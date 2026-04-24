Digitální identita je základem online světa. Proč je neviditelným pilířem moderní ekonomiky

Michal Nosek
Rychlé a jednoduché online služby dnes stojí na systémech, které musí být zároveň bezpečné, spolehlivé a téměř neviditelné. Právě digitální identita se stává jedním z klíčových prvků, bez nichž moderní ekonomika nemůže fungovat.

Moderní digitální svět vytváří dojem jednoduchosti. Přihlášení jedním kliknutím, okamžitý přístup ke službám nebo vyřízení žádosti během několika minut. Za touto zdánlivou samozřejmostí se ale skrývá rostoucí technologická komplexita, která musí zajistit nejen rychlost, ale i důvěryhodnost celého procesu.
Zásadní roli v tomto prostředí hraje digitální identita, především schopnost spolehlivě určit, kdo je uživatel na druhé straně. Bez ní by nebylo možné provozovat většinu dnešních online služeb, od bankovnictví přes státní správu až po vzdělávání.

Digitální služby dnes stojí na tom, že víte, s kým komunikujete. Jakmile tahle jistota zmizí, nabourá se důvěra a přestává fungovat celý systém, který je na ní postavený,“ říká Petr Urban, předseda představenstva společnosti AMI Praha.

Evropský standard: důvěra přenesená mezi službami

V evropském prostředí se ověřování identity opírá o standardy eIDAS a služby, jako jsou bankovní identita, NIA, mojeID nebo eObčanka. Ty umožňují tzv. federaci identit. Tedy situaci, kdy se poskytovatel služby může spolehnout na ověření provedené jinou důvěryhodnou institucí.
Právě tento princip výrazně zjednodušuje odbavení uživatelů a zároveň zvyšuje bezpečnost celého ekosystému.

Když standardní identita nestačí

Ne vždy ale takové řešení existuje. Typicky v případech, kdy uživatel přichází ze zemí mimo Evropskou unii a nemá k dispozici žádnou z běžně používaných identit. S tím se potýkají například české vysoké školy. Podle dostupných dat studovalo v roce 2024 v Česku téměř 56 tisíc zahraničních studentů, přičemž přibližně polovina pochází mimo EU.

V těchto situacích se využívají pokročilé metody vzdáleného ověření identity. Patří mezi ně například snímání dokladů pomocí OCR, čtení dat z čipů, biometrické porovnání obličeje nebo tzv. liveness testy, které ověřují, že se nejedná o statický obraz.

Cílem je dosáhnout stejné míry důvěry, jako kdyby člověk stál fyzicky před vámi. A to bez toho, aby celý proces byl pro uživatele složitý nebo zdlouhavý,“ popisuje Petr Šimek, místopředseda představenstva a výkonný ředitel AMI Praha.

Přihlášení jako kompromis mezi bezpečností a komfortem

Ověření identity probíhá  autentizací, která může využít několik způsobů, jakými se uživatel do systému přihlašuje. V praxi se stále častěji kombinuje více metod, například heslo, mobilní zařízení nebo biometrie. Jde o vícefaktorové nebo aktuálně častěji multifaktorové ověřování. Stále častěji se také využívají technologie typu Single Sign-On, které umožňují přístup do více systémů bez opakovaného přihlašování. Výsledkem je snaha o rovnováhu a maximální bezpečnost při minimální zátěži pro uživatele.

Kdo smí co: řízení přístupů v reálném čase

Další vrstvou je autorizace, tedy řízení přístupových práv. Moderní systémy pracují s kombinací rolí, atributů a pravidel, které umožňují přizpůsobovat oprávnění konkrétní situaci. Například podle role v procesu, lokality, času nebo úrovně zabezpečení přihlášení. Díky tomu lze reagovat nejen na strukturu organizace, ale i na aktuální kontext, ve kterém se uživatel nachází.

Digitální zastupování jako běžná praxe

Specifickým případem je také možnost zastupování, kdy jedna osoba jedná jménem jiné. Tento princip, známý jako impersonizace, je běžný například při vyřizování administrativy nebo dotačních žádostí prostřednictvím specializovaných firem.
Systémy proto musí zajistit, aby takové jednání bylo nejen možné, ale i bezpečně dohledatelné.

Nové hrozby: deepfake a umělá inteligence

Rostoucí význam digitální identity zároveň doprovázejí nové hrozby. S rozvojem umělé inteligence a technologií typu deepfake se zvyšuje schopnost vytvářet přesvědčivé falešné identity. To klade další nároky na metody ověřování i celkovou architekturu bezpečnosti. „To, co dříve zvládl člověk pohledem na doklad, dnes musí řešit technologie. A musí to dělat spolehlivě i v prostředí, kde jsou podvody čím dál sofistikovanější,“ dodává Šimek.

