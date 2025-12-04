Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Španělé vás do svého byznysu jen tak nepustí. Když ale získáte jejich důvěru, vznikají pevné vztahy, říká realitní insider Tomáš Kaplan

Španělé vás do svého byznysu jen tak nepustí. Když ale získáte jejich důvěru, vznikají pevné vztahy, říká realitní insider Tomáš Kaplan

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Poslední epizoda podcastu Global Minds v letošním roce je proti těm předchozím netradiční. Hostem tentokrát není zahraniční manažer ovlivňující tuzemský byznys, ale Čech, který si od nuly vybudoval kariéru v cizině. „Začínal jsem úklidem apartmánů, posléze ubytováváním hostů. Lidé, kteří si pronajímali apartmány opakovaně, se mě začali ptát, co by obnášelo, kdyby si chtěli ve Španělsku něco koupit. Tak jsem to pro ně začal zjišťovat,“ říká Tomáš Kaplan, který si jako realitní agent vybudoval silnou pozici na Costa del Sol.

Mezinárodní profesní cestu Tomáš Kaplan zahájil zkušeností stewarda v letecké společnosti z emirátu Abú Dhabí. V tomto „civilizačním hubu“ strávil pět let, během nichž získal globální perspektivu. „V emirátech se potkává řada kultur a národností, ale i lidé různého ekonomického zázemí a bylo zajímavé sledovat jejich různé priority i to, jak se míchají. Cestovali jsme po celé planetě, byť často to bylo v běhu,“ vzpomíná Kaplan.

Host podcastu zmiňuje zajímavý detail: letecké společnosti ze Spojených arabských emirátů fungují jako svého druhu vizitky tohoto státu. „Emiráty na svém území hostí spoustu národů a připravují pro ně prostředí, v němž je možné pracovat, vychovávat děti, prostě normálně žít a fungovat. A posádky letadel pak reprezentují tento, jak se říká, spirit of UAE,” vysvětluje. „Primární je respekt k odlišnostem,“ dodává.  

video

Mou největší motivací je prověřovat a překonávat sám sebe, říká Doğu Kir z Vodafonu

Leaders

S přesunem za prací do ciziny je spojena řada povinností, které stojí spoustu energie. Chce to proto adekvátní nastavení, je přesvědčen Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment. „Kdo pomýšlí na kariéru v zahraničí, musí být do své práce skutečně zapálený,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje vysoké zahraniční manažery formující byznys v Česku.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Tuto životní etapu Tomáše Kaplana ukončil příchod pandemie covid-19, a to ze dne na den, protože na dlouhé měsíce uzemnil letecký provoz. „Hledal jsem nové možnosti. Trochu mi chyběl evropský životní styl, ale zároveň jsem se nechtěl vzdát teplého podnebí. Vyšla z toho Andalusie, kde žijí mí dlouholetí přátelé, kteří tam pronajímají apartmány. Jsem jim vděčný, protože oni mě přesvědčili, ať do toho jdu,“ líčí Kaplan začátky v realitním byznysu. 

Úsvit byznysu

A byly to opravdu začátky. „Začínal jsem úklidem apartmánů, posléze ubytováváním hostů,“ říká. To ale schopnému a podnikavému muži nestačilo, ačkoli k rozšíření záběru jej také přiměli klienti. „Lidé, kteří si pronajímali apartmány opakovaně, se mě začali ptát, co by obnášelo, kdyby si chtěli ve Španělsku něco koupit. Tak jsem začal zjišťovat a sestavovat portfolio developmentu na pobřeží Costa del Sol, tedy v Malaze a okolí. Díky tomu jsem získal lokální kontakty a začal navazovat obchodní vztahy,“ přibližuje úsvit vlastního byznysu. 

Nebylo to ale snadné, protože domácí sice rádi vidí zahraniční hosty, ale konkurenci již méně. „Španělé jsou velmi vstřícní a ochotní. Pokud jde ale o byznys, je to jiné. Trvá měsíce i roky, než vás akceptují jako sobě rovného. Když ale zjistí, že jste schopný, táhnete za jeden provaz a celé to dává smysl, rádi vám pomohou a vznikají velmi přátelské vztahy,” popisuje Kaplan.

video

Chceme si zachovat stávající dynamiku, říká Hong-Wha Ling z VIG Re

Leaders

Rychlý růst a mezinárodní prostředí. To jsou hlavní aspekty, které přispívají k vysoce dynamické povaze pražské pobočky zajišťovny VIG Re. „Díky efektivní organizaci může každý ve své pozici skutečně výrazně ovlivnit svou práci,“ říká šéf HR zajišťovny Hong-Wha Ling v podcastu Global Minds, v němž významní zahraniční manažeři hovoří o podnikání v České republice.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Nová role, v níž se host podcastu našel, se značně lišila od té předchozí v letectví. Tam uzavíral vztahy s klienty na pár hodin, zatímco v realitách vznikají vztahy mnohem dlouhodobější a vyžaduje to jiný přístup. „Letectví je hodně intenzivní, ale také instantní. Naproti tomu v realitách a zvlášť ve Španělsku je tomu právě naopak. Vše se řeší postupně a hlavně pomalu. Zároveň na Španěle nemůžete tlačit, protože mají své ego. Někdy jim chybí důslednost, nám zase jejich radost ze života. Nakonec dají vše do pořádku, ale není to přes noc. Než jsem se s touto mentalitou sžil, trvalo to rok, možná dva,“ vysvětluje. 

Štěstí začátečníka

Kaplan uznává, že v počátcích nové kariéry mu také pomohla náhoda. „Měl jsem štěstí začátečníka. Prvních deset bytů jsem prodal jako housky na krámě. Byl to šikovný projekt, který se trefil do poptávky. Teprve potom jsem začal poznávat všemožné legislativní a obchodní zádrhele v celém procesu. Pár let to zabralo, ale nyní jsem na tom tak, že dokážu klientovi pomoct v každém momentu,“ těší ho. 

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
video

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons

Leaders

Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Pokud jde o další vývoj, podle Kaplana určitě je kam růst. „Když prodáte třeba padesát bytů za tři roky, což je realistické číslo, pak je nenecháte žít vlastním životem. Dá se kolem toho budovat ekosystém návazných služeb, zajistit nájem, vybavení bytu, poradenskou činnost, podle toho, jaký zájem investoři mají. Někoho zajímá přenos byznysu, jiný se ptá na možnosti dát děti do místní školy, další to vnímá jen jako investici. V každém případě to otevírá velké pole působnosti,“ odkrývá další plány.  

Jaké další dovednosti osvojené v letectví host podcastu uplatňuje v realitách?

Plánuje byznysovou expanzi mimo Španělsko?

A co je pro něj cílem v roce 2026?

I o tom se debatovalo v podcastu Global Minds. Pořad se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.

Cover Story, užito se svolením



 

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Lucie Krajná

Už nejen útěk před zimou. Češi si ve Španělsku pořizují větší a dražší nemovitosti pro delší pobyty

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Na Ibize zuří krize bydlení. Nájem má problém zaplatit i střední třída,

Na Ibize zuří krize bydlení. Nájem má problém zaplatit i střední třída, lidé se stěhují do karavanů

Reality

ČTK

Přečíst článek
Vilová rezidence v Malaze vyjde na zhruba 35 milionů eur.

Malaga se dostala do hledáčku milionářů. Stěhují se tam z Floridy, říká majitel realitní kanceláře

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kunovský odloží budoucí výstavbu. Byty v Praze opět zdraží

Kunovský odloží budoucí výstavbu. Byty v Praze opět zdraží
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Společnost Central Group Dušana Kunovského, největší stavitel bytů v hlavním městě, odkládá zahájení výstavby všech nových projektů. Stavebnictví se totiž podle něj nezdravě přehřívá a ceny stavebních dodávek nepřiměřeně rostou.

„Toto hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Ale to nechceme. Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit ‚mokrým hadrem na hlavu‛ a dostat do normálu. Proto nyní o rok odkládáme zahájení všech našich nových staveb, které ještě nejsou v prodeji,“ říká Kunovský.

Výstavba tisíce bytů se odsouvá

Ceny stavebních dodávek se podle Kunovského dostávají na „neakceptovatelnou“ úroveň a situaci zhoršuje nedostatek lidí, kdy na trhu chybí řemeslníci i inženýři. Pozastavení se týká asi tisíce chystaných bytů. Jedním z odložených projektů je například další etapa Parkové čtvrti na Žižkově.

