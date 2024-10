Poslanec ANO jednal v Číně s firmou Huawei

Poslanec hnutí ANO Marek Novák jednal při květnové návštěvě Číny se zástupcem společnosti Huawei, na kterou by mohl dopadnout nový český zákon o kybernetické bezpečnosti. Novák návrh ostře kritizuje a připravuje k němu pozměňovací návrhy. O setkání informoval Český rozhlas-Radiožurnál. Novák cestu do Číny za problematickou nepovažuje. Uvedl, že při návštěvě nevystupoval politicky.

Český poslanec se v Číně sešel Jeffem Wangem, ředitelem firmy Huawei pro vztahy s veřejností a komunikací. Radiožurnálu Novák potvrdil, že spolu mluvili mimo jiné o návrhu zákona o kyberbezpečnosti. „Zmínili jsme ten problém,“ uvedl poslanec, podle kterého čínská firma působila spíše odevzdaně. „Prostě říká: už si s tím něco udělejte. My hlavně chceme vědět, co s tím uděláte. Ale že by přesvědčovali… Ano, pozastavili se nad tím, že moc nechápou proč, ale to bylo tak všechno, dále jsme to nekomentovali,“ popsal setkání Novák.

Poslanec svou cestu do Číny označil za spíše poznávací. „Jel jsem na své náklady, tak jsme nevystupovali vůbec politicky,“ uvedl. Dodal, že na návštěvu ho pozvala Čínská hospodářská komora a ve společnosti Huawei se byl podívat na výrobu.

Kritik nového zákona

Novák je členem sněmovního hospodářského výboru a předsedá podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, které mají dát k nové legislativě stanovisko. Poslanec ANO je známý jako kritik nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Vadí mu především část týkající se prověřování dodavatelských řetězců, upozornil rozhlas.

Podle prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka nebylo Novákovo setkání se zástupcem čínské telekomunikační společnosti šťastné. Předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS) míní, že se Novák ocitl zcela mimo rámec bezpečnostní politiky ČR. Žáček doufá v to, že poslanec nebude jako potenciálně podjatý podávat k zákonu o kyberbezpečnosti žádný pozměňovací návrh, ideálně by o normě neměl vůbec hlasovat.

Vládní návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti v září prošel ve Sněmovně prvním čtením. Norma má umožnit prověření dodavatelů, kteří by mohli představovat pro stát bezpečnostní riziko, a také jejich vyloučení. Podle kritiků by se předloha v navrženém znění mohla dotknout mnoha malých firem, zvýšit byrokracii i počet státních úředníků.

Zařízení od čínské společnosti Huawei představují riziko podle šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky. Šéf civilní kontrarozvědky minulý týden na konferenci ve Sněmovně uvedl, že užívání technologií firmy může znamenat v případě budoucího konfliktu podobnou zranitelnost, jakou byla po začátku války na Ukrajině závislost na ruském plynu. Koncem roku 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE.

