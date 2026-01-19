KKCG Maritime chystá nabídku na akcie Ferretti za 182 milionů eur
Společnost KKCG Maritime oznámila záměr zahájit dobrovolnou částečnou veřejnou nabídku na odkup až 52,1 milionu akcií italského výrobce luxusních lodí Ferretti S.p.A.. Cílem transakce je zvýšit podíl KKCG Maritime ve společnosti z dosavadních 14,5 procenta na 29,9 procenta základního kapitálu.
Po dokončení nabídky chce KKCG Maritime využít vyššího podílu hlasovacích práv k prosazení svých kandidátů do představenstva Ferretti na příští valné hromadě. Nabídka podle společnosti nesměřuje ke stažení akcií z burzy a nepovede k překročení hranice 30 procent, která by podle italských a hongkongských pravidel spustila povinnost podat povinnou nabídku převzetí.
KKCG Maritime je stoprocentně vlastněna investiční skupinou KKCG, kterou založil podnikatel Karel Komárek. Skupina je akcionářem Ferretti od jejího vstupu na burzu Euronext Milan v roce 2023. Současná nabídka má podle firmy zároveň umožnit ostatním akcionářům částečně zpeněžit jejich podíl v prostředí nižší likvidity akcií.
Umělá inteligence je další velkou sázkou skupiny KKCG. Prostřednictvím fondu Link-XPV chce podpořit vznik nové generace AI firem v USA. Peníze pošle do start-upů z prostředí MIT a Harvardu.
Komárek na lovu jednorožců. KKCG vstupuje do fondu, který sází na mozky z MIT a Harvardu
Money
Umělá inteligence je další velkou sázkou skupiny KKCG. Prostřednictvím fondu Link-XPV chce podpořit vznik nové generace AI firem v USA. Peníze pošle do start-upů z prostředí MIT a Harvardu.
Akcionářům Ferretti KKCG Maritime nabízí 3,50 eura za akcii v hotovosti na bázi cum-dividend. Nabídková cena představuje prémii 21,3 procenta oproti neovlivněné oficiální ceně akcie na burze Euronext Milan k 11. prosinci 2025, tedy k poslednímu obchodnímu dni před zahájením nákupů akcií největším akcionářem společnosti. Ve srovnání s neovlivněnou závěrečnou cenou na hongkongské burze ke stejnému datu činí prémie 21,9 procenta. Maximální hodnota nabídky dosahuje zhruba 182,5 milionu eur.
Pokud počet akcií nabídnutých k odkupu překročí maximální objem stanovený v nabídce, bude alokace provedena poměrně, přičemž KKCG Maritime odkoupí stejný podíl akcií od každého akceptujícího akcionáře.
Nabídka podléhá schválení příslušných regulačních orgánů. Nabídkový dokument má být předložen úřadům v Itálii a Hongkongu a zveřejněn v souladu s místními předpisy.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.