Neviditelný základ digitální ekonomiky

Digitální identita zůstává pro běžného uživatele prakticky neviditelná, její význam ale rychle roste. Stává se jedním ze základních stavebních prvků digitální ekonomiky, podobně jako infrastruktura sítí nebo datových center. Její kvalita přitom neurčuje jen bezpečnost, ale i to, jak snadno a rychle budou lidé schopni využívat služby, na které si v posledních letech zvykli.

Moneta rozdělí 90 procent zisku. Akcionářům vyplatí téměř šest miliard

Moneta Money Bank vyplatí svým akcionářům dividendu 11,50 koruny na akcii před zdaněním, celkem zhruba 5,9 miliardy korun. Odpovídá to 90 procentům konsolidovaného čistého zisku banky za loňský rok. Výplatu schválila valná hromada, uvedla mluvčí banky Tereza Ryšanová. Ve srovnání s loňskem je celková dividenda nižší, tehdy banka vyplatila vedle řádné dividendy také mimořádnou část.

Na jaře minulého roku akcionáři schválili dividendu deset korun na akcii a na podzim ještě mimořádnou výplatu čtyři koruny na akcii, která pocházela z nerozděleného zisku z předchozích let.

Na letošní dividendu dosáhnou akcionáři zapsaní v Centrálním depozitáři cenných papírů k 27. dubnu 2026. Peníze banka vyplatí bezhotovostně 15. května.

Valná hromada zároveň schválila individuální i konsolidovanou účetní závěrku za loňský rok. Akcionáři odsouhlasili také změny v odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a přijali zprávu o odměňování vedení banky za rok 2025. Zasedání se zúčastnili akcionáři, kteří drží 73,14 procenta hlasovacích práv.

Schválení dividendy je očekávané a pro trh spíše potvrzující zpráva než překvapení, uvedl analytik BHS Timur Barotov. Pozitivní je podle něj hlavně to, že banka vyplácí velký podíl zisku pro akcionáře a zároveň podle zveřejněných informací po výplatě dál plní kapitálové požadavky. Valná hromada zároveň schválila všechny body programu, takže se celá akce uskutečnila bez komplikací, dodal.

Akcie Monety na pražské burze po 14:45 rostly o 0,55 procenta na 199,50 koruny. Aktuální cena akcií Monety se pohybuje kolem 200 korun, dividendový výnos tak dosahuje 5,75 procenta, řekl analytik XTB Tomáš Maxa. Připomněl velmi silný vývoj akcií Monety za posledních 12 měsíců. Ty bez započtení dividend připsaly přibližně 44 procent, což podle něj jen potvrzuje vysokou výkonnost českých bank v posledních letech.

Čistý zisk banky za loňský rok meziročně vzrostl o 11,9 procenta na 6,5 miliardy korun. Moneta patří mezi největší firmy obchodované na pražské burze, jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Ta v minulosti usilovala o spojení Monety se svou Air Bank, z plánované transakce ale nakonec sešlo.

Kovanda vysvětluje investice: Jak vydělávat na poklesu trhu a proč na to většina investorů nemá

Vydělávat na růstu akcií umí pochopit každý. Co ale dělat, když trhy padají? Ekonom Lukáš Kovanda v druhém dílu seriálu Kovanda vysvětluje investice ukazuje, jak funguje spekulace na pokles cen akcií, takzvané shortování. 

Babiš lže, tvrdí Lukačovič. Spor o miliardové dividendy eskaluje

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle majitele portálu Seznam.cz Ivo Lukačoviče lže o tom, že firma vyplatila majiteli šest miliard korun na dividendách. Tyto peníze zůstávají ve firmě na investice, uvedl Lukačovič na webu Seznam Zprávy. Babiš útočil opakovaně na Seznam.cz, Lukačoviče a média Seznam Zprávy, Novinky.cz a Právo, které také vlastní Lukačovič, v sobotu v příspěvku na síti X. Premiér obvinil Lukačovičova média z neobjektivního zpravodajství o Babišově vládě a firmu Seznam.cz z toho, že se vyhýbá placení daní v Česku. Lukačovič to popřel, Seznam.cz podle něj v Česku odvedl na daních 20 miliard.

Philip Morris vyplatí akcionářům méně na dividendách. Tuzemský trh je pod tlakem výrobků z Polska

Německé firmy v Česku čekají dobrý rok, poroste obrat i investice

Německé firmy, které působí v Česku, vidí v naší zemi větší potenciál než v Německu, říká aktuální konjunkturální průzkum, který každoročně zpracovává Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Po osmi letech letos poprvé rostou investice do rozvoje podniků.

Jako největší riziko vnímají firmy cenu energií. Dalším úzkým hrdlem jsou kvalifikovaní zaměstnanci. Lidí vzdělaných v technických oborech je na trhu dlouhodobý nedostatek a velké firmy si své zaměstnance raději vzdělávají samy. Z průzkumu vyplývá, že u téměř všech ukazatelů jsou podniky pro rok 2026 optimističtější než loni. Do výsledků průzkumu se přitom promítl i vliv konfliktu na Blízkém východě.

Současnou ekonomickou situaci hodnotí podniky výrazně lépe než před rokem. Podobný trend je patrný i v hodnocení vlastního podnikání firem. Druhým rokem také pokračuje trend rostoucího očekávaného obratu.

Pozitivní naladění v průmyslu i obchodu

Jinými slovy, německé firmy, z nichž 125 se zúčastnilo průzkumu, jsou z hlediska vývoje podnikání výrazně optimističtější. Výjimečně pozitivní výsledky vykazuje sektor obchodu. Každá druhá firma očekává příznivější hospodářský vývoj, 64 procent firem počítá se zlepšením vlastního podnikání a 71 procent předpokládá v průběhu roku 2026 růst obratu. Tento trend podporuje stabilní domácí spotřeba i skutečnost, že americká cla už nestojí v centru pozornosti jako dříve.

Také v průmyslu panuje pozitivní naladění. Růst obratu letos očekává 45 procent podniků ve zpracovatelském průmyslu oproti 39 procentům v loňském roce. Ještě výraznější změnu lze sledovat u investic. Loni plánovalo jejich snížení 43 procent firem, letos už je to jen 29 procent. Zvýšení investic naopak očekává 34 procent podniků. Zastavil se tak osmiletý pokles investic.

Špatné zprávy pro německý průmysl. Místo růstu ho letos čeká stagnace

Německý průmysl bude v letošním roce v nejlepším případě stagnovat. Vyšší náklady na energie, rizika v dodavatelských řetězcích a domácí strukturální slabiny vyvíjejí na největší evropskou ekonomiku tlak. Uvedl to prezident Svazu německého průmyslu (BDI) Peter Leibinger.

Srovnání s aktuálním konjunkturálním průzkumem v Německu ukazuje, že česká ekonomika se vývojem stále více vzdaluje německému trendu. Nejzřetelnější je to u investic a výhledu zaměstnanosti pro rok 2026. Zatímco v Německu firmy investice v součtu sníží, v Česku je zvýší. V Německu očekává růst počtu zaměstnanců jen 12 procent firem, v Česku 29 procent.

„Zdá se, že alespoň v tuto chvíli už neplatí, že když ‚Německo dostane rýmu, česká ekonomika z toho onemocní zápalem plic‘,“ říká výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. „Navzdory strukturálním problémům a nejistotě v Německu si bilaterální česko-německý obchod udržuje vysokou odolnost a dosáhl rekordního objemu 115,7 miliardy eur.“

Jako největší riziko budoucího vývoje vnímá 51 procent firem ceny energií. Třiačtyřicet procent firem pociťuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků. V pětiletém horizontu firmy považují za největší riziko zabezpečení dodávek surovin a energií. Evropa je i nadále výrazně závislá na dovozu fosilních paliv, která dnes tvoří zhruba 30 procent celkových nákladů energetického systému.

„Ceny jsou proto mimořádně citlivé na jakýkoliv geopolitický otřes,“ uvedla Claudia Viohl, CEO a předsedkyně představenstva společnosti E.ON Česká republika. Úspěšná energetická transformace proto podle ní není jen otázkou klimatických cílů, ale také předpokladem pro stabilní ceny, energetickou bezpečnost a dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy.

Ruská ekonomika slábne. Ani drahá ropa ji nespasí, varují zpravodajci

Ruská ekonomika se podle šéfa švédské vojenské rozvědky nadále potýká s vážnými problémy, a to i navzdory růstu cen ropy, který během konfliktu na Blízkém východě dočasně posílil příjmy Kremlu. Uvedl to deník Financial Times.

Za klíčové považují firmy především stabilní a předvídatelné regulatorní prostředí, které požaduje 64 procent podniků. Výrazná část firem zároveň volá po rychlejším rozvoji jaderné energetiky, zatímco urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů podporuje 37 procent respondentů.

V rámci střední Evropy obsadilo z hlediska investiční atraktivity první místo Polsko. Rozhodly zejména výrobní náklady či dostupnost pracovní síly. Následuje Česko, poté Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a na posledním místě Maďarsko.

Merz se dohodl se sociálními demokraty. Žádných sto dní na rozkoukání jeho vláda nedostane

