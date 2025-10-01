Musk si rýpl do Wikipedie. Je prý levičácká. Proto spustí vlastní verzi
Miliardář Musk si rýpl do Wikipedie, obvinil ji z levicového zkreslování. Přichází s alternativou Grokipedie, která má nabídnout „čistá fakta“ bez ideologie.
Miliardář Elon Musk plánuje vytvořit konkurenci pro internetovou encyklopedii Wikipedia. Na svém účtu na sociální síti X uvedl, že jeho společnost xAI zaměřená na rozvoj umělé inteligence (AI) pracuje na alternativě s názvem Grokipedia.
Články na Wikipedii vytvářejí a upravují sami uživatelé. Musk dlouhodobě tvrdí, že tato encyklopedie není objektivní a má levicové politické zaměření. Musk je známý svými jasně pravicovými názory, napsala agentura DPA.
„Bude to obrovské zlepšení ve srovnání s Wikipedií,“ napsal o nové encyklopedii Musk. „Upřímně řečeno, je to nezbytný krok k dosažení cíle xAI porozumět vesmíru,“ dodal.
Název plánované encyklopedie je odvozen od chatovacího systému Grok společnosti xAI. Musk říká, že tento systém by měl být politicky neutrální a hledat pravdu. V posledních měsících ale Grok vzbudil kontroverze antisemitskými výroky. Firma to zdůvodnila chybou v naprogramování.
Wikipedia vznikla v roce 2001 a stala se jednou z nejnavštěvovanějších internetových stránek na světě. Její česká verze byla spuštěna v roce 2002.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 459 miliard dolarů (asi 9,5 bilionu korun).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
Finanční ředitel společnosti xAI Mike Liberatore koncem července firmu opustil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Podle listu se jedná o další z řady odchodů vrcholových manažerů z firmy zaměřené na umělou inteligenci, kterou založil miliardář Elon Musk poté, co se nepohodl s vedením OpenAI.
Muskovi se rozpadá AI tým, odešel další vrcholový manažer
Americká společnost xAI miliardáře Elona Muska představila nový model chatbota Grok 4. Ten má být podle Muska chytřejší než téměř všichni postgraduální studenti ve všech oborech zároveň. Podle firmy je nová verze dostupná okamžitě a nabízí vylepšenou schopnost hlasové komunikace.
Musk spustil Grok 4. Chatbota, který se sám označil za „MechaHitlera“
