První krok k zestátnění. ČEZ nabídne část byznysu investorům, ve hře je až 150 miliard

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce vyčlenit klíčové části svého byznysu – prodej a distribuci energií, obchodování i energetické služby. Jde o první krok k plánovanému zestátnění firmy. ČEZ by si v nové společnosti ponechal 51 procent, zbytek by nabídl investorům. O návrhu budou akcionáři rozhodovat na červnové valné hromadě.

Výnos z prodeje podílu by měl firmě pomoci financovat výkup minoritních akcionářů. Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií ČEZ, zbytek patří soukromým investorům. Pokud by stát odkoupil i jejich podíly, stal by se jediným vlastníkem společnosti. Premiér Andrej Babiš už dříve uvedl, že vláda chce proces dokončit nejpozději do konce volebního období v roce 2029.

Podle ČEZ návrh vychází ze strategie schválené akcionáři v roce 2022, která počítá s oddělením výrobní a zákaznické části a s úpravou vlastnické struktury skupiny. Firma zároveň připouští, že zohlednila i vládní záměr vykoupit minoritní akcionáře.

Do nové dceřiné firmy mají přejít například společnosti ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, tradingové aktivity i telekomunikační firma Telco Pro Services. Podle informací serveru iRozhlas a Radiožurnálu by tyto části měl řídit místopředseda představenstva Pavel Cyrani, který by se měl postavit i do čela nové společnosti.

Ve hře až 150 miliard

Hodnota podílu nabízeného investorům by podle odhadů mohla dosáhnout až 150 miliard korun. To by výrazně snížilo zadlužení skupiny a usnadnilo následný výkup minoritních akcionářů v mateřské firmě.

Ministr průmyslu Karel Havlíček krok vysvětluje snahou uvolnit firmě ruce pro další investice. Výkup minoritních akcionářů by měl ČEZ financovat z vlastních zdrojů. Konečná cena bude záviset na vývoji akcií na burze, podle dřívějších odhadů by se mohla pohybovat kolem 250 miliard korun.

Kritika opozice

Plán ale čelí kritice opozice i části analytiků. Podle nich by mohl zvýšit zadlužení firmy a snížit příjmy státního rozpočtu, protože by ČEZ přestal vyplácet dividendy. „Nedává to ekonomický smysl,“ uvedl dříve bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček.

ČEZ loni vykázal čistý zisk 27,4 miliardy korun, což je meziročně o 1,7 miliardy méně. Pokles zaznamenaly také provozní zisk i celkové výnosy společnosti.

V dostihovém areálu v pražské Chuchli letos 25. července vystoupí americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, uvedla ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Koncert organizuje firma HUGO Productions, se kterou závodiště podepsalo smlouvu. Koně budou v době koncertu přesunutí, závodiště je na tom dohodnuté se Státní veterinární správou (SVS), uvedla Rambová. Rapper měl letos vystoupit ve Francii či v Polsku, loni v létě na Slovensku, všechny koncerty ale byly zrušeny. Kritiku vyvolaly výroky rappera oslavující nacismus. Minulý rok se objevily úvahy, že by mohl mít koncert i v Praze, což kritizovali aktivisté i někteří pražští radní.

„Ano, smlouvu máme a termín také. Bude to 25. července,“ řekla Rambová. Ke kontroverzím ohledně konání koncertu se Rambová vyjadřovat nechtěla. „To se musíte zeptat organizátora, my jsme jen pronajímatel prostor,“ uvedla. Kapacita koncertu je podle ní 50 tisíc lidí.

Hudebník měl letos 11. června vystoupit na stadionu ve francouzském Marseille. Rapper ale koncert odložil kvůli kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. O zrušení koncertu usiloval francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. Starosta Marseille Benoît Payan v březnu uvedl, že rapperova hudební show ve městě není vítána, psala o tom agentura Reuters.

Už dříve měl také vystoupit na festivalu na Slovensku, organizátoři ale devět dnů před naplánovaným začátkem akce oznámili zrušení. Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými nepředvídatelnými okolnostmi. Proti původně ohlášené slovenské show rappera Ye vznikla petice. Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Podobná výzva vznikla i v Česku kvůli informacím, že by Ye mohl vystoupit místo na Slovensku v Praze. Konání koncertu ale tehdy nikdo nepotvrdil.

Organizátor zrušil také červnový koncert amerického rappera v Polsku. Britská vláda pak zamítla rapperovi elektronické cestovní povolení pro vstup do země. Rozhodnutí padlo po kontroverzi kolem jeho plánovaného vystoupení na letošním festivalu Wireless v Londýně. Kvůli svým postojům Kanye West přišel o vízum do Austrálie.

Radní mají s koncertem problém

Server Page not found tento týden napsal, že pražský magistrát má s vystoupením rappera problémy. Radní pro kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09) řekl, že zatím nemá informaci, že by byl koncert tohoto interpreta v Praze oficiálně potvrzený. „Rád bych Vás však ujistil, že pokud by se podobná akce, na které by tento zpěvák měl vystoupit, měla uskutečnit na pozemku hlavního města Prahy, město takovou akci nepovolí. Praha nebude poskytovat prostor pro interprety, kteří se pojí s takto kontroverzními a nenávistnými projevy. Situaci v rámci našich kompetencí i nadále sledujeme,“ sdělil serveru Slabihoudek.

Americký rapper se letos koncem ledna veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím. Ye omluvu s titulkem „Těm, kterým jsem ublížil“, zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal. „Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy,“ napsal Ye v lednové omluvě, kterou v plném znění sdílel deník The Guardian.

Závodiště Chuchle Arena funguje jako sportovní areál pro koně, pořádá dostihové a parkurové závody. Každý majitel, který má v areně ustájené koně, bude podle Rambové včas informovaný o konání koncertu a bude mít nárok na kompenzaci za odstěhování koně. „Pokud koně nebude chtít odstěhovat, přestěhujeme je do stájí, které jsou vzdálenější od pódia, budou zatemněná okna kvůli světleným efektům a vše jsme řešili se Státní veterinární správou,“ dodala Rambová.

Debata o budoucnosti veřejnoprávních médií nabírá na obrátkách. Předseda opozičních Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby do připravované pracovní skupiny k zákonu o médiích veřejné služby zapojil i opozici.

Podle Rakušana by se skupina neměla soustředit pouze na technické parametry nového systému financování České televize a Českého rozhlasu, ale měla by otevřít i zásadní otázku, zda současný model financování prostřednictvím poplatků není nakonec lepší.

Premiér Babiš ve středu uvedl, že pracovní skupina by měla začít fungovat po 15. květnu, kdy skončí připomínkové řízení k návrhu zákona. Vznik skupiny chce iniciovat a sám se jejího jednání účastnit. Připomněl, že jeho vláda má zrušení poplatků ve svém programu, nevyloučil však dílčí úpravy, například možnost jejich dobrovolného placení.

Kritika Rakušana

Rakušan ale vládní postup kritizuje. Podle něj měla pracovní skupina vzniknout ještě před předložením zákona. „Pokud se nebude bavit jen o technikáliích, ale i o tom, zda stávající systém není lepší, žádám premiéra, aby nás jako opozici přizval,“ uvedl.

Starostové proto svolali vlastní schůzku, na kterou pozvali zástupce všech parlamentních stran i ředitele České televize a Českého rozhlasu. Opoziční strany a šéfové médií účast přislíbili, koalice zatím nikoli. „Dveře jsou ale otevřené do poslední chvíle,“ řekl Rakušan.

O financování veřejnoprávních médií se má dnes jednat i ve Sněmovně. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) uvedl, že se chce debaty osobně zúčastnit, protože téma považuje nejen za profesní, ale i osobní.

Vládní návrh, který Klempíř představil minulý týden, počítá s převedením financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň s jejich snížením o 1,4 miliardy korun v příštím roce.

Proti návrhu se už postavili zaměstnanci médií i odbory. Spolu s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podle nich by změny vedly k nestabilitě financování, hromadnému propouštění a ohrozily by schopnost médií plnit jejich veřejnou službu.

