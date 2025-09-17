Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Leaders Na severu chtějí elektroauta, na jihu spalovací motory, říká Martin Jahn ze Škodovky

Na severu chtějí elektroauta, na jihu spalovací motory, říká Martin Jahn ze Škodovky

Na severu chtějí elektroauta, na jihu spalovací motory, říká Martin Jahn ze Škodovky
Škoda Auto / užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Škoda Auto se stala třetí nejprodávanější značkou na evropském trhu. České automobilce se rekordně daří, je tahounem českého průmyslu, a dobývá nové trhy. Letos patrně opět prodá přes milion svých aut. Vrhla se na elektromobilitu, ale spalovací auta nezatratila. V čem se skrývá úspěch největší české průmyslové firmy, na jejímž úspěchu jsou závislé spousty dalších českých průmyslových firem? „Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli, co chtějí,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za prodej a marketing.

V čem spočívá úspěch Škody Auto. Je to cena, design?

Myslím, že úspěch Škoda Auto spočívá ve třech faktorech. Jednak je to nové produktové portfolio, které je silné jak v modelech se spalovacím motorem, tak i v elektrických, které jsou velmi úspěšné. Všechny vozy jsou kvalitní, nabízejí hodně prostoru. Mají v sobě chytrá řešení a také zdařilý design. Ten hraje u škodovky čím dál tím větší roli. Rovněž výrazně posílila síla značky. Škoda již dávno není nejlevnější značka na trhu, dnes je silnou a respektovanou značkou. Lidé rádi jezdí škodovkou, rádi se k ní vracejí. Máme velkou loajalitu zákazníků. Právě síla značky nám pomáhá budovat si pozici v Evropě.

A v neposlední řadě stojí za úspěchem efektivní řízení, snižování nákladů, maximální využití výroby. Máme dobrou spolupráci s odbory Kovo a jejich předsedou Jaroslavem Povšíkem, aby se kapacita závodu dala maximálně využít. To přispívá k tomu, že máme dostatek produkce a dostali jsme se na třetí místo mezi automobilkami v Evropě, což je velký úspěch. Skutečně se nám daří a také profitabilita je na úrovni, která nám umožňuje investovat do budoucnosti.

Jak řešíte vztahy či kompatibilitu se značkami Volkswagenu?

Zaměřujeme se hlavně na externí konkurenci. Když se podíváme na data, odkud k nám přicházejí zákazníci, tak to není mnoho od koncernových značek, ale spíše od externí konkurence. Přirozeně existuje určitá rivalita, nicméně naše pozornost směřuje především k zákazníkovi a ke konkurentům mimo koncern Volkswagen. Zvolená strategie se nám velmi dobře osvědčuje.

Máme modely, které jsou si velmi podobné, například Passat a Superb, které jsou na stejné platformě a vyrábějí se ve stejném závodě. Ale potom máme produkty, které se kompletně odlišují. I když jsou na stejné platformě – jako jsou třeba Golf a Octavia. Vozy sdílející stejnou platformu, ale koncepčně výrazně jiné.

Pokud se podíváme na elektrické vozy, například na model Elroq, tak v této kategorii nemá žádná jiná koncernová značka podobný vůz. Brzy budeme na trhy uvádět Epiq, což je vůz, kde stejnou platformu mají rovněž vozy značek Cupra a Volkswagen. Na druhé straně, další vůz, který budeme uvádět, a kterému říkáme Space BEV (prostor s elektrickým pohonem – pozn. red.), velké, sedmimístné SUV, to je vůz, který nebude mít žádná jiná značka v koncernu. Je to model v segmentu, ve kterém je ostatních vozů poměrně málo. Takže je to kombinace – někdy jsou to podobné vozy, a někdy vozy, které ostatní značky nemají.

Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli to, co chtějí. Kouzlo faktu mít víc značek v koncernu spočívá v tom, že každá se zaměřuje na trochu jiné zákazníky. Někteří na zákazníky, kteří mají rádi funkční řešení, někdo na jedince, kteří se více orientují na prestiž anebo na design. Našli jsme si svoje místo na trhu, na kterém se nám daří. Máme jasnou pozici a orientaci značky, což znamená, že si s ostatními značkami
v koncernu někdy i konkurujeme.

V Česku je registrovaných devět milionů aut, ale z toho jen 36 tisíc elektroaut. Přesto Škoda Auta sází na elektroauta. Je to nutnost daná legislativou. Ale, není to mylná sázka?

Neprodáváme jenom v České republice. Prodáváme po celé Evropě. Jsou země, které na elektromobilitu přecházejí mnohem rychleji. Zejména Skandinávie nebo Holandsko. V Dánsku nám model Elroq pomohl dostat se do první trojky. V těchto zemích jsme tedy velmi úspěšní. Snažíme se zákazníkům dodávat to, co chtějí. Ve střední, východní a jižní Evropě dominují více vozy se spalovacími motory. Naše filozofie vždy byla zaměřovat se na zákazníka. Nikdy jsme neříkali, že chceme dělat jenom elektrické vozy. Máme kombinaci, a to se nám v současné době vyplácí.

Škoda Epiq

Škoda představila městský elektromobil Epiq. Vyrábět se začne příští rok

Zprávy z firem

Automobilka Škoda Auto představila nový koncept připravovaného plně elektrického modelu s názvem Epiq. Malý městský SUV crossover by se měl začít vyrábět v příštím roce. Vůz o délce 4,1 metru má mít dojezd až 425 kilometrů kilometrů. Prodávat by se měl za cenu kolem 25.000 eur, tedy v přepočtu zhruba 612 tisíc korun

ČTK

Přečíst článek

Jak vidíte budoucnost aut se spalovacím motorem?

Není možné technologicky, ekonomicky a sociálně přejít kompletně na elektrické vozy v roce 2035. V současné době probíhá diskuse, jak by se měla upravit legislativa. Myslím, že by bylo vhodné mít na evropském trhu kombinaci elektrických a spalovacích vozů, podle toho, co budou zákazníci chtít. Evropa není stejná, země mají různou afinitu k obnovitelným zdrojům energie. Je potřeba najít řešení, které bude vyhovovat všem zemím.

Jenom odbočka. Proč máte v názvu svých aut často písmeno Q, které je v češtině poměrně nepoužívané?

Má to tu logiku, že se v určité době rozhodlo, že názvy elektrických vozů začínají na E a končí na Q. U spalovacích motorů začínají názvy vozů z kategorie SUV na K a končí na Q. Velice dobře to funguje. Do určité míry se tím odlišujeme od ostatních značek. Nikdy jsme nechtěli jít cestou, že bychom naše vozy označovali čísly, to je neosobní. Škoda je značka, která má jednu z hlavních hodnot být lidská. Pro lidi je důležité, aby vůz, který je vlastně jakýmsi členem rodiny, měl nějaké jméno, se kterým se zákazník může asociovat. Jména někdy vycházejí z názvů z minulosti, jako Octavia nebo Superb. U novějších modelů jsou to pak jména, která začínají určitým písmenem.

Martin Jahn: Není možné technologicky, ekonomicky a sociálně přejít kompletně na elektrické vozy v roce 2035. Škoda Auto / užito se svolením

Jak podstatnou součástí v obchodní strategii je design aut?

Jeho role je čím dál důležitější. Pominu podobu vozů z éry socialismu. Škoda Auto při přechodu do kapitalismu začínala se strategií dobrá kvalita za nižší peníze. To znamená technologie koncernu Volkswagen, hodně prostoru ve voze, ale design nehrál příliš velkou roli. Postupně se zlepšoval, třeba jak přicházely nové generace vozu Superb nebo Octavia. Design začal hrát velkou roli. V dnešní době je to jeden z hlavních prodejních argumentů. Nové vozy jsou designově velmi povedené. Když jsme uváděli první generaci modelu Enyaq na trh, tak se ještě zvolil design s přední maskou, která připomíná vozy se spalovacími motory s klasickým chladičem, i když není potřeba.

Vycházeli jsme z toho, že lidé ještě nechtějí výrazněji měnit design, nejsou připraveni na velkou změnu. S naším novým designovým jazykem Modern Solid, který jsme uvedli od nového vozu Enyaq a stejně tak u vozu Elroq, už jdeme modernější cestou. Říkáme tomu Tech - Deck Face. Přední část vozu je bez chladiče, s čistými linkami. S novými, progresivními světlomety. Dnes už jsou na to lidé připraveni. Je to líbivé, a na druhou stranu se to odlišuje od jiných značek. Elektrické vozy mají tendenci vypadat všechny stejně, nám se podařilo je odlišit. Dali jsme i slovní logo na kapotu, které vypadá trochu více prémiově a je více mezinárodní.

Když se podíváme, proč si lidé kupují značku Škoda, tak design bývá u těchto nových vozů v první pětce argumentů. Určitě budeme touto cestou pokračovat. Nyní jsme na autosalonu v Mnichově ukázali studii vozu Vision O. Naznačili jsme, jak by design měl vypadat v budoucnosti. Tento vůz by měl přijít na trh až v příští dekádě. Jdeme spíš evolucí než revolucí.

Dřív měli lidé rádi škodovky, protože byly levné, Teď, protože jsou krásné, říká Martin Jahn

Škoda už je v Evropě třetí nejprodávanější značkou

Zprávy z firem

Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí meziročně prodej o 13,6 procenta na 509 400 vozů. V Evropě prodala 409 100 aut, meziročně o 10,5 procenta více, a poprvé se tak posunula ze čtvrté na třetí příčku mezi nejprodávanějšími značkami. Podíl prodaných elektromobilů a hybridů v Evropě se více než zdvojnásobil na 22,8 procenta. Automobilka to oznámila v tiskové zprávě.

ČTK

Přečíst článek

Nejúspěšnějším modelem Škody Auto je Octavia. Nyní je na trhu čtvrtá řada tohoto auta a chystá se facelift. Co bude dál s tímto modelem? Bude elektrická? Nebo bude pátá řada?

Chceme současný model Octavia dál rozvíjet. To znamená, že dostane ještě jedno osvěžení designu, aby víc odpovídala moderní době. Co bude potom záleží, jak se změní pravidla v Evropské unii ohledně elektrických vozů a nulových CO2 emisí. Osobně jsem přesvědčen, že je potřeba držet technologickou nezávislost. Pokud se ukáže, že budeme moci udržovat výrobu vozů se spalovacími motory, budeme přehodnocovat plány, jak nakládat i s modelem Octavia. Zatím je na to ale příliš brzy.

Jak se Škodě Auto daří na ostatních trzích mimo Evropu?

Je to tak, že většina trhů mimo Evropu je z mnoha důvodů tak nákladově náročná, že dovoz ve větší míře nepřichází v úvahu. Je potřeba tam vyrábět lokální modely s designem a cenami určenými přímo pro lokální zákazníky. Jako například v Indii. Do Indie jsme vůz Octavia vyváželi, ale se současnými celními podmínkami a s výrobními náklady není možné na indickém trhu dosahovat větších objemů při zachování základní profitability. V zemích jako je Indie nebo Vietnam sázíme na lokální produkci, lokální modely. Octavia je pro tyto trhy příliš drahá, model je koncipován pro Evropu. Byl koncipovaný také pro ruský trh, kde se i ve větších objemech vyráběl, ale po zahájení války na Ukrajině byla výroba ukončena a závod v Rusku prodán. Modely jako Octavia, Kodiaq nebo Karoq jsou závislé od evropského trhu.

Jak se rozvíjí indický trh, kde máte výrobní závod a jde o nejlidnatější zemi světa?

