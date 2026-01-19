Nový magazín právě vychází!

KKCG Maritime chystá nabídku na akcie Ferretti za 182 milionů eur

Karel Komárek
KKCG/Užito se svolením
nst
nst

Společnost KKCG Maritime oznámila záměr zahájit dobrovolnou částečnou veřejnou nabídku na odkup až 52,1 milionu akcií italského výrobce luxusních lodí Ferretti S.p.A.. Cílem transakce je zvýšit podíl KKCG Maritime ve společnosti z dosavadních 14,5 procenta na 29,9 procenta základního kapitálu.

Po dokončení nabídky chce KKCG Maritime využít vyššího podílu hlasovacích práv k prosazení svých kandidátů do představenstva Ferretti na příští valné hromadě. Nabídka podle společnosti nesměřuje ke stažení akcií z burzy a nepovede k překročení hranice 30 procent, která by podle italských a hongkongských pravidel spustila povinnost podat povinnou nabídku převzetí.

KKCG Maritime je stoprocentně vlastněna investiční skupinou KKCG, kterou založil podnikatel Karel Komárek. Skupina je akcionářem Ferretti od jejího vstupu na burzu Euronext Milan v roce 2023. Současná nabídka má podle firmy zároveň umožnit ostatním akcionářům částečně zpeněžit jejich podíl v prostředí nižší likvidity akcií.

Komárek na lovu jednorožců. KKCG vstupuje do fondu, který sází na mozky z MIT a Harvardu

Komárek na lovu jednorožců. KKCG vstupuje do fondu, který sází na mozky z MIT a Harvardu

Money

Umělá inteligence je další velkou sázkou skupiny KKCG. Prostřednictvím fondu Link-XPV chce podpořit vznik nové generace AI firem v USA. Peníze pošle do start-upů z prostředí MIT a Harvardu.

nst

Přečíst článek

Akcionářům Ferretti KKCG Maritime nabízí 3,50 eura za akcii v hotovosti na bázi cum-dividend. Nabídková cena představuje prémii 21,3 procenta oproti neovlivněné oficiální ceně akcie na burze Euronext Milan k 11. prosinci 2025, tedy k poslednímu obchodnímu dni před zahájením nákupů akcií největším akcionářem společnosti. Ve srovnání s neovlivněnou závěrečnou cenou na hongkongské burze ke stejnému datu činí prémie 21,9 procenta. Maximální hodnota nabídky dosahuje zhruba 182,5 milionu eur.

Pokud počet akcií nabídnutých k odkupu překročí maximální objem stanovený v nabídce, bude alokace provedena poměrně, přičemž KKCG Maritime odkoupí stejný podíl akcií od každého akceptujícího akcionáře.

Nabídka podléhá schválení příslušných regulačních orgánů. Nabídkový dokument má být předložen úřadům v Itálii a Hongkongu a zveřejněn v souladu s místními předpisy.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

nst

Akciový sešup. Automobilky doplácejí na obchodní napětí mezi USA a Evropou

Akciový sešup. Automobilky doplácejí na obchodní napětí mezi USA a Evropou
ČTK
nst
nst

Akcie předních evropských automobilek výrazně oslabily v reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy plánují zavést cla na dovoz z několika evropských zemí. Trhy tak reagovaly na další eskalaci obchodního napětí mezi USA a Evropou v souvislosti s americkým tlakem na získání Grónska.

Sektorový index Stoxx Automobiles and Parts, který zahrnuje evropské výrobce automobilů a autodílů, ztrácel v pondělí ráno přibližně dvě procenta, uvádí web CNBC. Největší poklesy zaznamenaly akcie německých automobilek Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz Group, které v úvodu obchodování odepisovaly 2,6 až 4,4 procenta. Akcie italské automobilky Ferrari klesly zhruba o dvě procenta.

Ztráty postihly také akcie skupiny Stellantis, jež sdružuje značky jako Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler či Peugeot. Jejich hodnota na milánské burze klesla přibližně o 2,1 procenta.

Trump urychluje rozpad NATO a posiluje Koalici ochotných

Politika

Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením cel vůči evropským zemím, které odmítají prodej Grónska, znamenají zásadní zlom v transatlantických vztazích. Podle analýzy serveru Politico se pro řadu evropských vlád jedná o okamžik, kdy se dlouhodobé napětí se Spojenými státy proměnilo v otevřenou krizi důvěry.

nst

Přečíst článek

Negativní reakce trhu následovala po Trumpově víkendovém prohlášení, podle něhož Spojené státy od 1. února zavedou desetiprocentní cla na dovoz z Británie, Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a Finska. Od 1. června by se tato cla měla zvýšit až na 25 procent. Opatření jsou součástí širšího tlaku Washingtonu na to, aby se Grónsko, autonomní území Dánska, stalo součástí Spojených států.

