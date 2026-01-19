Zemřel módní návrhář Valentino Garavani
Ve věku 93 let zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani. Oznámila to jeho nadace. Garavani, známý po celém světě především pod jménem Valentino, odešel z aktivní kariéry v roce 2008.
„Valentino Garavani dnes zemřel ve svém římském sídle, obklopen svými nejbližšími,“ uvedla nadace v prohlášení zveřejněném na sociální síti Instagram, kterou cituje agentura Reuters.
Valentino byl zakladatelem stejnojmenné módní značky a jednou z nejvýraznějších postav světové haute couture. Během své dlouhé kariéry vybudoval globální módní impérium a do historie se zapsal i charakteristickou červenou barvou známou jako „Valentino Red“.
Veřejné rozloučení s návrhářem se uskuteční ve středu a ve čtvrtek. Pohřeb se bude konat v pátek v Římě v 11:00 místního času, oznámila nadace.
Valentino býval řazen po bok Giorgia Armaniho a Karla Lagerfelda jako jeden z posledních velkých návrhářů éry, která předcházela proměně módy v globální, vysoce komerční odvětví řízené nejen kreativci, ale i marketingem a byznysem. Karl Lagerfeld zemřel v roce 2019, Giorgio Armani pak letos v září.
