Jak dobýt svět z Česka? Poradí jarní vydání magazínu Newstream CLUB

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je globální úspěch. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla. Jejich zkušenosti nabízí jarní vydání magazínu Newstream CLUB, který se nyní dostává na stánky.

„Ačkoli se stále častěji mluví o deglobalizaci, na úrovni jednotlivých firem nic takového neprobíhá. Kdo se chce stát jedničkou, musí uspět v konkurenci celého světa. A ta je mnohem brutálnější, což poznala celá řada českých šampionů,“ říká šéfredaktor magazínu Newstream CLUB Stanislav Šulc. „Právě na jejich zkušenosti s expanzí jsme se ptali a v magazínu přinášíme hned několik receptů. Ať už to je přes tvorbu lovebrandu, jak to dokázal Leon Jakimič s Lasvitem, nebo třeba cestou technologického start-upu FTMO. Jednu část věnujeme také fenoménu českých kuchařek a kuchařů, kteří často uspějí v zahraničí a pak se vracejí domů. Své o tom ví Jan Knedla, velkou šanci v Japonsku a Filipínách zároveň pak nyní prožívá bývalá vítězka MasterChefa Kristína Nemčková,“ dodává Šulc.

Největší akvizice českého kapitálu

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Magazín Newstream CLUB 7 Newstream.cz

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Novinka na stánku

Na stánky nyní přichází již sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB. Jedná se o tištěný magazín, který vydává byznysový portál newstream.cz a jehož zaměření je propojení byznysu a lifestylu.

Vedle stánků lze tištěný magazín zakoupit také v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze koupit přímo na stránkách newstream.cz.

Newstream.cz je byznysový web, který vznikl v červenci 2021. Zaměřuje se na ekonomické zpravodajství, zprávy z firem, financí, realit a chytrého lifestylu včetně rozhovorů, komentářů, reportáží, videí, podcastů a videorozhovorů.

Pořádá odborné a společenské eventy. Vedle magazínu Newstream CLUB vydává dále tištěný magazín zaměřený na nemovitosti s názvem Realitní Club a úspěšný stejnojmenný podcast. Nově se podílí také na vydávání knih.

Další magazín Newstream CLUB vyjde v polovině června 2025.