Evropští političtí lídři mají v nejbližších dnech jednat o společné reakci. Investoři mezitím vyhodnocují možné dopady na jednotlivá odvětví, přičemž automobilový průmysl patří mezi nejzranitelnější. Důvodem je vysoká míra globalizace dodavatelských řetězců a silná závislost evropských výrobců na produkci a odbytu v Severní Americe.

Trumpova cla kvůli Grónsku mohou být dobrou zprávou pro české vývozce

Názory

Americký prezident Donald Trump včera oznámil novou sadu cel, a to na osm evropských zemí – členských států NATO –, které v tomto týdnu rozhodly vyslat do Grónska dohromady několik desítek vojáků. Jedná se o Německo, Francii, Británii, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. Trump cla ve výši deseti procent hodlá zavést letos k 1. únoru a uplatňovat je tak dlouho, dokud mu evropské země neumožní Grónsko kompletně koupit. V červnu je připraven dané clo navýšit na 25 procent.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Cla jsou jen hrubý nástroj

„Cla jsou v konečném důsledku hrubý nástroj, který jen zřídka funguje dlouhodobě,“ uvedl pro CNBC investiční ředitel společnosti Aubrey Capital Management Rob Brewis. Podle něj se jejich účinek s časem a opakováním oslabuje, protože firmy i spotřebitelé hledají cesty, jak se novým překážkám přizpůsobit.

Automobilový sektor je podle něj vystaven rizikům dvojnásobně, protože vedle hrozby cel už nyní čelí silné konkurenci čínských výrobců. „Pro evropské automobilky to rozhodně není příznivý vývoj,“ dodal.

ČTK

Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled světové ekonomiky, Rusko zůstává slabé

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
nst
nst

Mezinárodní měnový fond zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky o 0,2 procentního bodu na 3,3 procenta. Vyplývá to z aktualizace jeho podzimního výhledu, kterou fond zveřejnil. Negativní dopady změn v obchodní politice podle MMF vyvažuje prudký růst investic do technologického sektoru, zejména v Severní Americe a Asii. Klíčovou roli v tomto trendu hraje rozvoj umělé inteligence.

Výhled růstu na příští rok fond nezměnil a nadále počítá se zpomalením globální ekonomiky na 3,2 procenta. Aktualizace se zaměřuje pouze na největší světové ekonomiky, prognózu pro Českou republiku proto neobsahuje.

Odhad růstu ekonomiky Spojených států MMF pro letošní rok zvýšil o 0,3 procentního bodu na 2,4 procenta. Na příští rok však prognózu mírně zhoršil a nyní očekává růst o 2,0 procenta. U eurozóny fond zlepšil letošní výhled o 0,1 bodu na 1,3 procenta, zatímco odhad pro příští rok ponechal beze změny na úrovni 1,4 procenta.

Poroste také Čína

Vyšší tempo růstu letos MMF očekává také v Číně. Oproti podzimní prognóze zvýšil odhad o 0,3 bodu na 4,5 procenta, výhled na příští rok však snížil o 0,2 bodu na 4,0 procenta. U Indie fond zvýšil letošní prognózu o 0,2 bodu na 6,4 procenta a stejný růst očekává i v příštím roce.

Riverside Karlin

Trh s komerčními nemovitostmi loni dosáhl absolutního rekordu

Reality

Celkový objem transakcí na trhu komerčních nemovitostí v roce 2025 dosáhl rekordních 4,2 miliardy eur. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Je to víc než dvojnásobný meziroční nárůst. Je to absolutní rekord tuzemského investičního trhu.

lib

Přečíst článek

Výhled se dotýká rovněž Ruska, jehož ekonomika nadále čelí západním sankcím kvůli vojenské invazi na Ukrajinu z roku 2022. Odhad letošního růstu MMF snížil o 0,2 bodu na 0,8 procenta. V příštím roce by ruská ekonomika měla růst o 1,0 procenta, což je stále o 0,1 bodu méně, než fond předpokládal na podzim.

Globální ekonomiku letos podle MMF podpoří také fiskální a měnová stimulace, uvolněné finanční podmínky a schopnost soukromého sektoru přizpůsobit se změnám. Mezi hlavní rizika však fond řadí možné přehodnocení očekávání ohledně růstu produktivity spojeného s umělou inteligencí. To by mohlo vést k omezení investic a vyvolat náhlou korekci na finančních trzích, která by se mohla přelít i do dalších sektorů a negativně zasáhnout majetek domácností.

