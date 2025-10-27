Nový magazín právě vychází!

Studená sprcha pro Orbána s Ficem. Trump chce, aby se zbavili dovozu ruské ropy, na níž jsou vysoce závislí

Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Slovensko a Maďarsko se ocitají v prekérní situaci. Americká administrativa chce, aby by se zbavily dovozu ruské ropy. Obě země jsou závislé na potrubním dovozu ropy z Ruska, avšak americký velvyslanec při NATO Matt Whitaker se dnes v rozhovoru pro Fox News nechal slyšet, že by měly přijít s plánem na odstřižení se od ní.

Americký prezident Donald Trump minulý týden totiž vyhlásil nové sankce na ruské ropné podniky Rosněfť a Lukoil. Jsou tedy vážně ohroženy dodávky ropy jižní větví ropovodu Družba, tedy dodávky právě Maďarsku a Slovensku. Maďarský premiér Viktor Orbán už musel připustit, že hledá cesty, jak sankce obejít. Bude ale muset přesvědčit Trumpovu administrativu, aby udělila výjimku. I když má s Trumpem nadstandardní vztah, pro amerického prezidenta nyní může být důležitější za každou cenu ekonomicky zasáhnout Rusko, takže udělaní výjimky není zaručené. Orbán bude s Trumpem jednat ve Washingtonu v druhé polovině příštího týdne.

Pokud ovšem Orbán Trumpa nepřesvědčí, Maďarsku i Slovensku by vážně hrozil kritický výpadek v zásobování ropou a palivy, než by obě země nalezly alternativní dodavatele. Dotčeno by ovšem bylo i Česko, zejména jeho východní část, Morava.  

Opakuje se situace loňského roku. Tehdy také sankce na Lukoil, ovšem ze strany Ukrajiny, ohrožovaly zásobování ropou a palivy Maďarska a Slovenska, tedy dvě poslední země EU, které jsou závislé na potrubních dodávkách ropy z Ruska.

Maďarský premiér Viktor Orbán

USA tlačí na Maďarsko kvůli ruské ropě. Washington už odmítá výmluvy Budapešti na vnitrozemskou polohu

Politika

Spojené státy zesilují diplomatický tlak na Maďarsko, aby přestalo spoléhat na dodávky ropy a plynu z Ruska. Vysoce postavený americký diplomat odmítl argument Budapešti, že kvůli své vnitrozemské poloze nemá jinou možnost než využívat ruské suroviny.

nst

Přečíst článek

Trumpovy nové sankce se druhotně vztahují také k finančním společnostem, které jsou s Rosněftí a Lukoilem v transakčním styku. Sankce spočívají v odstřižení obou zmíněných ruských podniků od amerického bankovního systému, což jim znemožňuje provádět transakce v dolarech. Dolar přitom představuje jednoznačně dominující měnu světového obchodu s ropou.

Druhotně by se odstřižení od dolarového finančního systému mohlo týkat také společností, které po finanční stránce zajišťují dovoz ruské ropy do Maďarska, a tedy i na Slovensko. V praxi by to znamenalo, že partnerská banka maďarského petrochemického podniku MOL, který má věcně v gesci dovoz ruské ropy do Maďarska a na Slovensko jižní větví ropovodu Družba, by zřejmě nemohla nést související rizika. MOL by tak prakticky neměl, jak za ruskou ropou legálně zaplatit, a to nejen v dolarech, ale ani v eurech. Právě proto, že banka, kterou MOL využívá, případně další finanční společnosti zajišťující jeho transakce s ruskou stranu, by samy mohly být odstřiženy od dolarového systému, což by pro ně bylo potenciálně likvidační.

Už Orbánův v úvodu zmíněný výrok z minulého týdne, že hledá způsob, jak nové Trumpovy sankce obejít, byl nepřímým přiznáním toho, že pro MOL nové sankce představují závažný problém. MOL nezveřejňuje, od kterých přesně společností ruskou ropu nakupuje. Takže pokud by se jednalo zcela či z drtivé většiny o jiné ruské podniky než zmíněné dva nově sankcionované, například o Tatněfť, Trumpovy sankce by zásobování ropou a palivy Maďarska a Slovenska ohrožovat přímo neměly a Orbán by nemusel hledat způsob, jak sankce obejít. Jenže tak tomu evidentně není. Navíc se nyní přidává apel amerického velvyslance při NATO.

