Španělé vás do svého byznysu jen tak nepustí. Když ale získáte jejich důvěru, vznikají pevné vztahy, říká realitní insider Tomáš Kaplan
Poslední epizoda podcastu Global Minds v letošním roce je proti těm předchozím netradiční. Hostem tentokrát není zahraniční manažer ovlivňující tuzemský byznys, ale Čech, který si od nuly vybudoval kariéru v cizině. „Začínal jsem úklidem apartmánů, posléze ubytováváním hostů. Lidé, kteří si pronajímali apartmány opakovaně, se mě začali ptát, co by obnášelo, kdyby si chtěli ve Španělsku něco koupit. Tak jsem to pro ně začal zjišťovat,“ říká Tomáš Kaplan, který si jako realitní agent vybudoval silnou pozici na Costa del Sol.
Mezinárodní profesní cestu Tomáš Kaplan zahájil zkušeností stewarda v letecké společnosti z emirátu Abú Dhabí. V tomto „civilizačním hubu“ strávil pět let, během nichž získal globální perspektivu. „V emirátech se potkává řada kultur a národností, ale i lidé různého ekonomického zázemí a bylo zajímavé sledovat jejich různé priority i to, jak se míchají. Cestovali jsme po celé planetě, byť často to bylo v běhu,“ vzpomíná Kaplan.
Host podcastu zmiňuje zajímavý detail: letecké společnosti ze Spojených arabských emirátů fungují jako svého druhu vizitky tohoto státu. „Emiráty na svém území hostí spoustu národů a připravují pro ně prostředí, v němž je možné pracovat, vychovávat děti, prostě normálně žít a fungovat. A posádky letadel pak reprezentují tento, jak se říká, spirit of UAE,” vysvětluje. „Primární je respekt k odlišnostem,“ dodává.
S přesunem za prací do ciziny je spojena řada povinností, které stojí spoustu energie. Chce to proto adekvátní nastavení, je přesvědčen Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment. „Kdo pomýšlí na kariéru v zahraničí, musí být do své práce skutečně zapálený,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje vysoké zahraniční manažery formující byznys v Česku.
Mou největší motivací je prověřovat a překonávat sám sebe, říká Doğu Kir z Vodafonu
Leaders
S přesunem za prací do ciziny je spojena řada povinností, které stojí spoustu energie. Chce to proto adekvátní nastavení, je přesvědčen Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment. „Kdo pomýšlí na kariéru v zahraničí, musí být do své práce skutečně zapálený,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje vysoké zahraniční manažery formující byznys v Česku.
Tuto životní etapu Tomáše Kaplana ukončil příchod pandemie covid-19, a to ze dne na den, protože na dlouhé měsíce uzemnil letecký provoz. „Hledal jsem nové možnosti. Trochu mi chyběl evropský životní styl, ale zároveň jsem se nechtěl vzdát teplého podnebí. Vyšla z toho Andalusie, kde žijí mí dlouholetí přátelé, kteří tam pronajímají apartmány. Jsem jim vděčný, protože oni mě přesvědčili, ať do toho jdu,“ líčí Kaplan začátky v realitním byznysu.
Úsvit byznysu
A byly to opravdu začátky. „Začínal jsem úklidem apartmánů, posléze ubytováváním hostů,“ říká. To ale schopnému a podnikavému muži nestačilo, ačkoli k rozšíření záběru jej také přiměli klienti. „Lidé, kteří si pronajímali apartmány opakovaně, se mě začali ptát, co by obnášelo, kdyby si chtěli ve Španělsku něco koupit. Tak jsem začal zjišťovat a sestavovat portfolio developmentu na pobřeží Costa del Sol, tedy v Malaze a okolí. Díky tomu jsem získal lokální kontakty a začal navazovat obchodní vztahy,“ přibližuje úsvit vlastního byznysu.
Nebylo to ale snadné, protože domácí sice rádi vidí zahraniční hosty, ale konkurenci již méně. „Španělé jsou velmi vstřícní a ochotní. Pokud jde ale o byznys, je to jiné. Trvá měsíce i roky, než vás akceptují jako sobě rovného. Když ale zjistí, že jste schopný, táhnete za jeden provaz a celé to dává smysl, rádi vám pomohou a vznikají velmi přátelské vztahy,” popisuje Kaplan.
Rychlý růst a mezinárodní prostředí. To jsou hlavní aspekty, které přispívají k vysoce dynamické povaze pražské pobočky zajišťovny VIG Re. „Díky efektivní organizaci může každý ve své pozici skutečně výrazně ovlivnit svou práci,“ říká šéf HR zajišťovny Hong-Wha Ling v podcastu Global Minds, v němž významní zahraniční manažeři hovoří o podnikání v České republice.
Chceme si zachovat stávající dynamiku, říká Hong-Wha Ling z VIG Re
Leaders
Rychlý růst a mezinárodní prostředí. To jsou hlavní aspekty, které přispívají k vysoce dynamické povaze pražské pobočky zajišťovny VIG Re. „Díky efektivní organizaci může každý ve své pozici skutečně výrazně ovlivnit svou práci,“ říká šéf HR zajišťovny Hong-Wha Ling v podcastu Global Minds, v němž významní zahraniční manažeři hovoří o podnikání v České republice.
Nová role, v níž se host podcastu našel, se značně lišila od té předchozí v letectví. Tam uzavíral vztahy s klienty na pár hodin, zatímco v realitách vznikají vztahy mnohem dlouhodobější a vyžaduje to jiný přístup. „Letectví je hodně intenzivní, ale také instantní. Naproti tomu v realitách a zvlášť ve Španělsku je tomu právě naopak. Vše se řeší postupně a hlavně pomalu. Zároveň na Španěle nemůžete tlačit, protože mají své ego. Někdy jim chybí důslednost, nám zase jejich radost ze života. Nakonec dají vše do pořádku, ale není to přes noc. Než jsem se s touto mentalitou sžil, trvalo to rok, možná dva,“ vysvětluje.
Štěstí začátečníka
Kaplan uznává, že v počátcích nové kariéry mu také pomohla náhoda. „Měl jsem štěstí začátečníka. Prvních deset bytů jsem prodal jako housky na krámě. Byl to šikovný projekt, který se trefil do poptávky. Teprve potom jsem začal poznávat všemožné legislativní a obchodní zádrhele v celém procesu. Pár let to zabralo, ale nyní jsem na tom tak, že dokážu klientovi pomoct v každém momentu,“ těší ho.
Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.
V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
Leaders
Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.
Pokud jde o další vývoj, podle Kaplana určitě je kam růst. „Když prodáte třeba padesát bytů za tři roky, což je realistické číslo, pak je nenecháte žít vlastním životem. Dá se kolem toho budovat ekosystém návazných služeb, zajistit nájem, vybavení bytu, poradenskou činnost, podle toho, jaký zájem investoři mají. Někoho zajímá přenos byznysu, jiný se ptá na možnosti dát děti do místní školy, další to vnímá jen jako investici. V každém případě to otevírá velké pole působnosti,“ odkrývá další plány.
Jaké další dovednosti osvojené v letectví host podcastu uplatňuje v realitách?
Plánuje byznysovou expanzi mimo Španělsko?
A co je pro něj cílem v roce 2026?
I o tom se debatovalo v podcastu Global Minds. Pořad se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.