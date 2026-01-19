Women Changing the World Awards 2025: Do finále postupuje 196 žen
Slavnostní vyhlášení soutěže Women Changing the World Awards proběhne 12. února 2026 v Praze, vítězka bude reprezentovat na mezinárodní úrovni a na prestižním setkání v Paříži.
Ocenění Women Changing the World Awards Czech&Slovak Edition 2025 vstupuje do své finálové fáze. Do letošního ročníku bylo podáno 536 nominací v celkem 30 kategoriích, které pokrývají oblast byznysu, vědy, inovací, technologií, veřejné sféry, vzdělávání i společenské odpovědnosti. Odborná porota vybrala 196 finalistek, jejichž práce přináší dlouhodobý a prokazatelný dopad na společnost.
Slavnostní vyhlášení vítězek prvních třech míst se uskuteční 12. února 2026 v Praze v rámci celodenního programu rozděleného do dvou částí – odpolední otevřené slavnosti v Divadle Broadway a večerní Awards Gala Night.
Česko-slovenskou franšízu Women Changing the World Awards založila Kamila Paličková s cílem dát viditelnost ženám, které mění svět kolem sebe konkrétními činy – často mimo hlavní mediální pozornost. Ocenění je součástí mezinárodní platformy Women Changing the World Award která propojuje ženské lídryně napříč zeměmi a podporuje sdílení inspirativních příkladů systémové změny. Předsedkyní poroty je Lenka Šťastná, dlouholetá expertka na rovné příležitosti a férové odměňování. Pod jejím vedením porota hodnotí nejen osobní úspěch, ale především dopad, udržitelnost a společenský přínos jednotlivých projektů.
Od 1. listopadu 2025 se mohou ženy z Česka a Slovenska nominovat do prestižního mezinárodního ocenění Women Changing the World Awards Czech & Slovak, které vzdává hold ženám, jež svou odvahou, vizí a činy mění svět kolem sebe.
Ženy, nominujte se! Prestižní mezinárodní ceny Women Changing the World Awards startují poprvé v Česku a na Slovensku
WCWA Afternoon Ceremony proběhne v Divadle Broadway v Praze a je koncipována jako otevřená slavnost pro finalistky, odbornou i širokou veřejnost. Nabídne vyhlášení vítězek v jednotlivých kategoriích, prostor pro setkávání a sdílení inspirativních příběhů žen z Česka a Slovenska. Večerní Awards Gala Night vyvrcholí udělením hlavních cen: Žena roku 2025 a zvláštní ceny „Muž, který mění svět.“
Vítězka titulu Žena roku 2025 postupuje do globálního kola Women Changing the World Awards a získává příležitost reprezentovat Českou a Slovenskou republiku na mezinárodní úrovni, včetně účasti na prestižním setkání v Paříži, kde se setkávají lídryně z celého světa.
Finalistky vybírala odborná porota složená z respektovaných osobností z oblasti médií, vzdělávání, byznysu a akademické sféry. Zástupci médií jsou srdečně zváni zejména na odpolední slavnost v Divadle Broadway, kde bude k dispozici prostor pro rozhovory, fotografování a mediální výstupy. Finálový den je možné sledovat také prostřednictvím online přenosu.