Portál Bezrealitky má nového šéfa, povede ho Zdeno Dubnička
Novým ředitelem realitní platformy Bezrealitky pro Česko a Slovensko je Zdeno Dubnička (36). Nahradí Martina Ponzera. Do Dubničkových kompetencí bude mimo jiné spadat restrukturalizace a rozvoj týmů, rozšiřování služeb, práce na projektech v oblasti automatizace procesů a digitalizace firemních agend.
Dubnička působil 11 let v konzultační společnosti RSM, která se zaměřuje na rozvoj a expanzi středních a velkých podniků. Pracoval tam jako konzultant, vedoucí divize zaměřující se na implementaci firemních systémů a následně technologický ředitel.
Před necelým rokem se Bezrealitky propojila s německým protějškem Ohne-Makler. Společně nyní působí v Česku, Slovensku, Německu a Rakousku. Chystají další expanzi. Obě platformy, které spadají pod European Housing Services, se nyní podle ředitele celé skupiny Hendrika Meyera budou dále posouvat. „Umělá inteligence, uživatelská přívětivost a digitalizace celé řady nových realitních procesů nám pomůže expandovat na další trhy s unikátním mixem služeb,“ dodal Meyer.
Dubničkovy zkušenosti by dalšímu rozvoji měly přispět. „Realitní trh se za poslední roky výrazně transformoval a lidský element a technologie tu musí fungovat ruku v ruce. Zvláště v době, kdy se změny dějí nejen na úrovni států, ale i jednotlivých regionů,“ dodal nový šéf Bezrealitky.
Stavební produkce v Česku letos v srpnu zrychlila meziroční růst z červencových 10,2 procenta na 17,1 procenta. Stavebnictví posiluje nepřetržitě od loňského listopadu, uvedl Český statistický úřad. Stavební výroba dosáhla v srpnu nejvýraznějšího meziročního růstu za více než 7,5 roku. Výrazněji rostla naposledy v lednu 2018. Meziměsíčně stavební výroba letos v srpnu stoupla o 2,3 procenta.
České stavebnictví nadále posiluje. Výrazně stoupl počet dokončených bytů
Zprávy z firem
Stavební produkce v Česku letos v srpnu zrychlila meziroční růst z červencových 10,2 procenta na 17,1 procenta. Stavebnictví posiluje nepřetržitě od loňského listopadu, uvedl Český statistický úřad. Stavební výroba dosáhla v srpnu nejvýraznějšího meziročního růstu za více než 7,5 roku. Výrazněji rostla naposledy v lednu 2018. Meziměsíčně stavební výroba letos v srpnu stoupla o 2,3 procenta.
Mezi klíčové projekty, na kterých bude Dubnička pracovat, patří například kompletní přetvoření prodejního procesu Bezrealitky. Bude digitální, s plánovaným širokým využitím umělé inteligence. Zároveň by platforma měla brzy spustit nové služby pro klienty, kteří preferují osobní kontakt.
Bezrealitky.cz je jednou z největších realitních služeb v ČR, která nabízí možnost přímého prodeje nebo pronájmu nemovitosti. Na českém realitním trhu se jejím prostřednictvím podle společnosti zrealizuje zhruba pětina všech prodejů nebo pronájmů. Měsíčně portál navštíví více než půl milionu zájemců o bydlení a v současnosti se jeho prostřednictvím prodá zhruba 700 a pronajme kolem 3000 nemovitostí měsíčně.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.