EU

EU už brzy výrazně zdraží bydlení, potraviny, auta, ale třeba i letenky, a to prakticky bez zájmu médií

Money

Emisní povolenky na dovoz čili uhlíkové clo, které EU bez výraznějšího zájmu médií naplno zavádí za zhruba dva měsíce, hned zkraje roku 2026, zásadně poškodí některé sektory české ekonomiky. Ohrozí zaměstnanost a vyvolá inflační tlaky, aniž by země mimo EU byly zásadněji dotčeny. Plyne to z článku v odborném žurnálu Energy Economics, který dopady uhlíkového cla podrobuje zevrubné analýze.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Jestliže by tedy sankce vedly k zásadnějšímu ochromení dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko, nepříznivě může být dotčeno i Česko. Zejména východní část Česka, Morava, je stále z velké míry zásobována ropnými produkty, například motorovou naftou, ze Slovenska. Tu tamní podnik Slovnaft, dcera zmíněného maďarského MOL, sice od letoška musí zpracovávat z neruské ropy, avšak ochromení dodávek ruské ropy by alespoň přechodně vytvořilo citelný tlak na obecný růst cen pohonných hmot nejen v Maďarsku a na Slovensku, ale také v Česku.

Celou situaci by zhoršoval fakt, že nové Trumpovy sankce se mají týkat i německé dcery Rosněfti, podniku Rosneft Deutschland, jež vlastní rafinérie ve východní části Německa, které tedy také palivy zásobuje. Německá vláda nepřistoupila k jejímu znárodnění, i když ji má po ruské invazi na Ukrajinu v nucené správě, takže se Trumpovy sankce vztahují i právě na Rosneft Deutschland. Zhoršení zásobování palivy východní části Německa by představovalo další tlak na růst cen v celém středoevropském regionu, tedy i v Česku.  

Trumpův člověk prodal byty za 200 milionů dolarů ještě před zahájením stavby

Steve Witkoff
ČTK
nst
nst

Zatímco Steve Witkoff, zvláštní vyslanec USA pro Blízký východ, jednal o příměří v Gaze, jeho syn Alex ve Spojených státech prodával luxusní byty. Rodinná realitní společnost Witkoff Group už prodala byty v hodnotě 200 milionů dolarů v připravovaném projektu Ocean Terrace v Miami Beach — a to ještě před zahájením výstavby. Oficiální prodejní kampaň startuje tento týden, stavba má začít ve druhém čtvrtletí 2026.

Projekt vzniká ve spolupráci s místním developerem Sandorem Scherem a investorem Alexem Blavatnikem ze společnosti Access Industries, uvádí agentura Bloomberg. Ocean Terrace se připravoval více než deset let a čelil odporu kvůli ochraně historických budov. Pro rodinu Witkoffových představuje sázku na to, že boom luxusních nemovitostí v Miami – podpořený příchodem bohatých obyvatel, omezeným množstvím pobřežních pozemků a rostoucím politickým vlivem Floridy – bude pokračovat.

Byt za miliony dolarů

Ceny bytů začínají na 6,3 milionu dolarů a dokončení projektu se očekává v roce 2029. Na ploše 2,2 akru vyroste dvacetipatrový dům, šestipodlažní „resortní rezidence“, butikový hotel se 42 pokoji, soukromý klub a 15 tisíc čtverečních stop obchodních prostor. Součástí bude i obnova budov z 40. let v art deco stylu.

Alex Witkoff, který se stal generálním ředitelem firmy letos na jaře, uvedl, že zájem mezi investory je značný. „Vidíme druhou vlnu lidí z New Yorku a dalších měst, které k přesunu na jih motivují i politické důvody,“ řekl třiatřicetiletý developer.

