorizace důchodů. Klíčovým tématem Česka je růst platů učitelů. Kupodivu nejde o vzdělávání našich dětí a posouvání Česka vpřed v soutěži národů. Jde prostě a jenom o ty platy. Že prý když budou vyšší platy, děti budou chytřejší.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Mzdová úroveň v Česku tak už prakticky vymazala hluboký pokles reálných mezd, k němuž došlo zejména vlivem mimořádně vysoké inflace z let 2022 a 2023 a který byl prakticky nejhlubší mezi všem zeměmi OECD. Na mzdovou úroveň posledního předpandemického čtvrtletí, tedy čtvrtého kvartálu roku 2019, nyní mzdy v Česku ztrácí už jen necelé procento.

Výraznější než očekávaný růst mezd pro Českou národní banku nebude impulsem k uplatnění přísnější měnové politiky, ba dokonce ke zvýšení základních úrokových sazeb. Vývoj na mezinárodní scéně a zejména v oblasti cel totiž už letos v druhé polovině roku a také v roce příštím negativně dolehne na výkon tuzemského průmyslu a exportu a vytvoří tlak, jenž bude další růst mezd brzdit i bez zpřísnění měnové politiky ČNB. Zatímco letos tedy ještě mzdy reálně přidají zhruba čtyři procenta, v příštím roce už reálně jen přibližně tři procenta.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Květnová inflace v je nečekaně výrazná, překonala všechna expertní očekávání

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Sebevědomí přichází se zvládnutými úkoly, říkají Alica Koblovská, Eva Moniová a Dagmar Palková

Jaroslav Kramer
nst

Co vše obnáší zásadní kariérní obrat po čtyřicítce? Je možné se na dovolené těšit zpátky do práce? A jakým způsobem se dá na nové pracovní pozici budovat sebevědomí? Nejen o tom si do další epizody podcastu #FinŽeny přišly popovídat vedoucí právního oddělení v Arete Alica Koblovská, CRM & Data Specialist v Partners Bance Eva Moniová a International Controller v Sev.en Global Investment Dagmar Palková.

Když byla Eva Moniová v roce 2022 hostem pilotního dílu podcastu Women in Finance, který tomuto formátu předcházel, byla posluchačům představena ještě jako ekonomická novinářka Seznam Zpráv. „Už tehdy jsem ale věděla, že budu dělat něco jiného. Pokusila jsem se s pomocí Czechitas překvalifikovat na datového analytika, a nakonec jsem v rámci CRM skončila zhruba na půl cesty mezi textařinou a datařinou,” líčí Moniová svůj kariérní posun. Svou motivaci vysvětluje bez obalu. „Cítila jsem se nevyužitá kompetenčně a nedoceněná finančně.”

Dagmar Palková je vystudovaná právnička a přes oblast auditu dospěla do controllingu. Přitom její kariérní dráha mohla vypadat také docela jinak. „Ještě před právy jsem studovala jazyky. Právo byl omyl, tam jsem se dostala jen kvůli sázce, kterou jsem uzavřela se spolubydlící na kolejích. Po škole v advokacii jsem zjistila, že nejspíš nebudu dobrá právnička, protože mi nevyhovuje ta konfrontace. Navíc jako koncipient v malé advokátní kanceláři si své působení vlastně platíte, což také není příjemné. Celý život mě naopak fascinuje matematika, a když se objevila příležitost zkusit audit v EY, šla jsem do toho a tam se mi splnilo, co jsem potřebovala. Doplnila jsem si vzdělání v ekonomii a pak už jen hledala místo, které mi nejvíc sedne,” přibližuje Palková profesní zákruty.

Kombinace práv a matematiky je blízká i Alici Koblovské. „Baví mě nejen práva, ale i celý kontext a byznys kolem toho. Též jsem působila v advokátní kanceláři a považuji to za velkou výhodu, že právo znám, jsem schopná číst dokumenty, chápat argumentaci, ale přeci jen mě více než právní teorie naplňuje byznys,” přibližuje své vidění Koblovská.

Být zvídavý prospívá po všech stránkách, říkají o miliardových ambicích manažerky Jana Kapr a Monika Marečková

Leaders

Jedna vybudovala společně s manželem z Austrálie technologickou firmu s globálním dosahem a téměř miliardovými tržbami. Druhá řídí už patnáct let úspěšnou poradenskou firmu, která si pod jejím vedením na onu magickou miliardu také pomýšlí. Co se stane, když se potkají u jednoho stolu? To napoví nový díl podcastu #FinŽeny, kam dorazily řídící partnerka RSM v Česku a na Slovensku Monika Marečková a spolumajitelka společnosti Billigence Jana Kapr.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Fyzicky dané hranice

Pro aktuální pracovní pozice všech tří dam určitě platí, že nikdy není hotovo a stále je na čem pracovat. To vyžaduje trochu jinou náturu a dovednosti, než je tomu u činnosti, kde se po dokončení ad hoc projektu obrací list. Alica Koblovská tvrdí, že téměř nutností je nalézt v tom zalíbení.

„Velký faktor je v tom, že mě to baví. Práci neberu jako zátěž, spíš mám časový problém s tím, aby se dostalo i na rodinu, sport a další aktivity. Moc nechápu, když po návratu z dovolené slyším stesky ostatních, že už se těší na další dovolenou. Já měla super dovolenou, ale stejně jsem se těšila domů a do práce,” říká Koblovská.

Dagmar Palková potvrzuje, že v prostředí mezinárodního finančního controllingu určitě není nikdy hotovo, ona ale má hranice jasně nastavené. „Když přijdu domů a vrhne se na mě má smečka, rozhodně nemám šanci zapínat počítač. Takže osobně mám hotovo, jakmile ho v práci zavřu. Je to takto dané. Ani jsem si nemusela nic nastavovat, pracovat doma prostě není fyzicky možné,” popisuje Palková, která si osobní čas vyloženě pro sebe vyhradí třeba jízdou na kole na cestách mezi prací a domovem.

Jaroslav Kramer, užito se svolením

Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office

Leaders

Existuje ve světě investic okurková sezóna? Čím je specifická práce v rodinné kanceláři? A je možné naučit se nudit? Nejen o tom byla řeč v novém dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream.cz s projektem #FinŽeny. Pozvání do mobilního studia v pražském Florentinu přijaly Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová, tři profesionálky v oblasti investic působící v One Family Office.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Totální junior

Kariérní obrat Evy Moniové byl podle jejích slov rozhodně spíše krokem do neznáma než sázkou na jistotu. „Nebyla jsem přesvědčena o ničem. Rekvalifikační kurz byl určen jen ženám, tak jsme tam byly na takovém růžovém obláčku a těšila jsem se, jak budu dělat datovou analytiku. Když jsem pak nastoupila na trh práce jako totální junior po čtyřicítce s dvěma malými dětmi, byla to velká srážka s realitou. Když se mi pak podařilo nastoupit do datového skladu Monety, byla to definitivní tlustá čára za předchozí kariérou,” líčí Moniová.

Postupem času a spolu se zapracováním ale začala dříve nabyté dovednosti znovu využívat. „Jistotu nemáte nikdy nikde, ale postupně jsem získávala stále jistější pocit s tím, že jsem mohla začít využívat to, co jsem dělala dříve, a k tomu přidávat nové vrstvy. Vždy jsem byla trochu přelétavá, ale teď v Partners Bance mám pocit, že jsem na správném místě. Mohu být u vzniku nových věcí, protože to ještě není klasická velká bankovní korporace, takže se mi to líbí a díky rostoucímu pracovnímu sebevědomí získávám více jistoty,” popisuje Moniová.

Krok z menšího do většího má za sebou i Alica Koblovská, konkrétně ze spíše rodinné firmy do významné investiční společnosti Arete. I to chtělo kus odvahy. „Každá takováto změna vyžaduje čas na adaptaci a slaďování představ. U mě byla novinka i to, že jde o investiční skupinu, protože dříve jsem pracovala spíše v rodinné firmě,” vysvětluje Koblovská.

Relativně krátce, od roku 2023, je na své pozici v Sev.en Global Investments i Dagmar Palková. Se sebevědomím je na tom podle svých slov zhruba podobně jako Eva Moniová. „Dá se říci, že si ho získávám zpátky, nebo se postupně staví tam, kde bych ho ráda měla. Začátek pro mě byl těžký, protože jsem přišla z investičního fondu, takže jsem byla orientovaná právě na investice, reality a podobně. Najednou jsem začala pracovat úplně s jinými pojmy a věcmi, které se sledovaly. A jsem moc ráda, jak v SGI funguje sdílení informací. Pracuji například se společnostmi, které vyrábějí organické hnojivo. To je něco, co jsem fakt nikdy nestudovala. Ale dnes vám mohu popsat chemický proces výroby, protože to se mnou kolegové nasdíleli. I to mi přidává sebevědomí, a jelikož se pořád rozrůstáme do dalších kontinentů a projektů, přistávají mi na stole nové a nové entity, o které se mám starat. A já se o ně musím starat tak, že budu velmi dobře vědět, co dělají. Takže to budování sebevědomí bude asi ještě nějakou dobu trvat,” líčí Palková.

Jak se dámy zvyklé na agilní povahu svých zaměstnavatelů vyrovnávají s obdobími “útlumu”, kdy to v práci tolik nevře?

Dokážou si samy pro sebe definovat svou pracovní hodnotu?

A mají zástupci nové generace vyzařovat raději sebevědomí, nebo spíše pokoru?

I o tom byla řeč v podcastu #FinŽeny. Epizodu si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo v kanále Newstream Podcasty na Sptify či Apple podcast. 

#FinŽeny, užito se svolením

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Bez spolupráce se nikam nedostanete, říkají v podcastu #FinŽeny Jiřina Procházková, Radka Mašková a Lenka Falešníková

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Doporučujeme