REPORTÁŽ: Mizející svět papírových médií uchovává unikátní obchůdek v New Yorku

V New Yorku najdete tisíce míst, o kterých má cenu psát. Patří k nim i malinkatá trafika Casa Magazines, která od sedmdesátých let patří k neodmyslitelným ikonám umělecké čtvrti Chelsea. Dnes tu seženete magazíny z celého světa.

Do New Yorku kvůli tomu místu nejspíš nepojedete. Ale když už se tam rozhodnete vyrazit na broadwayský muzikál, na nákupy na Pátou Avenue nebo na „povinný“ výlet k Soše svobody a vyzbude vám nějaký čas, zkuste navštívit maličký obchůdek s časopisy Casa Magazine. Ačkoli jej v žádném bedekru nenajdete, budete na tu návštěvu vzpomínat možná víc než na blikající reklamy na Times Square. Ostatně ne náhodou o tomto zapadlém kousku starého a mizejícího světa napsaly článek i New York Times či BBC.

Podívejte se, jak vypadá umělecká čtvrť Chelsea v New Yorku

Nejprve pár důležitých údajů. Casa Magazines najdete na rohu Osmé Avenue a 12. ulice v oblasti Chelsea. Ano, poblíž kultovního Hotelu Chelsea, který od šedesátých let navštívila celá řada undergroundových celebrit.

Pár metrů čtverečních

A že jde o roh dvou ulic, je dokonce zcela doslovné. Casa Magazines totiž miniaturní prostor, na plochu rozhodně menší než kdejakou řetězcovou trafiku známou z českých obchodních center. Ale kromě prodejcova pultu a bankomatu, s jehož kompatibilitou s českými kartami raději nepočítejte, tu už najdete jen noviny, časopisy, magazíny.

„Deníky, týdeníky, měsíčníky, půlročníky, ročenky… Najdete tu věci s jakoukoli periodicitou,“ vypráví prodavač Syed Khalid Wasim známý jako ‚Ali‘, který je tváří obchodu. „Celkem tu máme kolem čtyř tisíc titulů z celého světa,“ dodává hrdě.

Nutno dodat, že na českou produkci jsem se raději neptal, protože Ali ani nevěděl, kde Česko leží. Měl jsem ale s sebou jeden ještě neotevřený výtisk jednoho českého magazínu, tak jsem mu ho dal. Třeba ho prodá. Vzhledem k tomu, že mi důvěřoval natolik, že mi dal časopisy v hodnotě desítek dolarů, aniž bych kvůli nefunkční platební bráně zaplatil, a věřil, že mu peníze přinesu, byla to zástava téměř směšná.

Z celého světa

Casa Magazines však není trafika, jakou si představíte na základě české zkušenosti. A to, že tu mají 4000 titulů je jen jeden z důkazů. Tím dalším je doslova kultovní status místa. Stávající majitel, kterým je již více než 70letý Mohammed Ahmed, „trafiku“ koupil v roce 1994. Ali zde pracuje od roku 1995. Ale podnik existuje již od sedmdesátých let a je svědkem měnící se mediální krajiny. Prožil éru subkulturních zinů a dnes se zcela logicky zaměřuje na luxusní magazíny o architektuře, designu, módě, umění či fotografii.

A v této niche oblasti je velmi důsledný. Sehnat tu lze magazíny o architektuře z Japonska, Skandinávie, Itálie i severní Afriky. A vždy jde o aktuální vydání, jen u těch nejprestižnějších magazínů ve své kategorii seženete vícero vydání zpět v čase.

„Jinak remitendu vracíme po třech měsících od naskladnění, není místo,“ vysvětluje Ali. A platí to i pro magazíny, které stojí desítky dolarů.

Jak přežít pandemii

„Co je nyní nejžhavější zboží? Asi bych řekl, že toto vydání Vogue, které je z Filipín. Na obálce je modelka Apo Whang-Od, které je neuvěřitelných 106 let. Jde o vydání věnované kráse, prodali jsme jich již přes sto kusů a pořád pro ně lidé chodí,“ dodává Ali. Mimochodem na Filipínách je toto číslo vyprodané, tedy alespoň na oficiálním e-shopu místní Vogue.

A kdo tedy do Casa Magazines chodí především? Jsou to pořád hlavně místní, tedy Newyorčané. Ale jsou to i turisté, kteří se o kultovním obchůdku dozvěděli z internetu nebo přes Instagram. Ten je pro Casa Magazines ostatně hlavním nástrojem komunikace s fanoušky. Casamagazinesnyc sleduje nyní již více než 45 tisíc lidí. A Ali také každého návštěvníka okamžitě vybídne ke sledování a sdílení profilu.

A není se čemu divit, právě pevné pouto s cílovou skupinou pomohlo kultovnímu místu přežít i rány, jako byla pandemie covidu. A také díky němu si od Aliho koupíte magazín, který vám doporučí. I když stojí třeba 40 dolarů a nemůžete si jím listovat, protože je ve fólii. „Klidně mi pak nadávej, ale tohle je nejlepší magazín o architektuře a designu, který tu máme. A věř mi, já musím projít všechny tituly, co tu máme,“ radí Ali.

