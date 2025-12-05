Zemřel Frank Gehry. Jeden z nejvlivnějších moderních architektů a spoluautor Tančícího domu
Ve věku 96 let zemřel ve svém domě v Santa Monice kanadsko-americký architekt Frank Gehry. Informoval o tom list The New York Times. Gehry patřil k nejvlivnějším architektům druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Jeho smrt znamená konec jedné epochy – epochy, v níž architektura neměla jen sloužit funkčně, ale měla budit emoce, provokovat a proměňovat města. Gehry byl jeden z autorů Tančícího domu na Rašínově nábřeží v Praze.
Gehry zemřel po krátkém respiračním onemocnění ve svém domě ve městě Santa Monica v Kalifornii. Deníku The New York Times to sdělila jeho spolupracovnice Meaghan Lloydová. Proslul svým jedinečným stylem: kombinací neobvyklých tvarů, volných křivek a moderních materiálů. Mezi jeho nejslavnější díla patří budova Guggenheim Museum Bilbao ve Španělsku, komplexy kulturních a veřejných budov — a především Walt Disney Concert Hall v Los Angeles. Byl ale také jedním ze spoluautorů ikonického Tančícího domu v Praze.
Frank Gehry se narodil 28. února 1929 v kanadském Torontu jako Ephraim Owen Goldberg v chudé rodině druhé generace polských Židů (jeho dědeček odešel z Lodže v roce 1908). Rodina se později přestěhovala do Los Angeles.
Architekturu Gehry vystudoval na University of Southern California a poté v letech 1956 až 1957 studoval urbanismus na Harvardově univerzitě. V průběhu své kariéry vytvořil řadu budov, které změnily architektonickou mapu světových měst. Jeho díla nejsou jen funkcionalistickými stavbami — jsou to sochy ve veřejném prostoru, inspirace pro další generace architektů a kulturní ikonky, které lákají turisty i milovníky moderní architektury, připomíná server Los Angeles Times.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si některé projekty Franka Gehryho
V roce 1962 si založil vlastní firmu v Los Angeles, zpočátku pracoval na projektech obchodních center a podobných komerčních zakázkách. Koncem 70. let poprvé přestavěl svůj jednoduchý domek v Santa Monice. Použil na něj drátěné oplocení, ohrady z vlnitého plechu a holé dřevěné trámy. Sousedům se dům ošklivil a stavbu nenáviděli. „Nebyla to žádná provokace, měl jsem prostě málo peněz na přestavbu,“ uvedl Gehry. „Pak mě napadlo, že je to esteticky zajímavé. Tak proč neobrátit nízké náklady v přednost?“, dodal. V roce 1989 získal prestižní Pritzkerovu cenu za architekturu.
I přes počáteční skepsi části veřejnosti či investorů, Gehry dokázal, že architektura může být odvážná, estetická a přitom funkční. Jeho práce inspirovala debatu o tom, co může být moderní architektura, a redefinovala hranice oboru. S odchodem Franka Gehryho tak skončila éra, ve které architektura propojovala technické mistrovství, vášeň pro estetiku a odvahu bourat zaběhlé konvence.
