První krok k zestátnění. ČEZ nabídne část byznysu investorům, ve hře je až 150 miliard
Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce vyčlenit klíčové části svého byznysu – prodej a distribuci energií, obchodování i energetické služby. Jde o první krok k plánovanému zestátnění firmy. ČEZ by si v nové společnosti ponechal 51 procent, zbytek by nabídl investorům. O návrhu budou akcionáři rozhodovat na červnové valné hromadě.
Výnos z prodeje podílu by měl firmě pomoci financovat výkup minoritních akcionářů. Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií ČEZ, zbytek patří soukromým investorům. Pokud by stát odkoupil i jejich podíly, stal by se jediným vlastníkem společnosti. Premiér Andrej Babiš už dříve uvedl, že vláda chce proces dokončit nejpozději do konce volebního období v roce 2029.
Podle ČEZ návrh vychází ze strategie schválené akcionáři v roce 2022, která počítá s oddělením výrobní a zákaznické části a s úpravou vlastnické struktury skupiny. Firma zároveň připouští, že zohlednila i vládní záměr vykoupit minoritní akcionáře.
Do nové dceřiné firmy mají přejít například společnosti ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, tradingové aktivity i telekomunikační firma Telco Pro Services. Podle informací serveru iRozhlas a Radiožurnálu by tyto části měl řídit místopředseda představenstva Pavel Cyrani, který by se měl postavit i do čela nové společnosti.
Ve hře až 150 miliard
Hodnota podílu nabízeného investorům by podle odhadů mohla dosáhnout až 150 miliard korun. To by výrazně snížilo zadlužení skupiny a usnadnilo následný výkup minoritních akcionářů v mateřské firmě.
Ministr průmyslu Karel Havlíček krok vysvětluje snahou uvolnit firmě ruce pro další investice. Výkup minoritních akcionářů by měl ČEZ financovat z vlastních zdrojů. Konečná cena bude záviset na vývoji akcií na burze, podle dřívějších odhadů by se mohla pohybovat kolem 250 miliard korun.
Kritika opozice
Plán ale čelí kritice opozice i části analytiků. Podle nich by mohl zvýšit zadlužení firmy a snížit příjmy státního rozpočtu, protože by ČEZ přestal vyplácet dividendy. „Nedává to ekonomický smysl,“ uvedl dříve bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček.
ČEZ loni vykázal čistý zisk 27,4 miliardy korun, což je meziročně o 1,7 miliardy méně. Pokles zaznamenaly také provozní zisk i celkové výnosy společnosti.