V Indii jsme v letošním roce uvedli na trh nový model Kylaq. Je to vůz ve specifickém segmentu pod čtyři metry, což je v Indii velmi oblíbený segment. Je také daňově zvýhodněný. Díky tomu tam rosteme meziročně o sto procent. Na indickém trhu jsme první evropská značka a celkově sedmí. Nicméně na všech těchto trzích je to velká výzva, čelíme velkému tlaku konkurence z Asie.

Tradičně dlouhodobě v Indii figurují japonské a korejské značky. Dnes se tam ve velkém stylu snaží přicházet čínské značky. Na trhu probíhá výrazný cenový boj. Je to náročná situace. Chceme na tomto trhu růst, ale musíme růst s profitabilními požadavky.

Blume končí v čele Porsche. Investoři ztratili trpělivost

Zprávy z firem

Šéf Volkswagenu Oliver Blume skončí v čele Porsche. Z funkce stahuje pod tlakem akcionářů i kvůli slabým výsledkům. Automobilka se chystá do roku 2029 zrušit téměř dva tisíce pracovních míst.

ČTK

Přečíst článek

Bude i letos prodej Škody milion aut?

Děláme všechno pro to, aby se nám podařilo milion překročit.

Jaké jsou rozvojové plány Škodovky?

Daří se nám v severní Africe, kde chceme dál růst v zemích jako je Maroko nebo Egypt. To jsou pro nás velmi úspěšné trhy. Doufáme, že se nám podaří vrátit se do Alžírska. Snažíme se růst na Středním východě, kde chceme ještě v letošním roce otevřít prodej v Saúdské Arábii. Nedávno jsme vstoupili do Kataru a Ománu. Ve Vietnamu byla před několika měsíci zahájena výroba. Díváme se na další trhy v ASEANu, kam by bylo možné vstoupit. Vzhledem k sílící konkurenci čínských značek a faktu, že země z tohoto regionu zvažují politiku ohledně CO2, tak čekáme, jaké budou podmínky. Je nutné vědět, s jakým portfoliem můžeme do těchto zemí vstoupit.

V Česku jsou největším problém ceny energií. A také, že nejsou lidi, říká Martin Jahn

Škoda Auto je největší firma českého průmyslu. Jaké jsou z vašeho pohledu podnikatelské podmínky? Panuje zde například minimální nezaměstnanost, což znamená, že je složité sehnat nové zaměstnance…

Dostupnost kvalifikované pracovní síly je v Česku dlouhodobě problém. Škoda Auto tento problém řeší i interně. Máme vlastní učňovské školství, střední školu, vysokou školu. Do vzdělávání hodně investujeme, stejně tak do rekvalifikace. Tradičně spolupracujeme také s vysokými školami.

Nicméně si myslím, že z hlediska celé ekonomiky je potřeba podpořit dovoz kvalifikovaných pracovních sil a celý proces zjednodušit. Voláme také po lepší podpoře aplikovaného výzkumu a vývoje. V poslední době se nám podařilo dosáhnout zlepšení jak v zákonné podpoře, tak i v dalších projektech. Čekáme, jak dopadne vyjednávání o rozpočtu, abychom věděli, že peníze na aplikovaný výzkum jsou dostatečné.

Hodně nás pálí ceny energií. Máme jedny z nejvyšších cen energií v Evropě. Pro velkou část průmyslu je to velká zátěž, se kterou je třeba něco dělat. Dále je potřeba reformovat naše školství, aby lépe odpovídalo požadavkům, které průmysl a služby mají. Nicméně prostředí v České republice je celkově dobré. Ale nejsme schopni dosahovat potenciálu, který máme.

Škoda vylepšila svůj bestseller. Podívejte se na novou Octavii

Škoda vylepšila svůj bestseller. Podívejte se na novou Octavii

Enjoy

Decentní úpravy v designu, vylepšená techniku i udržitelnější interiér. To jsou v kostce hlavní vylepšení nové Octavie, která zůstává nejprodávanějším modelem automobilky Škoda.

ČTK

Přečíst článek

V čem se liší vaše školy od jiných škol?

Například v tom, že mají úzkou spolupráci s naší firmou. Učňové, žáci střední školy nebo i studenti na vysoké škole mají možnost pracovat ve firmě, dělat stáže. Školy jsou spojené s managementem společnosti Škody Auto, dbáme na o to, aby se na školách vyučovalo, co odpovídá našim potřebám. To je problém ve zbytku školství, kde se často zaměřují na obory, které nejsou v praxi potřeba. Nebo vyučují, co bylo potřeba včera, ne co je potřeba dnes nebo zítra.

Jaké jsou tři nejbližší priority Škody Auto?

Je to snaha o vyšší efektivitu. Tlak na náklady je veliký. Vozy jsou dražší ať už kvůli zdražování vstupů, materiálů a energie, ale také kvůli požadavkům na emisní normy nebo na bezpečnost produktu. Zákazník není ochoten tato navýšení akceptovat. Dále je to rozhodnutí o budoucím portfoliu firmy, kde pořád panuje nejistota v oblasti legislativy týkající se CO2. A dále zahraniční expanze, rozhodnutí, do kterých trhů si můžeme dovolit vstoupit, a zda je to smysluplné. V rámci České republiky jsou největším problémem ceny energií.

Šéf českého Lexusu Jakub Květoň

Šéf českého Lexusu Jakub Květoň: Češi věří hybridům, s elektromobily zatím váhají

Leaders

„Chceme být japonskou alternativou německé velké trojky,“ říká šéf českého Lexusu Jakub Květoň. Za sedm let narostl prodej Lexusů v Česku více než osminásobě. V rozhovoru pro Newstream.cz mluví o novém modelu ES, přístupu k elektromobilitě i o tom, proč showroom není místo, kde by měl zákazník čekat.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Kdyby tuzemské firmy neinvestovaly do vývoje, už by tu dávno nebyly,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto.

Autoprůmysl vyškolily krize. Jako tahoun české ekonomiky ještě posílí, říká Martin Jahn

Leaders

Jan Žižka

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Volíme podle zákona z roku 1995. Asi si nikdo nevšiml, že je 21. století

Zleva soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina Ronovská ve sněmovním sále Ústavního soudu, který vyhlásil, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení důchodové reformy
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Před volbami roste politikům tlak, vzniká spousta sporů. Do svobodných voleb vstupuje i moc soudní, a dokonce i státní úřady. Má to tak být? Dva příklady z poslední doby.

Richard Chlad, nyní miliardář, za socialismu vekslák, vyhlásil obskurní soutěž za sto tisíc korun na podporu svých oblíbených Motoristů. Hned se této iniciativy chopil Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Kromě toho, že Filip Turek získal krátce před volbami další pozornost, tak je podivné, že kdejakou podporu řeší nějaký úřad.

Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba, praví zákon č. 247/1995 Sb, Paragraf 16, odstavec 2.

Zákon dává úřadu možnost pokutovat osoby, které placenou formou zasahují do volební kampaně, pokud registraci nemají, až do výše tři sta tisíc korun. To by Chlada asi nezlikvidovalo.

Spojené státy budou deportovat držitele víz, kteří oslavovali zabití konzervativního aktivisty Charlieho Kirka
Aktualizováno

Rubio: Máte víza a oslavovali jste smrt Kirka? Pak vás deportujeme

Politika

Spojené státy budou deportovat držitele víz, kteří oslavovali zabití konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, jenž byl minulý týden zastřelen ze střechy při debatě v areálu univerzity v Utahu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio to oznámil v příspěvku na sociální síti X s tím, že proces rušení víz již začal. Rubio oznámení učinil v době, kdy lidé napříč Spojenými státy čelí profesním důsledkům za komentáře nebo reakce na sociálních sítích týkající se Kirkovy smrti, píše server Axios.

ČTK

Přečíst článek

Nejvíc zarážející je, že se úřad placený z veřejných peněz zabývá tím, jestli je někdo někde registrován nebo není. Vždyť volby mají být svobodnou soutěží. Ať si každý podporuje, koho chce. Mít nějaký limit na předvolební výdaje je jistě správná myšlenka. Aby kdejaký miliardář si nenakoupil veškerý marketingový prostor a chudáci malé či nové strany měly šanci oslovit voliče.

Praha obsypaná Babišem

Na druhé straně, Andrej Babiš, přítel Richarda Fuxy, majitele BigBoardu, který má Prahu obsypanou svými reklamními plochami, měl plakáty na každém kroku. Kolik ho to stálo nebo jak Fuxovi pomoc s kampaní oplatil můžeme jenom spekulovat. Je fajn mít základní pravidla. Ale ta se dají všelijak obejít. Klíčové přeci je, aby se lidé mohli sami rozhodovat. Ne aby kampaň řídil nějaký úřad.

Máme tu přeci veřejnoprávní televizi, tak ať se každý politik vyžvaní, jak chce. Co je úřadu do toho, jestli je nějaký podporovatel registrovaný či není?

Kdo bojuje o Poslaneckou sněmovnu? Přečtěte si jednotlivé profily:

Andrej Babiš >>>

Petr Fiala >>>

Tomio Okamura >>>

Vít Rakušan >>>

Další profily šéfů politckých stran zveřejníme opět o víkendu. 

Druhým příkladem je soudní moc. Třetí noha demokratického zřízení. Jistě, musí se držet zákona a vykládat ho. Nicméně legislativní moc, o kterou ve volbách jde, a která může přijít se změnou zákonů, má krátce před volbami. Měla by mít prostor. Neznámá, na politickém spektru nová strana Volt, usilovně pracuje na tom, aby SPD a Stačilo! byly vyřazeny z voleb, jelikož je považuje za skryté koalice.

U krajských soudů Volt neuspěl, nyní oslovil Ústavní soud. Ten se podnětem bude zabývat. Není jasné, jestli to stihne do voleb. Vzhledem k tempu české justice to vypadá jako málo pravděpodobná varianta. Má to dvě roviny. Jednak by případné vyřazením těchto stran s celkem vysokými preferencemi poškodilo volby, a Volt by to těžko vyneslo do Poslanecké sněmovny. A druhou stránkou je, proč by si strany nemohly na své kandidátky napsat jména, jaká chtějí? Spolu je přiznanou koalicí, má těžší podmínky pro vstup do parlamentu. Cestu si vybraly samy, je to součástí marketingové strategie. Držíme spolu.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Češi milují Babiše. A hned po něm Okamuru

Názory

Češi si přejí jednobarevný kabinet hnutí ANO. Podle průzkumu agentury Median je pro takové řešení 41 procent lidí. Vládu ANO s SPD chce 37 procent, Spolu, STAN a Piráty jen 31 procent.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

SPD je osobní projekt Tomia Okamury. Je celkem pochopitelné přijmout jeho myšlenku, že si na své kandidátky může prdnout, koho chce. A Stačilo! je osobním politickým projektem Daniela Sterzika. Proč by si na kandidátku nemohl dát, kdo ho napadne? Komunisty, socialisty a jiné divné existence. Proč to má řešit podle zákona z roku 1995 Ústavní soud?

Volby by měly být svobodnou soutěží. V Česku jsme si v devadesátých letech vytvořili úzkoprsé volební předpisy včetně úřadu pro dohled. K době to patřilo. Nikdo nechtěl návrat komunistů, bylo potřeba to trochu sešněrovat. Ale všiml si někdo, že uplynulo dalších třicet let?

Související

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek

Hospodářská strategie hnutí ANO: realistická šance, nebo politická iluze?

Hospodářská strategie hnutí ANO: realistická šance, nebo politická iluze?
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Hnutí ANO si plánem hospodářské strategie zřetelně říká o vedoucí pozici v příští vládě. Klíčový záměr zvýšit růst české ekonomiky dlouhodobě o více než dva procentní body ale staví na ideálním vývoji situace u nás i ve světě, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Plán hospodářské strategie hnutí ANO vyčnívá nad předvolebními ekonomickými programy ostatních politických uskupení jak svým rozsahem takřka 90 stran, tak zevrubností a vnitřní konzistencí. Hnutí ANO si plánem zřetelně říká o vedoucí pozici ve vládě příštího volebního období a dává jasně najevo ambici mít stěžejní slovo při ovlivňování ekonomického směřování České republiky v nadcházejících letech.  

Ekonomická transformace, kterou hnutí plánuje, má vyjít na zhruba tři biliony korun, což se zdá být realistický odhad. Česká republika trvale patří k výrazně podprůměrně zadluženým zemím EU, pročež její perspektivní práce s dluhem může být značným impulsem celé ekonomice. Perspektivní práce s dluhem znamená využití deficitního financování výhradně k uskutečnění investic, nikoli pokrývání běžných provozních výdajů. Toto, zdá se, si autoři plánu hospodářské strategie hnutí ANO uvědomují. Správná je i jejich snaha mobilizovat prostředky krajů a obcí, v objemu kolem 550 miliard korun, které jsou nyní nepříliš produktivně uloženy na účtech samospráv. Na to ostatně opakovaně upozorňuje i Národní rozpočtová rada.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Stěžejním financiérem hospodářské transformace má dle hnutí ANO být soukromý sektor, což je ekonomicky smysluplné, neboť soukromý sektor sdílí optimální motivace dané snahou o zisk a současně úsilím vyvarovat se ztráty. Tím by měla být garantována poměrně vysoká míra hospodárnosti v nakládání s investičními zdroji při současné snaze o maximalizaci míry návratnosti.

Nápor na státní rozpočet při zajišťování ekonomické transformace chce hnutí ANO soustředit do prvních dvou let svého možného nadcházejícího vládnutí, tj. do let 2026 a 2027, což dává smysl z hlediska vývoje politického cyklu.

Otázkou však zůstává, zda se ambiciózní opatření podaří naplnit. Zejména z toho důvodu, že bude-li hnutí ANO vládnout, nejspíše nebude vládnout samo, tedy bude muset hledat politický kompromis právě i v ekonomických otázkách. Navíc samo může zejména ve druhé polovině svého případného vládnutí během nadcházejícího volebního období tíhnout k upřednostňování líbivých opatření, tedy deficitnímu financování nikoli výhradně investičních, ale i běžných provozních výdajů čili k takzvanému „projídání budoucnosti“. A to přesto, že nyní slibuje zřízení „fiskální kontrolní věže“.

Klíčový záměr ekonomické transformace zvýšit růst české ekonomiky dlouhodobě o více než dva procentní body tudíž staví spíše na ideálním vývoji jak domácí vnitropolitické situace, tak ovšem i mezinárodní politické, ba geopolitické situace, na niž žádný český politik vliv nemá a mít nebude.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Tomio Okamura zahajuje kampaň

PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry

Názory

Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Šéf STAN Vít Rakušan

PROFIL: Vít Rakušan, šéf Starostů, milenka pro všechny

Názory

Když v květnu roku 2021 představovalo uskupení PirSTAN svůj volební program a lídry krajů, stál u dvou mikrofonů Vít Rakušan a Ivan Bartoš. Postavili se na nábřeží naproti Strakovce, sídle vlády. Asi tím chtěli naznačit, kam míří. A to se jim nakonec i povedlo. Vypadali lidově. Bez kravaty. Většina měla na nohou hnědé polobotky, bílou košili, sako. Jako přes kopírák. Asi to byl tenkrát nějaký módní trend. Jediná žena, Olga Richterová za Piráty, mezi zástupem mužů.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Zleva soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina Ronovská ve sněmovním sále Ústavního soudu, který vyhlásil, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení důchodové reformy

Dalibor Martínek: Volíme podle zákona z roku 1995. Asi si nikdo nevšiml, že je 21. století

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek
Strany slibují levnější potraviny, ale chybí plány k naplnění slibů

Neparlamentní strany slibují levnější potraviny, ale má to háček. Vychází z populistických a neověřených dat, uvádí odborníci

Volby 2025

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme