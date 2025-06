V Brně chtějí lidé domy, v Praze byty, říká šéf Bezrealitky

Chceme každý rok expandovat do jedné země, říká Martin Ponzer, šéf platformy Bezrealitky. To je značka společnosti European Housing Services (EHS). Bezrealitky je jedničkou na trhu v přímých realitních transakcích, tedy bez potřeby platit provizi realitnímu makléři. A zároveň jeden z nejnavštěvovanějších českých realitních webů.

Nyní působí v Česku, na Slovensku, vloni vstoupila do Německa a letos do Rakouska. V Česku se trh rozhýbal po dvou letech stagnace s poklesem úrokových sazeb. Lidé podle Ponzera pochopili, že nemá smysl čekat na další pokles sazeb v době, kdy ceny nemovitostí opět rychle rostou. Meziročně o deset procent.

„Spousta lidí je nyní ve fázi, kdy se rozhoduje, kde a co si koupí. Není to tak, že se podíváte na inzerát a druhý den koupíte nemovitost,“ říká Ponzer v podcastu Realitní Club. Zájemci se podle Ponzera dívají na jednotlivé nabídky několik měsíců. Sledují trh, přemýšlejí. To vede k zajímavému fenoménu. Zájemci o koupi mají mnohem větší přehled o cenách než majitelé nemovitostí, z nichž spousta cenu nadsadí.

„Nabídka, kterou vidíte na realitních serverech, není stejná částka, za kterou se nemovitost prodá,“ říká Ponzer. Přestože je na českém trhu obrovský převis poptávky nad nabídkou, prostor k vyjednávání o ceně vždy existuje. Majitelé s tím prý počítají a cenu zpočátku nadsazují.

Situace je ovšem rozdílná podle lokality. Jakkoliv není český realitní trh příliš velký, ve srovnání s jinými evropskými trhy jsme v nákupním chování rozdílní. Podle Ponzera je reálná prodejní cena v Praze nižší o osm až deset procent od nabídkové ceny. Na jižní Moravě bývá rozdíl dvanáct až patnáct procent. Směrem dolů.

Paradoxní je, že větší zájem je o byty, ačkoliv cena za metr čtvereční je u nich vyšší než u rodinného domu. Je to dáno i touhou lidí stěhovat se do měst. „Metr čtvereční malého bytu je vyšší než u rodinného domu. Ale jelikož je dům větší, je to celkově víc peněz.“ A další zajímavost. V okolí Brna roste podle Ponzera zájem o domy, v Praze o byty.

Obrovsky nyní také roste segment nájemního bydlení. Oba trendy, nákup nemovitosti a nájem, jdou proti sobě. „Nájmy nyní nerostou tak rychle jako cena při prodeji. Meziroční růst nájmů je kolem čtyř až pěti procent.“ Firma vysledovala, dělá si statistiky, že v průběhu jara se zájem o nájemní bydlení snížil asi o dvanáct procent. „Spousta lidí se dostala na bod zlomu, kdy už nechce bydlet v nájmu,“ tvrdí Ponzer. Což neznamená, že by nebyl zájem o nájemní bydlení. Jen místo dvaatřiceti zájemců o jeden byt už jich je „jenom“ dvacet osm.

Bezrealitky funguje tak, že propojuje majitele nemovitosti přímo s finálním kupcem, bez makléře. „Když majitel prodá, nemáme čtyři nebo pět procent, jako nabízejí realitní kanceláře. Takže máme výrazně levnější produkty.“ Společnost nenabízí pouze vyvěšení inzerátu na prodej nemovitosti, ale i další služby. Včetně právních. „Jsme schopni vše dotáhnou až na převod do katastru,“ říká Ponzer.

Nejnovější epizoda podcastu Realitní Club, jehož hostem byl šéf Bezrealitky Martin Ponzer, se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty. Hezký poslech.