Witkoffovi, původem z New Yorku, patří mezi významné tvůrce realitního boomu v jižní Floridě. V minulosti obnovili například legendární Shore Club, kde se penthouse prodal za rekordních 120 milionů dolarů. Členství v jejich golfovém klubu Shell Bay nyní stojí 1,5 milionu dolarů.

Italská premiérka Giorgia Meloniová

„Nestěžujte si.“ Meloniová zvyšuje daně bankám, aby snížila daně lidem

Money

Italská premiérka Giorgia Meloniová obhajuje plán své vlády získat od bank pět miliard eur, a to poté, co finanční sektor v posledních letech profitoval z mimořádných tržních podmínek. Podle premiérky jde o „spravedlivý příspěvek“ společnosti a nástroj, jak posílit pomoc pro nejzranitelnější skupiny obyvatel.

ČTK

Přečíst článek

Projekt Ocean Terrace získal financování 85 milionů dolarů od JPMorgan Chase & Co. a navazuje na širší trend přeměny klidnější čtvrti North Beach na novou adresu luxusu. Kritici však upozorňují, že lokalita zatím postrádá infrastrukturu odpovídající nárokům nejbohatších kupců.

Witkoff Group nadále investuje i v New Yorku, kde společně s Blavatnikovou Access Industries rozvíjí projekt One High Line v Chelsea, jehož prodeje letos překročily miliardu dolarů.

„Miami se stává globálním centrem,“ uzavírá Alex Witkoff. „Nabízí všechno, co má New York — jen s lepším počasím.“

„Nestěžujte si." Meloniová zvyšuje daně bankám, aby snížila daně lidem

Italská premiérka Giorgia Meloniová
ČTK
ČTK
ČTK

Italská premiérka Giorgia Meloniová obhajuje plán své vlády získat od bank pět miliard eur, a to poté, co finanční sektor v posledních letech profitoval z mimořádných tržních podmínek. Podle premiérky jde o „spravedlivý příspěvek“ společnosti a nástroj, jak posílit pomoc pro nejzranitelnější skupiny obyvatel.

„Pokud z celkového zisku 44 miliard eur v roce 2025 poskytnou přibližně pět miliard na podporu slabších, myslím, že můžeme být spokojeni — a nakonec i oni,“ uvedla Meloniová podle citace z připravované knihy novináře Bruna Vespy.

Italská vláda plánuje prostředky získat prostřednictvím zvýšení korporátní daně a odkladu části daňových kreditů, píše agentura Bloomberg. Výnosy mají pomoci financovat snížení daně z příjmu o dva procentní body pro střední vrstvy, které si rozpočet vyžádá devět miliard eur během tří let. Kabinet očekává, že z mimořádných opatření vůči bankám získá zhruba jedenáct miliard eur ve stejném období.

Zisky italských bank prudce vzrostly po ukončení éry záporných úrokových sazeb Evropskou centrální bankou. Meloniová se už v roce 2023 pokusila zavést mimořádnou bankovní daň, ale tehdy opatření vyvolalo paniku na trzích a muselo být zmírněno.

Napětí kolem nového plánu panuje i uvnitř vládní koalice, zejména mezi krajně pravicovou Ligou Mattea Salviniho a umírněnou Forza Italia. Salvini o víkendu prohlásil, že „každá další stížnost bank znamená další miliardu, kterou po nich budeme chtít“.

Rozpočet Meloniové je koncipován tak, aby posílil nižší a střední vrstvy — klíčový elektorát pro volby, které se musí konat nejpozději v roce 2027.

video

Ondřej Hák: Se stavebním spořením zlepšíte kvalitu bydlení

Reality

Stavební spoření zažívá renesanci. Ukazuje se, že jde o jednu z nejvýhodnějších možností investování peněz do rekonstrukcí či posouvání kvality bydlení. „Každá koruna vložená do zlepšování energetické bilance domu či bytu násobně vyplatí,“ říká v podcastu Realitní Club Ondřej Hák, nový výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