Všechny už běžící stavby, které jsou v prodeji, dále pokračují. U rozběhlých výběrových řízení firma do tří měsíců rozhodne, zda tyto stavby také o rok odloží, nebo zda je pustí do výstavby.

Krok Dušana Kunovského rozladil Asociaci developerů. „Přáli bychom si, aby diskuse o podobných krocích probíhala věcně, bez hledání viníků a bez vytváření konfliktů uvnitř sektoru. Developeři, stavební firmy a města jsou partneři, a všechny strany mají stejný zájem. Aby se v České republice mohlo stavět rychleji, kvalitněji a předvídatelněji,“ reagoval Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů.

Rozladěně reagoval i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. „Rozhodnutí jedné firmy nevypovídá o celém stavebním trhu a určitě není v zájmu České republiky, aby se z něj stávalo politické nebo sektorové kladivo. Stavební firmy nejsou příčinou drahého bydlení ani hlavním limitem nové výstavby, uvedl Jiří Nouza, prezident svazu. 

Kunovský: Je to stejné jako v roce 2022

Současná situace je podobná té z roku 2022, kdy Central Group také o rok odložil zahájení výstavby dvou svých velkých projektů se sedmi sty byty. „Tenkrát to byl pro všechny šok a divili se, proč to děláme. Ale během tří až šesti měsíců nás celý trh následoval. A po roce zklidnění a vychladnutí stavebního trhu jsme jako první ve velkém spustili novou výstavbu,“ dodal Kunovský.

Největší rezidenční stavitel, stejně jako celý trh, nyní zažívá prodejní i stavební boom. Ve výstavbě má rekordních 3 200 bytů v osmi lokalitách Prahy. Na probíhajících stavbách spolupracuje s patnácti generálními dodavateli, kteří podle Kunovského „pochopili nutnost nabídnout investorsky akceptovatelné ceny“.

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Také prodej nových bytů je v letošním roce rekordní. V Praze se prodalo za první tři čtvrtletí šest tisíc nových bytů, za celý rok se očekává prodejní rekord v rozmezí od sedmi a půl do osm tisíc bytů.

Povolování staveb je ostudné

Kvůli problémům s povolováním staveb zůstává nabídka bytů nedostatečná. Za první tři čtvrtletí byly povoleny necelé čtyři tisíce bytů. Poslední čtvrtletí přineslo nejhorší výsledek za posledních téměř deset let. „V metropoli, která má reálně přes 1,5 milionu obyvatel, bylo například za srpen povoleno jen 27 bytů. Takto nízká čísla jsou naprostou katastrofou pro budoucí rozvoj metropole i pro dostupnost bydlení,“ tvrdí Kunovský.

Výsledkem je meziroční růst cen nových bytů v Praze meziročně o deset procent, průměrná cena v metropoli dosáhla 173 tisíc korun za metr čtvereční. Další růst cen o pět až deset procent očekává společnost i v příštím roce.

Bytová výstavba

Bytů přibude, levnější ale nebudou. Developeři čekají další zdražování

Reality

Více než tři čtvrtiny developerských firem plánují v příštím roce zvýšit výstavbu nových bytů. Očekávají, že zájem o vlastní bydlení bude i nadále růst. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti CEEC Research, do kterého se zapojilo padesát developerů působících v České republice.

nst

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Bytová výstavba

Dalibor Martínek: Kdy bude v Česku dostupné bydlení? Až nás převezmou Němci

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Třinecký brownfield ožil. Vznikla tu nejmodernější golfová aréna v Česku

Golfová aréna v Třinci
Loxone
Michal Nosek
nos

Z bývalé záložní výtopny v Třinci, která desítky let chátrala, se stalo jedno z nejpokročilejších golfových tréninkových center v Evropě. Golf Aréna Třinec kombinuje špičkové sportovní technologie, precizní architekturu a chytrou automatizaci Loxone. Díky tomu získala dvě prestižní ocenění — Stavba Moravskoslezského kraje a Cenu Národního centra stavebnictví 4.0 v soutěži Stavba roku 2025.

Areál vznikl na místě někdejší průmyslové výtopny, která po uzavření tři dekády chátrala. Soukromý investor a golfový vizionář Ján Moder se rozhodl objekt zcela proměnit — bez dotací, bez veřejných peněz a s cílem vytvořit „tréninkový hub“, který v Česku nemá obdoby.

Podívejte se do Golf Aréna Třinec

Dnes patří Golf Aréna Třinec mezi největší indoor golfová centra v zemi i regionu. Kombinuje simulátory, tréninkové zóny, short-game prostory a indoor driving range, přičemž výraznou část provozu řídí inteligentní automatizace Loxone. Dnes patří Golf Aréna Třinec mezi největší indoor golfová centra v zemi i regionu. Kombinuje simulátory, tréninkové zóny, short-game prostory a indoor driving range, přičemž výraznou část provozu řídí inteligentní automatizace Loxone. Dnes patří Golf Aréna Třinec mezi největší indoor golfová centra v zemi i regionu. Kombinuje simulátory, tréninkové zóny, short-game prostory a indoor driving range, přičemž výraznou část provozu řídí inteligentní automatizace Loxone. 4 fotografií v galerii

Dnes patří Golf Aréna Třinec mezi největší indoor golfová centra ve středoevropském regionu. Kombinuje simulátory, tréninkové zóny, short-game prostory a indoor driving range, přičemž výraznou část provozu řídí inteligentní automatizace Loxone.

Chytrá světla, která šetří energii i vytvářejí atmosféru

V hale se nachází desítky světelných okruhů, jejichž ruční ovládání by v tak velkém objektu nedávalo smysl. Proto běží všechny světelné scény pod jednou vizualizací. Obsluha přepíná jen základní režimy. O zbytek se stará systém.

„Loxone reaguje na intenzitu denního světla i aktuální herní potřeby. Dokáže vytvořit dynamické světelné scény, které umí atmosféru hry pozvednout, ale zároveň držet spotřebu energie pod kontrolou,“ říká Pavel Lískovec, ředitel Loxone pro východní Evropu.

Automatizace řídí nejen světla, ale také logiku pohybu hráčů po aréně. Kam přijde návštěvník, tam se rozsvítí. Kde nikdo není, světla se automaticky vypínají.

Bezpečnost řízená bezdotykově. Úklid rychlejší o desítky minut

Jedním z nejsložitějších provozních úkolů byl přístupový systém. Aréna funguje od osmi ráno do devíti večer, a v pozdních hodinách je potřeba zajistit bezpečný a jasně definovaný pohyb personálu i úklidu. „Při nočním úklidu se otevřou jen místnosti, které je nutné uklidit. Po dokončení práce se celý objekt automaticky uzamkne — není třeba obcházet desítky dveří,“ vysvětluje integrátor systému Jan Szkandera. Pokud by došlo k neoprávněnému vstupu, systém aktivuje alarm, vyšle signál na pult centrální ochrany a reproduktory v celém areálu zahrají přednastavenou výstražnou hlášku.

Za zámek Štiřín chce stát minimálně 720 milionů

Neprodejný zámek. Majetkový úřad podeváté nabídne Štiřín, cenu výrazně snížil

Reality

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v prosinci znovu nabídne k prodeji středočeský zámek Štiřín. Elektronickou aukci vypsal už podeváté, v předchozích pokusech nikdo o nemovitost neprojevil zájem. Vyvolávací cena v současném kole bude 720 milionů korun, proti poslednímu pokusu z konce srpna ji majetkový úřad snížil o 75,9 milionu korun. Vyplývá to z internetových stránek aukce.

ČTK

Přečíst článek

Součástí projektu je fotovoltaická elektrárna a nabíjecí stanice pro elektromobily. V další fázi má Loxone integrovat i kompletní energetický management, kterým se minimalizují provozní náklady a zvýší soběstačnost objektu.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Developer CTP staví v areálu bývalé Vlněny 60 metrů vysokou budovu se systémem dronového doručování zásilek, 29. listopadu 2022, Brno. Výstavba vyjde na 600 milionů korun.

V areálu bývalé Vlněny v Brně vyroste budova netypického tvaru. Se soláry i helipadem na střeše

Reality

ČTK

Přečíst článek
Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme