Dva pohledy na opakované nákupy. Amazon v nich viděl úsporu pro spotřebitele, úřad manipulaci

Italský antimonopolní úřad vyměřil Amazonu pokutu za nekalé obchodní praktiky. Internetový prodejce se brání. Argumentuje tím, že služba Subscribe and Save je pro spotřebitele ekonomicky výhodná.

Reklama

Italský antimonopolní úřad vyměřil americkému internetovému obchodu Amazon pokutu deset milionů eur (zhruba čtvrt miliardy korun) za nekalé obchodní praktiky. Společnost Amazon uvedla, že se proti rozhodnutí úřadu hodlá odvolat.

Amazon podle úřadu výrazně omezuje svobodu volby spotřebitelů. U řady produktů na svých italských webových stránkách totiž automaticky nastavuje volbu opakovaného nákupu místo nákupu jednorázového.

„Vede to zákazníky k tomu, aby opakovaně kupovali určitý produkt, aniž by ho skutečně potřebovali, což omezuje jejich svobodu volby," uvedl italský úřad. Rozhodnutí úřadu se týká programu Subscribe and Save, který nabízí zákazníkům opakované dodávky produktů se slevou.

„Každý den spotřebitelé profitují z programu Subscribe and Save tím, že šetří peníze i čas při pravidelných dodávkách zboží, které běžně používají,“ uvedl Amazon. Dodal, že spotřebitelé v Itálii od spuštění programu ušetřili více než 40 milionů eur (přes miliardu korun).

Společnost Amazon je největším internetovým obchodem na světě, od roku 2013 působí také v České republice. První distribuční centrum firma v tuzemsku otevřela v roce 2015 v obci Dobrovíz.

Přestaňte lidi strašit, že jim roboti kradou práci. Není to pravda, říká topmanažer Amazonu Zprávy z firem To, že roboti a další technologie připravují lidi práci, je mýtus. Pokročilá robotika, umělá inteligence (AI) a další technologie, spíše než aby nahrazovaly pracovní místa, zvyšují význam úlohy lidí. V rozhovoru poskytnutém televizi CNBC to řekl ředitel globální robotiky, mechatroniky a udržitelného balení společnosti Amazon Stefano La Rovere. ČTK Přečíst článek

Elon Musk chudne, a to pořádně. Zuckerberg jede na opačné trajektorii Leaders Propad ceny akcií Tesly má spoustu poražených investorů. Tím nejsmutnějším však je Elon Musk, CEO firmy, jehož majetek se zejména kvůli propadům akcií zmenšil o téměř 50 miliard dolarů. Musk je tak podle Bloomberg Billionaires Indexu nejrychleji chudnoucím boháčem letošního roku. Naopak Mark Zuckerberg nejrychleji bohatne. Stanislav Šulc Přečíst článek

Akciové trhy padají jak hrušky. Historické prokletí druhého kvartálu pokračuje Trhy Kdo chtěl letos vydělávat na akciích, rozhodně je neměl kupovat během prvních tří měsíců. To vrcholila akciová rally odstartovaná loni v říjnu, která souvisela zejména s výhledem začátku snižování úrokových sazeb americkým Fedem. To se však stále oddaluje. A tak akcie padají. Druhý kvartál přitom každoročně patří k nejhorším obdobím pro investory, což se letos znovu potvrzuje. Čím to je? Důvodů je víc. Stanislav Šulc Přečíst článek