Dalibor Martínek: Jeden hezký příběh končí. Kijonková odešla ze Zásilkovny, bude si užívat peníze

Ten příběh se pořád opakuje. Nějaký mladý dravec vymyslí nový koncept, sežene investora, pár let sedí v exekutivě, rozvíjí expanzivní plány. Ale potom přijde okamžik, ke kterému podnikatelské myšlenky nové štiky v rybníce vždy směřovaly. Vykešovat peníze, zhodnotit své několikaleté úsilí, a odjet do teplých krajin.

Je to lehko i těžko pochopitelné. Lehká na tom je myšlenka vybudovat něco, o co mají investoři zájem, a potom už nemuset nikdy pracovat. To je takový obvyklý motiv začínajících podnikatelů, všech start-upů. Vybudovat, prodat, pak už nic nedělat. Někomu se to podaří, většinou ovšem ne. Simoně Kijonkové se to nyní povedlo, „vykešovala“ svou Packetu, kterou víc než deset let budovala. Nyní oznámila, že svou firmu úplně opouští.

Je to vlastně smutný příběh. Příběh o mladé ženě, tak jak ho sama podávala, která pocházela z nuzných poměrů, jako mladá v noci přespávala při brigádách v nemocnici na nemocničních lůžkách. A přitom toužila po něčem velkém. Šla za svým snem, a nakonec ho zhmotnila v realitu. Vybudovala velkou a významnou firmu, která v Česku šlapala České poště na paty.

Stala se ikonou českých podnikatelek. Přinesla příběh o tom, že i někdo, kdo neměl na růžích ustláno, se může dopracovat k obrovskému úspěchu. Kijonková se stala celebritou, je hvězdou kdejaké konference o podnikání. Měla tuto pozici ráda, užívala si jí. A jistě si ji i nyní, již jako reálná miliardářka, bude užívat dál. Ale vlastně celý svůj příběh přetrhla. Chtěla budovat něco velkého, nebo chtěla peníze?

O tom, že Kijonková chce svou firmu prodat, se na trhu mluvilo minimálně rok. Ona mezitím dál pracovala na svém příběhu úspěšné podnikatelky. Před dvěma lety velkolepě představovala veřejnosti své PackMany, roboty, kteří v jejím depu rozvážejí zásilky bez lidské asistence. Mluvila o expanzi do Indie, do celé Asie. Kam i reálně létala, aby vytvořila skutečně globální firmu. Evidentně o rozvoj firmy měla zájem. Co se stalo, že se ze snu stala minulost?

Mluvilo se na trhu o tom, že mezi majiteli Packety nepanují dobré vztahy. A že možná právě proto už neměla Kijonková energii dál bojovat. Také má děti, možná jim chce věnovat víc času. O ničem z toho se samozřejmě v oficiálním sdělení nemluví.

Nicméně nelze nepoznamenat, že když má podnikatel, silná osobnost, nějakou vizi, tak za ní tvrdě jde. Nehledí na překážky, často si kvůli tomu i pokazí osobní vztahy. Steve Jobs by se dal jmenovat jako takový ten podnikatelský buldok, který nehleděl napravo nalevo, šel za svým cílem. Tím nebyly peníze a život v pohodlí. Byly to nějaké vize, které v jeho očích měly posunout svět vpřed. Jaké byly vize Simony Kijonkové?

Na trh nyní přichází nová, významná investorka. A jistě budou její peníze atraktivní pro kdejakého zakladatele start-upu. Bohužel, Kijonková prodala za peníze svůj pel. Obraz ženy, která neohroženě rozvíjí nový koncept, jde si za svým.