Portál Bezrealitky má nového šéfa, povede ho Zdeno Dubnička

Portál Bezrealitky má nového šéfa, povede ho Zdeno Dubnička

Zdeno Dubnička
Bezrealitky, užito se svolením
ČTK
ČTK

Novým ředitelem realitní platformy Bezrealitky pro Česko a Slovensko je Zdeno Dubnička (36). Nahradí Martina Ponzera. Do Dubničkových kompetencí bude mimo jiné spadat restrukturalizace a rozvoj týmů, rozšiřování služeb, práce na projektech v oblasti automatizace procesů a digitalizace firemních agend.

Dubnička působil 11 let v konzultační společnosti RSM, která se zaměřuje na rozvoj a expanzi středních a velkých podniků. Pracoval tam jako konzultant, vedoucí divize zaměřující se na implementaci firemních systémů a následně technologický ředitel.

Před necelým rokem se Bezrealitky propojila s německým protějškem Ohne-Makler. Společně nyní působí v Česku, Slovensku, Německu a Rakousku. Chystají další expanzi. Obě platformy, které spadají pod European Housing Services, se nyní podle ředitele celé skupiny Hendrika Meyera budou dále posouvat. „Umělá inteligence, uživatelská přívětivost a digitalizace celé řady nových realitních procesů nám pomůže expandovat na další trhy s unikátním mixem služeb,“ dodal Meyer.

Dubničkovy zkušenosti by dalšímu rozvoji měly přispět. „Realitní trh se za poslední roky výrazně transformoval a lidský element a technologie tu musí fungovat ruku v ruce. Zvláště v době, kdy se změny dějí nejen na úrovni států, ale i jednotlivých regionů,“ dodal nový šéf Bezrealitky.

Mezi klíčové projekty, na kterých bude Dubnička pracovat, patří například kompletní přetvoření prodejního procesu Bezrealitky. Bude digitální, s plánovaným širokým využitím umělé inteligence. Zároveň by platforma měla brzy spustit nové služby pro klienty, kteří preferují osobní kontakt.

Bezrealitky.cz je jednou z největších realitních služeb v ČR, která nabízí možnost přímého prodeje nebo pronájmu nemovitosti. Na českém realitním trhu se jejím prostřednictvím podle společnosti zrealizuje zhruba pětina všech prodejů nebo pronájmů. Měsíčně portál navštíví více než půl milionu zájemců o bydlení a v současnosti se jeho prostřednictvím prodá zhruba 700 a pronajme kolem 3000 nemovitostí měsíčně.

