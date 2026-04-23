Češi si na internetu věří, přesto naletí. Každý sedmý už kvůli podvodným e-shopům přišel o peníze
Zkušenost s podvodným e-shopem má každý čtvrtý Čech a zhruba každý sedmý už kvůli nim skutečně přišel o peníze. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro mBank mezi tisícovkou respondentů.
Češi se přitom v online prostředí cítí velmi sebejistě – a často až příliš. Více než 80 procent lidí je přesvědčeno, že přesně ví, jak své peníze na internetu chránit, a každý pátý by si ze svých znalostí dal jedničku. Realita je ale podle banky mnohem varovnější.
„Falešné e-shopy jsou dnes druhým nejčastějším typem úspěšného podvodu,“ uvedl generální ředitel mBank pro Česko Robert Chrištof. Podle něj lidé často podceňují rizika a dávají přednost pohodlí a rychlosti před obezřetností.
Podlehnutí emocím
Typické nákupní chování tomu nahrává. Více než polovina lidí nakupuje z pohodlí domova a třetina vyřizuje objednávky večer nebo v noci. V takových situacích pak zákazníci snáze podléhají emocím a lákavým slevám – nákup přitom klidně dokončí i ve chvílích, kdy nejsou plně soustředění.
„Alarmující je, že jen čtvrtina lidí při nákupu řeší, zda daný e-shop vůbec zná,“ upozornil expert na kybernetickou bezpečnost Tomáš Mika. Hlavním lákadlem zůstává nízká cena.
Lidské chování jako slabý článek
Kybernetické podvody se navíc neustále vyvíjejí. Přestože se jich 61 procent lidí neobává, téměř polovina už se s nějakou formou podvodu setkala. Slabým článkem zůstává především lidské chování. I když většina lidí zná zásady silných hesel, třetina si je ukládá do prohlížeče a 40 procent běžně nakupuje přes nezabezpečenou veřejnou Wi-Fi.
Podle sociologa a ředitele agentury Focus Martina Slosiarika hrají klíčovou roli emoce a časový tlak. „Ve chvíli, kdy do hry vstupují emoce nebo rutina, jde racionální uvažování stranou. To je přesně prostor, který dnešní podvodníci využívají,“ uvedl.
Roste i počet útoků. Podle České bankovní asociace jich v letošním prvním čtvrtletí přibylo meziročně o čtyři procenta na téměř 24 tisíc. Objem ukradených peněz se přitom více než zdvojnásobil na téměř 800 milionů korun. Bankám se zároveň podařilo zachránit 3,4 miliardy korun.
