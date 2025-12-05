Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Zemřel Frank Gehry. Jeden z nejvlivnějších moderních architektů a spoluautor Tančícího domu

Zemřel Frank Gehry. Jeden z nejvlivnějších moderních architektů a spoluautor Tančícího domu

Frank Gehry
ČTK
nst
nst

Ve věku 96 let zemřel ve svém domě v Santa Monice kanadsko-americký architekt Frank Gehry. Informoval o tom list The New York Times. Gehry patřil k nejvlivnějším architektům druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Jeho smrt znamená konec jedné epochy – epochy, v níž architektura neměla jen sloužit funkčně, ale měla budit emoce, provokovat a proměňovat města. Gehry byl jeden z autorů Tančícího domu na Rašínově nábřeží v Praze.

Gehry zemřel po krátkém respiračním onemocnění ve svém domě ve městě Santa Monica v Kalifornii. Deníku The New York Times to sdělila jeho spolupracovnice Meaghan Lloydová. Proslul svým jedinečným stylem: kombinací neobvyklých tvarů, volných křivek a moderních materiálů. Mezi jeho nejslavnější díla patří budova Guggenheim Museum Bilbao ve Španělsku, komplexy kulturních a veřejných budov — a především Walt Disney Concert Hall v Los Angeles. Byl ale také jedním ze spoluautorů ikonického Tančícího domu v Praze.

Frank Gehry se narodil 28. února 1929 v kanadském Torontu jako Ephraim Owen Goldberg v chudé rodině druhé generace polských Židů (jeho dědeček odešel z Lodže v roce 1908). Rodina se později přestěhovala do Los Angeles.

Architekturu Gehry vystudoval na University of Southern California a poté v letech 1956 až 1957 studoval urbanismus na Harvardově univerzitě. V průběhu své kariéry vytvořil řadu budov, které změnily architektonickou mapu světových měst. Jeho díla nejsou jen funkcionalistickými stavbami — jsou to sochy ve veřejném prostoru, inspirace pro další generace architektů a kulturní ikonky, které lákají turisty i milovníky moderní architektury, připomíná server Los Angeles Times.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si některé projekty Franka Gehryho

Guggenheim Museum v Bilbau Walt Disney Concert Hall Guggenheimovo muzeum 7 fotografií v galerii

V roce 1962 si založil vlastní firmu v Los Angeles, zpočátku pracoval na projektech obchodních center a podobných komerčních zakázkách. Koncem 70. let poprvé přestavěl svůj jednoduchý domek v Santa Monice. Použil na něj drátěné oplocení, ohrady z vlnitého plechu a holé dřevěné trámy. Sousedům se dům ošklivil a stavbu nenáviděli. „Nebyla to žádná provokace, měl jsem prostě málo peněz na přestavbu,“ uvedl Gehry. „Pak mě napadlo, že je to esteticky zajímavé. Tak proč neobrátit nízké náklady v přednost?“, dodal. V roce 1989 získal prestižní Pritzkerovu cenu za architekturu.

I přes počáteční skepsi části veřejnosti či investorů, Gehry dokázal, že architektura může být odvážná, estetická a přitom funkční. Jeho práce inspirovala debatu o tom, co může být moderní architektura, a redefinovala hranice oboru. S odchodem Franka Gehryho tak skončila éra, ve které architektura propojovala technické mistrovství, vášeň pro estetiku a odvahu bourat zaběhlé konvence.

Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Monika Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Takto se proměnil byt ve Vršovicích. Potřeba bylo 1,5 milionů korun.

Z ruiny k dokonalosti: Jak dopadla rekonstrukce bytu za 1,5 milionu korun?

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

USA chtějí ochránit ruský majetek za biliony před EU, která by jej ráda poslala Ukrajině

Trump na jednání s Leyenovou, Macronem, Zelenským a dalšími představiteli EU
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Spojené státy tlačí na některé země Evropské unie, aby se postavily záměru Evropské komise poslat na Ukrajinu v přepočtu 2,2 bilionu korun ze zmrazených ruských devizových rezerv. Informaci přinesla agentura Bloomberg.

Podle Spojených států by peníze z ruských rezerv měly sloužit k zajištění míru, a nikoli k prodlužování války. Evropská komise chce Kyjevu peníze dát – jde vlastně o nevratnou bezúročnou půjčku – na jeho vojenské a finanční potřeby. Za poskytnuté peníze se mají ovšem zaručit členské země EU. Česko by tak muselo vyčlenit na tuto záruku minimálně 40 miliard korun.

Evropská centrální banka se na záruce podílet odmítá, i když po ní Evropská komise participaci žádá. Proti předání tisíců miliard korun Ukrajině jsou v rámci EU hlavně Belgie a Maďarsko, Slovensko jej podmiňuje tím, aby dané biliony nefinancovaly vojenské výdaje, což je v praxi prakticky nenaplnitelné.

Vladimir Putin a Naréndra Módí
Aktualizováno

Svět by se měl vrátit k míru, řekl Módí Putinovi

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin v Dillí jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Schůzku, na které oba představitelé hovořili o široké škále otázek od války na Ukrajině až po ekonomickou spolupráci, označil Putin za úspěšnou.

ČTK

Přečíst článek

Státní rozpočet Belgie inkasuje ze zmrazených ruských devizových rezerv, které jsou deponovány na jejím území, stovky milionů eur daní ročně. Hlavně se ale Belgie obává, že pokud přestanou platit příslušné sankce, bude to ona, kdo bude muset Rusku peníze z rezerv vracet – a pokud je mezitím Evropská komise pošle Ukrajině, nebude mít z čeho. Příslušné sankce, které ruské devizové rezervy zmrazují, musí Evropská unie každých šest měsíců obnovovat, a to jednomyslným usnesením. Pokud by například Maďarsko odmítlo obnovení podpořit, Rusko by potenciálně rezervami mohla opět disponovat.

Na Belgii by se pak musely „složit“ další členské země EU, aby mohla peníze Rusku vrátit – Česko by pak muselo Rusku „přes Belgii“ poslat zmíněných minimálně 40 miliard korun. Případně by vratku Rusku „natiskla z ničeho“ Evropská centrální banka, což ta ale právě odmítá jako nepovolené látání dluhu členských zemí eurozóny tiskem nových eur.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Babiš střet zájmů nevyřešil. Agrofert by měl prodat, radí Transparency International

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

U řešení střetu zájmů představeného budoucím premiérem Andrejem Babišem (ANO) přetrvávají pochybnosti, uvedla česká pobočka protikorupční organizace Transparency International. Babiš by měl podle ní mimo jiné objasnit, zda jím ohlášená trustová struktura vznikne v Česku, nebo v zahraničí, a jakou bude mít formu. Varovala před dopady na čerpání evropských dotací pro Česko. Svůj holding Agrofert by měl Babiš buď prodat, nebo by firma měla přestat čerpat veřejné peníze, doporučil výkonný ředitel Transparency International David Kotora. Agrofert nechtěl Babišem zveřejněný plán komentovat.

Způsob řešení střetu zájmů ještě před jeho jmenováním premiérem po Babišovi požadoval prezident Petr Pavel. Předseda hnutí ANO, které vyhrálo říjnové sněmovní volby, ve videu zveřejněném ve čtvrtek večer na sociálních sítích uvedl, že se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. S firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice, oznámil. Akcie holdingu bude podle Babiše spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti, řekl. Pavel brzy poté na síti X napsal, že Babiše jmenuje premiérem v úterý 9. prosince.

Agrofert odmítl se k Babišovu plánu vyjádřit. „Rozhodnutí akcionáře nám nepřísluší komentovat, vůči zaměstnancům, klientům ani obchodním partnerům se v tuto chvíli nic nemění,“ řekl mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.

Babiš podle Transparency International naznačil, že hodlá zřídit fond, a není zřejmé, zda půjde například o takzvaný slepý fond či jinou formu svěřenského fondu. Slepé fondy přitom aktuálně nemají zakotvení v české legislativě, navíc musejí být od politika odstíněné, aby nevěděl, jak přesně jsou nastavené a fungují, upozornila organizace. V zahraničí podle ní vhodnost řešení střetu zájmů potvrzují zvláštní úřady, takový ale v Česku není, takže nezbývá než věřit Babišovi a jeho právníkům, uvedl právník Transparency International Kryštof Doležal.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví. Sledujeme podivnou šarádu

Názory

Celá hra kolem Babišova střetu zájmů je trapná. Jak nastolení tohoto „problému“, tak jeho řešení. Babiš nyní teatrálně prohlásil, že převede Agrofert do „slepého“ svěřenského fondu. Kdo je slepý, věří, že Babiš nebude mít dál na svou firmu dosah.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Pokud chce být Andrej Babiš premiérem, nejvhodnějšími řešeními jsou buď Agrofert prodat, nebo přestat čerpat veřejné prostředky skrze jím ovládané společnosti. Další varianty budou nahrávat spekulacím, v čím zájmu ve funkci předsedy vlády koná, zda v tom veřejném či soukromém,“ podotkl Kotora. Pochybnosti podle Transparency International jsou třeba kolem toho, zda Babiš nebude jednat z vládní pozice ve prospěch Agrofertu, když firmu mají časem převzít jeho děti.

Po prezidentově oznámení, že Babiše premiérem jmenuje, by podle protikorupční organizace nic nemělo bránit zveřejnění podrobnějších informací o Babišově plánu, aby se předešlo spekulacím, v jaké zemi fond vznikne a jak bude právně ukotvený. Veřejnost by se měla dozvědět i to, zda trustová struktura zahrne všechny Babišovy společnosti včetně například fondu Hartenberg, kdo budou nestranní správci fondu a zda jde doopravdy o nevratné řešení, vyzvala Transparency International.

„Jedna věc je formální nastavení. Varováním, i s ohledem na předchozí zkušenosti je, jestli Babiš bude pravidla dodržovat,“ uvedla organizace. Otázky jsou podle Transparency International namístě s ohledem na předchozí Babišovo premiérské angažmá v letech 2017 až 2021, kdy setrvale odmítal střet zájmů řešit. Soudy přitom podle Transparency International potvrdily, že tehdejší svěřenské fondy nebyly řešením. „Vyvarujme se situace, kdy Česko může být teoreticky opět v centru zájmu institucí Evropské komise a budeme vystavení staronovému kolu mezinárodních nepříjemností, které se mohou v důsledku odrazit i v čerpání evropských prostředků pro naši zemi,“ dodal Kotora.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví. Sledujeme podivnou šarádu

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Sídlo holdingu Agrofert spojeného s expremiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem v pražském Chodově.
Aktualizováno

Zemědělský fond je připravený pozastavit dotace Agrofertu, pokud bude Babiš ve střetu zájmů, říká ředitel Dlouhý

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme