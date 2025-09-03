Soudy smetly všechny pokusy o zrušení kandidátek do říjnových voleb
Krajské soudy zamítly všechny návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Ministerstvo vnitra to ve středu v podvečer uvedlo na síti X. Žaloby na přezkum kandidátek hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! podaly v různých krajích strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě. Přísaha podala k ústeckému soudu návrh na zrušení kandidátní listiny České pirátské strany.
Soudy žaloby jako nedůvodné zamítly v předchozích dnech, poslední rozhodnutí zveřejnily dnes. Krajský soud Brně ale ohledně kandidátky Stačilo! na Vysočině konstatoval, že hnutí je nepřiznanou koalicí a porušuje zákon. Registraci jeho kandidátky však nezrušil. Odůvodnil to zachováním principu právní jistoty a předvídatelnosti práva, když dřív podobný postup volily i jiné strany a v letošních volbách zřejmě obdobnou strategii přijaly spolu s menšími stranami SPD a Piráti.
„Všechny návrhy na zrušení kandidátních listin pro volby do sněmovny byly ze strany krajských soudů zamítnuty,“ uvedlo ve středu ministerstvo vnitra. „Ve významné většině senáty krajských soudů konstatovaly, ze kandidátní listiny byly podány a registrovány v souladu se zákonem,“ uvedl na dotaz mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. Ministerstvo nebylo účastníkem řízení, žaloby směřovaly na jednotlivé krajské úřady, které kandidátní listiny zaregistrovaly.
Volební orgány a smluvní tiskárna ministerstva podle Krátošky nyní začínají s tiskem sad hlasovacích lístků. Podle dřívějších informací pro letošní sněmovní volby vnitro plánuje vytisknout 10 956 546 sad volebních lístků. Náklady na vytištění a distribuci činí necelých 100 milionů korun.
Mluvčí Voltu Duy Hoang Do řekl, že právníci nyní rozhodnutí Krajského soudu v Brně a předchozí rozhodnutí dalších soudů analyzují a k situaci se vyjádří ve čtvrtek. Podle ústavního právníka Marka Antoše by se mohl věcí dál zabývat Ústavní soud. Hnutí Stačilo! v reakci na rozhodnutí brněnského soudu zdůraznilo, že veškeré návrhy na zrušení registrací jeho kandidátních listin v různých krajích příslušné krajské soudy odmítly.
Za hnutí Stačilo! se vedle dalších dvou menších stran o návrat do sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Piráti mají v některých krajích na kandidátkách zástupce Zelených. Vzhledem k tomu, že strany kandidují pod hlavičkou jednoho uskupení, jim pro vstup do dolní komory stačí základní pětiprocentní zisk, nikoli zvýšený, který musejí splnit přiznané koalice.
Stačilo! je falešná koalice, rozhodl brněnský soud. Kandidátku ale nezrušil
Soud zamítl žalobu volebního hnutí Volt na konkurenční subjekt Stačilo! Zástupci Voltu si stěžovali, že slepenec antisystémových a částečně levicových stran obchází volební zákon, protože jde o nepřiznanou koalici. Soud naopak upozornil, že nehodlá zasahovat do dekády trvající zvyklosti, že strany zvou zástupce dalších partají na své kandidátky. Není to vítězství komunistů, ale férovosti volebního boje.
Stanislav Šulc: Falešné koalice jsou košer, rozhodl soud. A je to tak v pořádku
Soud zamítl žalobu volebního hnutí Volt na konkurenční subjekt Stačilo! Zástupci Voltu si stěžovali, že slepenec antisystémových a částečně levicových stran obchází volební zákon, protože jde o nepřiznanou koalici. Soud naopak upozornil, že nehodlá zasahovat do dekády trvající zvyklosti, že strany zvou zástupce dalších partají na své kandidátky. Není to vítězství komunistů, ale férovosti volebního boje.