Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Orbán s Putinem projednají nákup energií i válku na Ukrajině

Orbán s Putinem projednají nákup energií i válku na Ukrajině

Maďarský premiér Viktor Orbán
ČTK
ČTK
ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že bude v Moskvě jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách energií a možnostech uzavření míru na Ukrajině. Informuje o tom agentura Reuters.

Maďarský lídr je považován za hlavního Putinova spojence v Evropské unii a jeho země navzdory snaze Evropské unie ukončit odběr ruských energií stále usiluje o dodávky ruské ropy a plynu.

"Jedu do Moskvy, abych zajistil, že energetické dodávky do Maďarska budou pro zimu a nadcházející rok zajištěny," uvedl Orbán ve videu, které zveřejnil na facebooku.

Ruská ropa už je na světovém trhu dražší než „západní“ ropa Brent

Slovensko a Maďarsko dostaly od Trumpa jen roční výjimku na ruskou ropu. Co to znamená pro Česko?

Názory

Maďarský premiér Viktor Orbán nakonec u amerického prezidenta Donalda Trumpa tak úplně nepochodil. Výjimku na dovoz ruské ropy od sankcionovaného Lukoilu získal totiž maďarský MOL pouze na jeden rok, jak oznámila americká administrativa. Orbán přitom po washingtonském setkání s Trumpem začátkem měsíce tvrdil, že výjimka je časově neomezená.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Agentura Reuters uvádí, že Budapešť je na energetických surovinách z Ruska značně závislá. Spojené státy tento měsíc udělily Maďarsku výjimku ze sankcí na využívání ropy a plynu z Ruska. Stalo se tak poté, co Orbán navštívil v Bílém domě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Orbán, který udržuje dobré vztahy s Putinem, má rovněž přátelské vazby na Trumpa. Maďarsko také v USA podepsalo dohodu o spolupráci v jaderné energetice.

Na otázku, zda tématem návštěvy Ruska bude i mírové úsilí o zastavení války na Ukrajině, odpověděl Orbán kladně. "Tomu se jen těžko vyhneme," řekl maďarský premiér, který zpochybňuje západní vojenskou pomoc Ukrajině, jež se od února 2022 brání ruské invazi.

Orbán, jak poznamenala agentura Reuters, by rád oživil Trumpovy plány uspořádat v Budapešti americko-ruský mírový summit. Americký prezident už dříve oznámil, že se s šéfem Kremlu v maďarské metropoli setká, později ale tuto schůzku odřekl.

Trump otevřel Orbánovi kohoutky. Maďarsko může dál kupovat ruskou ropu a plyn

Názory

Maďarský premiér Viktor dosáhl zásadního politického úspěchu. U amerického prezidenta Donalda Trumpa si v sobotu zajistil podle svých slov „časově neomezenou“ výjimku na nákup ruské ropy i zemního plynu. Z výjimky nejen z Trumpových říjnových sankcí na ruské energetické kolosy Rosněfť a Lukoil bude těžit také Slovensko. Už jen proto, že většinu ropy, kterou dováží, zajišťuje importem z Ruska právě maďarský petrochemický podnik MOL.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Maďarský prezident Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin

Orbán jednal v Moskvě s Putinem. Probírali jsme možnosti urovnání války, uvedl ruský prezident

Politika

ČTK

Přečíst článek

Obří investice na severu Čech. Stát za 8,8 miliardy vybuduje závod na zpracování lithia

Lithium
ČTK
ČTK
ČTK

Stát poskytne až 8,8 miliardy korun na vybudování nového závodu na zpracování lithia v Prunéřově na Chomutovsku. Dotaci pro společnost Geomet, která je součástí skupiny ČEZ, schválila vláda v demisi Petra Fialy (ODS). Podpora bude určena výhradně na investici do továrny, zejména pořízení technologií, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkové náklady na vybudování závodu by měly činit přes 25 miliard korun. Celý projekt těžby a zpracování lithia podle firmy vytvoří přímo 2000 pracovních míst a dalších 2000 míst v dodavatelském řetězci.

Těžbu lithia připravuje společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem z dolu na Cínovci v Krušných horách. ČEZ loni rozhodl, že v případě využití lithia bude závod na jeho zpracování u elektrárny v Prunéřově.

Přesná výše dotace bude podle ministerstvo průmyslu a obchodu stanovena až v rozhodnutí o její poskytnutí. Geomet ji bude moci čerpat v letech 2029 až 2031. Podpora se podle úřadu vztahuje výhradně na investici do závodu, především na pořízení výrobních technologií pro zpracování lithia, stavební a technickou infrastrukturu a vytvoření nových pracovních míst.

Putin pochopil, že Rusko má to, co Američané hrozně chtějí: materiály pro AI

Leaders

Jak daleko je Rusko v rozvoji umělé inteligence a robotiky, se kvůli jeho válečné izolaci moc neví. Má ale vzácné prvky, který chce celý svět, hlavně Američané. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Kov budoucnosti

Těžbu lithia na Cinovci v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v rámci nařízení o kritických surovinách. Měl by tak přispět ke zvýšení soběstačnosti EU u kriticky důležitých materiálů. Lithium je totiž považováno za kov budoucnosti, klíčové bude například v automobilovém průmyslu. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko v oblasti Cínovce je největší v Evropě.

Česko nebude jediné, které podpoří využití lithia dotacemi. Granty nebo úvěry už firmám k podobným účelům například poskytli v Německu, Finsku nebo Portugalsku, podporu poskytují i další státy ve světě. Většinu výroby z lithia ovšem v současné době ovládá Čína.

Vláda v březnu schválila, že zásoby lithia v oblasti Cínovce se stanou ložiskem strategického významu. Podle kabinetu je v lokalitě lithium v takové kvalitě, která je využitelná například pro baterie do elektromobilů a dalších zařízení. Cílem opatření je pak podle ministerstva průmyslu a obchodu usnadnit případnou těžbu suroviny v budoucnu a předejít možnému narušení dodávek.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Dva měsíce do olympiády. Predazzo už tři roky mění dolomitskou krajinu kvůli skokanským můstkům

Olympijské skokanské můstky v Dolomitech procázejí rekonstrukcí
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Do startu zimních olympijských her zbývají zhruba dva měsíce a dokončovací práce na sportovištích pokračují. Italské dolomity přitom již zasypal první sníh.

Rekonstrukce skokanského areálu v Predazzu pro zimní olympijské hry Milano–Cortina 2026 představuje kompromis mezi sportovními ambicemi, důrazem na udržitelnost a značnými veřejnými investicemi. Projekt v hodnotě desítek milionů eur podle srovnání s minulými olympiádami ukazuje, že Itálie volí rozvážnější modernizaci, než jakou zvolily některé dřívější pořadatelské země.

V údolí Val di Fiemme se závodní stadion Predazzo blíží své finální podobě. Navzdory průběžným zpožděním a tomu, že práce stále nejsou dokončeny, panuje mezi zodpovědnými institucemi opatrný optimismus. Prezident organizačního výboru Pietro De Godenz před novináři uvedl, že rekonstrukce bude dokončena včas.

FOTOGALERIE: Jak vypadají olympijské areály dva měsíce před zahájením her

Rekonstrukce skokanského areálu v Predazzu pro Zimní olympijské hry Milano-Cortina 2026 představuje citlivý kompromis mezi sportovním prestiží, tlakem na udržitelnost a obrovskými veřejnými investicemi. Z ekonomického pohledu se projekt pohybuje v desítkách milionů eur Rekonstrukce skokanského areálu v Predazzu pro Zimní olympijské hry Milano-Cortina 2026 představuje citlivý kompromis mezi sportovním prestiží, tlakem na udržitelnost a obrovskými veřejnými investicemi. Z ekonomického pohledu se projekt pohybuje v desítkách milionů eur 23 fotografií v galerii

Investice do sportovišť pro olympiádu bývají často kritizovány jako jednorázové projekty bez dlouhodobého využití. V Predazzu však modernizace ukazuje, že lze najít rovnováhu mezi náklady, výkonem a budoucí udržitelností areálu, shodují se místní představitelé i provozovatelé.

„Rekonstrukce skokanského areálu začala před třemi lety a olympiáda představuje investici přímo do rozvoje regionu. Z pohledu investorů i veřejných institucí jde o relativně střídmý projekt. Modernizace byla preferována před rozsáhlou novou výstavbou a má jasnou vizi dlouhodobého využití. Fanoušci získají atraktivní olympijskou scénu a ekonomika Dolomit šanci na trvalý sportovní a turistický přínos,“ uvedl technický manažer projektu Luca Gianmoena.

Sydney Crosby

Sidney Crosby: Kolik vydělal nejlépe placený hokejista všech dob

Leaders

Největší zájem na 88. hokejovém mistrovství světa vzbudí sedmatřicetiletý kanadský útočník Sidney Crosby, který se na šampionát vrací po desetileté odmlce. V roce 2015 vedl kanadský tým při zisku mistrovského titulu v Praze. Kanadská hvězda je považována za jednoho z historicky nejlepších hráčů hokeje a je za to dobře placená. Sidney Crosby je pro hokej totiž stejně významný jako Kobe Bryant pro basketbal, či Christiano Ronaldo pro fotbal.  

Michal Nosek

Přečíst článek

Podle regionální správy Trentina se náklady na přestavbu Predazzo Ski Jumping Stadium zvýšily na 42,76 milionu eur, tedy přes jednu miliardu korun — asi o 1,3 milionu více, než se původně předpokládalo. Součástí projektu je i modernizace dvou hlavních můstků, které nyní dosahují parametrů HS 143 a HS 109. Kapacita areálu po rekonstrukci činí pět tisíc diváků, což má podle organizátorů zajistit kompaktní, ale intenzivní atmosféru.

Celkové náklady na sportovní infrastrukturu pro hry Milano–Cortina 2026 se odhadují na přibližně 730 milionů eur, přičemž významná část směřuje právě do zařízení v oblasti Trentina.

Olympijský výbor hledá očistný směr. Hry se mají vrátit k investiční střídmosti

Enjoy

Francouzské hlavní město finišuje s přípravami Olympijských her. Mezinárodní olympijský výbor se přitom snaží změnit letitý trend nadměrného utrácení a skandálů. Potíž s olympiádami, kterým se přezdívá největší show na světě, je v tom, že organizátoři her příliš dlouho nevěděli, kdy přestat utrácet.  

Michal Nosek

Přečíst článek

Italský přístup staví na modernizaci namísto výstavby zcela nového areálu. Minimalizuje tak riziko neočekávaných rozpočtových nárůstů a zároveň snižuje ekologickou zátěž. Pro srovnání: skokanský areál v Soči podle některých zdrojů vyšel až na 265 milionů dolarů.

Kontroverze projektu

Ani predazzská modernizace se ale neobešla bez výhrad. Kritici upozorňují na zásah do citlivé horské krajiny, zejména kvůli novým přístupovým cestám, zasněžovacím systémům či úpravám odvodnění. Místní samosprávy a sportovní svaz naopak argumentují, že jde o investici s dlouhodobou hodnotou, která regionu zůstane i po skončení her.

Modernizované můstky mají umožnit pořádání mezinárodních soutěží, tréninků a juniorských závodů, což snižuje riziko, že areál zůstane nevyužitý. Projekt zároveň vytváří pracovní místa, posiluje turistický potenciál údolí a může stimulovat ekonomiku širšího regionu.

Kritici však upozorňují na možné budoucí provozní náklady. Udržitelné fungování horského areálu je finančně náročné a pokud nebude dostatek mezinárodních akcí, může být naplňování dlouhodobého ekonomického plánu obtížné.

Jablečná lanovka v údolí Val di Non

REPORTÁŽ: V italském Val di Non mají světový unikát. Lanovku na přepravu ovoce

Zprávy z firem

Pod hřebeny trentinských Dolomit odstartovala logistická revoluce. Konsorcium pěstitelů Melinda, jeden z největších evropských producentů jablek, spustilo unikátní lanovku pro přepravu ovoce. Projekt nahradí tisíce kamionových jízd ročně, ušetří energii a posílí konkurenceschopnost regionu. Zároveň ukazuje fascinující svět „jablečného impéria“, které hospodaří s miliardami kusů ovoce a stovkami milionů eur ročně.

Michal Nosek

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Americký prezident Donald Trump vyhlásil válku italským těstovinám

Útok na ekonomiku i národní hrdost. Itálie se snaží odvrátit Trumpova likvidační cla na těstoviny

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme