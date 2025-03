Česká TTC posiluje na německém trhu. Skrze akvizici

Česká technologická a realitní skupina TTC dokončila akvizici německé společnosti Radiodata. Ve firmě získala 80procentní podíl, zbývajících 20 procent zůstává v rukou rodiny zakladatele firmy, Hanse-Joachima Langermanna.

Skupina TTC si od akvizice německé společnosti, která vyvíjí a vyrábí profesionální rádiové systémy pro hlasovou a datovou komunikaci, slibuje zejména další posílení pozice na strategickém německém trhu a otevření nových příležitostí pro další mezinárodní expanzi.

Radiodata, firma založená v roce 1981, patří mezi nejvýznamnější německé dodavatele rádiových systémů. Hlavními zákazníky jsou energetické a vodárenské společnosti, podniky veřejné dopravy a průmyslové firmy, včetně těžebního, ropného a plynárenského průmyslu. Zaměřuje se také na specifické sektory jako jsou letiště, přístavy, soudní budovy, věznice nebo zdravotnická zařízení. Mezi významné zákazníky patří například německý národní železniční dopravce Deutsche Bahn.

Skupina TTC a Radiodata již dlouhodobě spolupracují na dodávkách rádiových systémů pro železniční dopravu, energetiku a další oblasti kritické komunikace. Jedním z aktuálních společných projektů je instalace digitálního rádiového systému pro Jadernou elektrárnu Temelín.

„Prostřednictvím této akvizice chceme významně prohloubit nejen obchodní, ale také produktovou spolupráci, a to především v oblasti kritické komunikace a propojení na služby 5G sítí. Zároveň tím chceme posílit naši pozici v Německu a umožnit významnější vstup na tento trh“, říká Josef Šelepa, předseda představenstva společnosti TTC Holding.

Skupina TTC již v loňském roce založila v Německu společnost TTC Germany, která reprezentuje všechny společnosti skupiny na německém trhu a působí jako obchodní zastoupení pro celý region DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko).

Vedle TTC Holding se novými vlastníky společnosti Radiodata stali také synové zakladatele, Malte a Norbert Langermannovi (každý 10 procent). Malte Langermann byl současně jmenován ředitelem společnosti.

TTC je česká technologická a realitní skupina. Byla založena v roce 1993 a dnes zahrnuje více než 30 společností se sídlem v České republice, na Slovensku, Ukrajině a v Německu. Má zákazníky v 37 zemích světa a v roce 2023 dosáhla konsolidovaného obratu přes 2,5 miliardy korun.

